https://ukraina.ru/20231109/1050884278.html
"Советские памятники": поляки обвинили хакеров из РФ в атаке вирусом под необычным названием
"Советские памятники": поляки обвинили хакеров из РФ в атаке вирусом под необычным названием - 09.11.2023 Украина.ру
"Советские памятники": поляки обвинили хакеров из РФ в атаке вирусом под необычным названием
Польское агентство печати со ссылкой на отчет Агентства внутренней безопасности 9 ноября пожаловалось на российских хакеров, которые якобы атакуют польские учреждения
2023-11-09T11:45
2023-11-09T11:45
2023-11-09T11:45
хакер
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зарубежье
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По данным издания, некие "элитные кибершпионы" из России, связанные с Главным разведывательным управлением и Федеральной службой безопасности, несколько лет назад якобы взломали серверы демократической партии США и штаб-квартиру кандидата от партии Хиллари Клинтон.Там уточняется, что весной прошлого года одна из групп хакеров выдала себя за посольство Португалии. Они распространяли файл с приглашением на встречу с посолом, который позволял получить доступ к нужным компьютерам. Осенью другие хакеры распространяли подобные письма якобы от лица посольства Сербии. Еще одна группа хакеров заражала компьютеры вирусом файлом под названием "Советские памятники в Польше". Внутри файла, отметили журналисты, был действительно список памятников.Американские спецслужбы давно обвиняют Россию и "русских хакеров" во вмешательстве в выборы в США и победу Дональда Трампа на выборах. ЦРУ заявляет, что хакеры из России причастны ко взлому систем Демократической партии США, в результате чего в сеть попала переписка главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные обвинения "охотой на ведьм".
https://ukraina.ru/20231102/1050718502.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
хакер, хакеры, польша, россия, новости, зарубежье
хакер, хакеры, Польша, Россия, Новости, Зарубежье
"Советские памятники": поляки обвинили хакеров из РФ в атаке вирусом под необычным названием
Польское агентство печати со ссылкой на отчет Агентства внутренней безопасности 9 ноября пожаловалось на российских хакеров, которые якобы атакуют польские учреждения
По данным издания, некие "элитные кибершпионы" из России, связанные с Главным разведывательным управлением и Федеральной службой безопасности, несколько лет назад якобы взломали серверы демократической партии США и штаб-квартиру кандидата от партии Хиллари Клинтон.
"В прошлом году эти элитные кибершпионы нацелились на Польшу", - говорится в материале.
Там уточняется, что весной прошлого года одна из групп хакеров выдала себя за посольство Португалии. Они распространяли файл с приглашением на встречу с посолом, который позволял получить доступ к нужным компьютерам. Осенью другие хакеры распространяли подобные письма якобы от лица посольства Сербии. Еще одна группа хакеров заражала компьютеры вирусом файлом под названием "Советские памятники в Польше". Внутри файла, отметили журналисты, был действительно список памятников.
Американские спецслужбы давно обвиняют Россию и "русских хакеров" во вмешательстве в выборы в США и победу Дональда Трампа на выборах. ЦРУ заявляет, что хакеры из России причастны ко взлому систем Демократической партии США, в результате чего в сеть попала переписка главы избирательного штаба Хиллари Клинтон Джона Подесты.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобные обвинения "охотой на ведьм".