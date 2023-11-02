https://ukraina.ru/20231102/1050693689.html

Украина не может победить в конфликте - Маск

Украина не может победить в конфликте - Маск - 02.11.2023 Украина.ру

Украина не может победить в конфликте - Маск

Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X согласился с тем, что Украина не может победить в текущем конфликте

2023-11-02T07:14

2023-11-02T07:14

2023-11-02T07:16

илон маск

украина

новости

конфликт

контрнаступление

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"К сожалению, этот анализ верен", - написал Маск, отвечая на пост миллиардера Дэвида Сакса, который провел анализ ранее вышедшей в журнале Time статьи о Владимире Зеленском.По мнению Сакса, материал Time подтверждает, что конфликт для Украины "невыигрышный", военные цели Киева нереалистичны, а Зеленский "бредит иллюзиями", поскольку неспособен признать реальное положение дел на фронте и не желает рассматривать мирные переговоры с Россией.Ранее журнал Time опубликовал статью, в которой говорится о признании Владимира Зеленского в том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.Недавно газета New York Times указала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.Газета Washington Post, в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ukraina.ru/20231028/1050569595.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

илон маск, украина, новости, конфликт, контрнаступление