Украина не может победить в конфликте - Маск - 02.11.2023 Украина.ру
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Украина не может победить в конфликте - Маск
Украина не может победить в конфликте - Маск - 02.11.2023 Украина.ру
Украина не может победить в конфликте - Маск
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X согласился с тем, что Украина не может победить в текущем конфликте
2023-11-02T07:14
2023-11-02T07:16
илон маск
украина
новости
конфликт
контрнаступление
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"К сожалению, этот анализ верен", - написал Маск, отвечая на пост миллиардера Дэвида Сакса, который провел анализ ранее вышедшей в журнале Time статьи о Владимире Зеленском.По мнению Сакса, материал Time подтверждает, что конфликт для Украины "невыигрышный", военные цели Киева нереалистичны, а Зеленский "бредит иллюзиями", поскольку неспособен признать реальное положение дел на фронте и не желает рассматривать мирные переговоры с Россией.Ранее журнал Time опубликовал статью, в которой говорится о признании Владимира Зеленского в том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.Недавно газета New York Times указала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.Газета Washington Post, в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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илон маск, украина, новости, конфликт, контрнаступление
Илон Маск, Украина, Новости, конфликт, контрнаступление

Украина не может победить в конфликте - Маск

07:14 02.11.2023 (обновлено: 07:16 02.11.2023)
 
© YouTubeИлон Маск про Искусственный интеллект
Илон Маск про Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
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Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X согласился с тем, что Украина не может победить в текущем конфликте
"К сожалению, этот анализ верен", - написал Маск, отвечая на пост миллиардера Дэвида Сакса, который провел анализ ранее вышедшей в журнале Time статьи о Владимире Зеленском.
По мнению Сакса, материал Time подтверждает, что конфликт для Украины "невыигрышный", военные цели Киева нереалистичны, а Зеленский "бредит иллюзиями", поскольку неспособен признать реальное положение дел на фронте и не желает рассматривать мирные переговоры с Россией.
Ранее журнал Time опубликовал статью, в которой говорится о признании Владимира Зеленского в том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.
Недавно газета New York Times указала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей.
Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.
Газета Washington Post, в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.
Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2023
28 октября, 08:53
Илон Маск совершил ещё одно открытие на УкраинеАмериканский миллиардер Илон Маск прокомментировал выпуск программы журналиста Такера Карлсона, посвященный трагическому положению православной церкви на Украине, одним вопросом. Его он задал в комментариях к превью программы Карлсона, опубликованном в соцсети X (бывшей Twitter)
 
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