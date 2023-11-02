https://ukraina.ru/20231102/1050693689.html
Украина не может победить в конфликте - Маск
Украина не может победить в конфликте - Маск - 02.11.2023 Украина.ру
Украина не может победить в конфликте - Маск
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X согласился с тем, что Украина не может победить в текущем конфликте
2023-11-02T07:14
2023-11-02T07:14
2023-11-02T07:16
илон маск
украина
новости
конфликт
контрнаступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:98:910:610_1920x0_80_0_0_f749e034bd7f3defa0bca80995571c5a.jpg
"К сожалению, этот анализ верен", - написал Маск, отвечая на пост миллиардера Дэвида Сакса, который провел анализ ранее вышедшей в журнале Time статьи о Владимире Зеленском.По мнению Сакса, материал Time подтверждает, что конфликт для Украины "невыигрышный", военные цели Киева нереалистичны, а Зеленский "бредит иллюзиями", поскольку неспособен признать реальное положение дел на фронте и не желает рассматривать мирные переговоры с Россией.Ранее журнал Time опубликовал статью, в которой говорится о признании Владимира Зеленского в том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.Недавно газета New York Times указала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей. Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.Газета Washington Post, в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ukraina.ru/20231028/1050569595.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/13/1045479466_0:13:910:696_1920x0_80_0_0_d0aeacef745572eac609b5bf11006fd2.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
илон маск, украина, новости, конфликт, контрнаступление
Украина не может победить в конфликте - Маск
07:14 02.11.2023 (обновлено: 07:16 02.11.2023)
Американский предприниматель Илон Маск в социальной сети X согласился с тем, что Украина не может победить в текущем конфликте
"К сожалению, этот анализ верен", - написал Маск, отвечая на пост миллиардера Дэвида Сакса, который провел анализ ранее вышедшей в журнале Time статьи о Владимире Зеленском.
По мнению Сакса, материал Time подтверждает, что конфликт для Украины "невыигрышный", военные цели Киева нереалистичны, а Зеленский "бредит иллюзиями", поскольку неспособен признать реальное положение дел на фронте и не желает рассматривать мирные переговоры с Россией.
Ранее журнал Time опубликовал статью, в которой говорится о признании Владимира Зеленского в том, что все его силы уходят на убеждение Запада в "победе" Киева.
Недавно газета New York Times указала, что украинское контрнаступление достигло лишь минимального эффекта, а российские укрепления сделали каждую атаку Киева чрезвычайно дорогостоящей.
Кроме того, провал украинского контрнаступления признавала и французская газета Monde, написав, что украинская армия теряет множество солдат, а поставки боеприпасов западных стран не покрывают её нужды.
Газета Washington Post, в свою очередь писала, что западные чиновники на фоне провала украинского контрнаступления призывают журналистов не сосредотачиваться на ежедневном развитии ситуации на поле боя.
Украинское контрнаступление началось в июне, однако ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.