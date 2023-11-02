Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме
© AP / Fermin Rodriguez
© AP / Fermin Rodriguez
Автор скандальной статьи Time Саймон Шустер анонсировал новые публикации о работе киевских властей. Об этом он написал в соцсети Х
Шустер пообещал, что вскоре прольёт свет на некоторые важные аспекты, а также поведает о "напряжённости внутри команды украинского президента" Владимира Зеленского.
"В ближайшие недели ждите других сообщений, которые будут подробнее раскрывать военную стратегию Украины, ее дипломатию во время войны и напряженность внутри команды Зеленского", — написал автор в сети.
Статья Time на обложке с Зеленским вызвала бурную реакцию как в политических кругах, так и в обществе. В ней утверждалось, что президент Украины зол из-за снижения интереса западных союзников к Киеву, в победу страны кроме Зеленского никто не верит, а армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников.