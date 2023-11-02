Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050692126.html
Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме
Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме - 02.11.2023 Украина.ру
Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме
Автор скандальной статьи Time Саймон Шустер анонсировал новые публикации о работе киевских властей. Об этом он написал в соцсети Х
2023-11-02T01:53
2023-11-02T01:53
новости
владимир зеленский
киевский режим
украина
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_b4933fe6cc3a724d0fbac3af8b26ec08.jpg
Шустер пообещал, что вскоре прольёт свет на некоторые важные аспекты, а также поведает о "напряжённости внутри команды украинского президента" Владимира Зеленского. Статья Time на обложке с Зеленским вызвала бурную реакцию как в политических кругах, так и в обществе. В ней утверждалось, что президент Украины зол из-за снижения интереса западных союзников к Киеву, в победу страны кроме Зеленского никто не верит, а армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/1f/1050648469_129:0:2818:2017_1920x0_80_0_0_c71c34db931da18a4b99c03e538ad451.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир зеленский, киевский режим, украина, сми
Новости, Владимир Зеленский, киевский режим, Украина, СМИ

Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме

01:53 02.11.2023
 
© AP / Fermin Rodriguez
- РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AP / Fermin Rodriguez
Читать в
Автор скандальной статьи Time Саймон Шустер анонсировал новые публикации о работе киевских властей. Об этом он написал в соцсети Х
Шустер пообещал, что вскоре прольёт свет на некоторые важные аспекты, а также поведает о "напряжённости внутри команды украинского президента" Владимира Зеленского.
"В ближайшие недели ждите других сообщений, которые будут подробнее раскрывать военную стратегию Украины, ее дипломатию во время войны и напряженность внутри команды Зеленского", — написал автор в сети.
Статья Time на обложке с Зеленским вызвала бурную реакцию как в политических кругах, так и в обществе. В ней утверждалось, что президент Украины зол из-за снижения интереса западных союзников к Киеву, в победу страны кроме Зеленского никто не верит, а армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников.
 
НовостиВладимир Зеленскийкиевский режимУкраинаСМИ
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:54Авдеевский фронт: битва за "Чебурашку"
15:44Украина решила спрятать под землю объекты энергетики, а запчасти хранить у соседей
15:40"Это была моя ошибка". Эксперты об откровениях главкома ВСУ Залужного
14:58ВСУ атаковали центр Энергодара дронами-камикадзе – Рогов
14:34Что "синий трактор" делает под Авдеевкой и почему Зеленский не еврей, а японец - Мощанский
14:24"Когда увидим, что надо": в Белоруссии отложили воссоздание военных прокуратур
14:20Пустующие квартиры в ДНР разрешили вскрывать
14:17Депутат Госдумы Шеремет посоветовал Залужному подумать о выживании Украины
14:16Компанию Nestle внесли в украинский список "спонсоров войны"
14:16Солнце русской поэзии не погаснет. Кравцов обещал не исключать Пушкина из школьной программы
14:12"Ядерная ясность". Зачем Северную Корею обвиняют в поддержке ХАМАС
14:03Инструктор батальона БАРС-32: Оператору БПЛА нужна храбрость, а "Рэмбо" под огнем часто впадают в ступор
13:56"Царь-Номо, который объединит славянские народы". Украинскую секту обвинили в пророссийской пропаганде
13:55Дагестан дестабилизировали спецслужбы Украины при поддержке Запада – Захарова
13:50У группы компаний Коломойского* отняли 245 автозаправок
13:44Польские перевозчики перекроют три пункта пропуска на границе с Украиной
13:36Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:23Уклонистов вывозили с Украины на каретах скорой помощи
13:21Главой парламента Черногории стал серб и русофил. Как это повлияет на политический курс страны
13:21ВСУ воюют "из-под ножа": Шурыгин объяснил слова Залужного о проклятии Первой мировой
Лента новостейМолния