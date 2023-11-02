https://ukraina.ru/20231102/1050692126.html

Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме

Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме - 02.11.2023 Украина.ру

Автор минорной статьи Time о Зеленском анонсировал новые публикации о киевском режиме

Автор скандальной статьи Time Саймон Шустер анонсировал новые публикации о работе киевских властей. Об этом он написал в соцсети Х

2023-11-02T01:53

2023-11-02T01:53

2023-11-02T01:53

новости

владимир зеленский

киевский режим

украина

сми

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Шустер пообещал, что вскоре прольёт свет на некоторые важные аспекты, а также поведает о "напряжённости внутри команды украинского президента" Владимира Зеленского. Статья Time на обложке с Зеленским вызвала бурную реакцию как в политических кругах, так и в обществе. В ней утверждалось, что президент Украины зол из-за снижения интереса западных союзников к Киеву, в победу страны кроме Зеленского никто не верит, а армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, киевский режим, украина, сми