https://ukraina.ru/20231030/1050624644.html
Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time
Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time - 30.10.2023 Украина.ру
Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time
Украинской армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников Киева. На нехватку личного состава пожаловался помощник Владимира Зеленского журналистам Time
2023-10-30T20:55
2023-10-30T20:55
2023-10-30T20:55
новости
украина
военная техника
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нато
запад
киев
сво
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Даже если страны Запада поставят на вооружение украинской армии всё то, что было обещано, использовать военную технику в полной мере будет затруднительно. Ранее в Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за больших потерь на фронте. Киевский режим уже ограничил сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных всего четырьмя днями. До того, об ужесточении мобилизации говорили в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их всё равно найдёт".
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военная техника, военная помощь, нато, запад, киев, сво
Новости, Украина, военная техника, военная помощь, НАТО, Запад, Киев, СВО
Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time
Украинской армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников Киева. На нехватку личного состава пожаловался помощник Владимира Зеленского журналистам Time
Даже если страны Запада поставят на вооружение украинской армии всё то, что было обещано, использовать военную технику в полной мере будет затруднительно.
"В некоторых родах войск нехватка личного состава стала ещё более острой, чем дефицит оружия и боеприпасов. Один из близких помощников Зеленского сообщил... что даже если США и их союзники предоставят всё обещанное ими оружие, "у нас не хватит людей, чтобы его использовать", – пишет источник.
Ранее в Верховной Раде анонсировали
усиление мобилизации на Украине из-за больших потерь на фронте. Киевский режим уже ограничил сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных всего четырьмя днями. До того, об ужесточении мобилизации говорили
в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их всё равно найдёт".