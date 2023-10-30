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Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time

Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time - 30.10.2023 Украина.ру

Украине не хватает солдат, чтобы использовать оружие Запада – Time

Украинской армии не хватает солдат, чтобы использовать вооружение, которое поступает в страну от союзников Киева. На нехватку личного состава пожаловался помощник Владимира Зеленского журналистам Time

2023-10-30T20:55

2023-10-30T20:55

2023-10-30T20:55

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Даже если страны Запада поставят на вооружение украинской армии всё то, что было обещано, использовать военную технику в полной мере будет затруднительно. Ранее в Верховной Раде анонсировали усиление мобилизации на Украине из-за больших потерь на фронте. Киевский режим уже ограничил сроки прохождения медкомиссии для военнообязанных всего четырьмя днями. До того, об ужесточении мобилизации говорили в министерстве обороны Украины, указав на то, что мужчинам "лучше прийти самостоятельно, потому как государство их всё равно найдёт".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, военная техника, военная помощь, нато, запад, киев, сво