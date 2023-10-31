Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 31.10.2023 Украина.ру
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Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 31.10.2023 Украина.ру
Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
Украинские военные за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-10-31T02:39
2023-10-31T02:40
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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Александровке, Владимировке было выпущено 106 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, во Владимировке.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 64 раза. Всего было выпущено 206 единиц различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, СВО

Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

02:39 31.10.2023 (обновлено: 02:40 31.10.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Степанов / Перейти в фотобанкУчения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии
Учения НАТО Saber Strike 2016 в Эстонии - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости . Сергей Степанов
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Украинские военные за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Александровке, Владимировке было выпущено 106 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, во Владимировке.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 64 раза. Всего было выпущено 206 единиц различных боеприпасов.
Казачья бригада Терек на Соледарском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
30 октября, 18:09
Окружение Авдеевки продолжается. Российские силы отодвинули артиллерию ВСУ от ДонецкаПод Авдеевкой в последние дни установилась хорошая погода – ясная и сухая: в воскресенье было 22 градуса тепла, в понедельник – 17 градусов. Это позволило возобновить полёты БПЛА, как разведывательных, так и дронов-камикадзе, что в свою очередь вновь привело в движение весь фронт
 
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