Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК
02:39 31.10.2023 (обновлено: 02:40 31.10.2023)
Украинские военные за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Александровке, Владимировке было выпущено 106 единиц различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, во Владимировке.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 64 раза. Всего было выпущено 206 единиц различных боеприпасов.
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