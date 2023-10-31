https://ukraina.ru/20231031/1050628404.html

Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК - 31.10.2023 Украина.ру

Артиллерия ВСУ за сутки 29 раз обстреляла территорию ДНР – СЦКК

Украинские военные за прошедшие сутки 29 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 31 октября сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)

2023-10-31T02:39

2023-10-31T02:39

2023-10-31T02:40

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Всего украинскими военными по Горловке, Донецку, Александровке, Владимировке было выпущено 106 единиц различных боеприпасов."За истекшие сутки представительство сообщало о 29 фактах ведения огня со стороны ВФУ [вооруженных формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском - 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 мм. На волновахском - один обстрел из артиллерии 155 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие сутки поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, во Владимировке.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 64 раза. Всего было выпущено 206 единиц различных боеприпасов.

https://ukraina.ru/20231030/1050620391.html

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новости, россия, днр, обстрелы, всу, сво