https://ukraina.ru/20231026/1050482690.html

Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского

Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского - 26.10.2023 Украина.ру

Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского

Террористическая работа против России началась задолго до специальной военной операции. И уникальность материалов газеты The Washington Post о подготовке украинских диверсантов в том, что они это подтверждают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин

2023-10-26T06:00

2023-10-26T06:00

2023-10-26T06:00

новости

спецслужбы

сбу

владлен татарский

дарья дугина

убийство

теракт

украина

главное управление разведки украины (гур)

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Борьба спецслужб всегда предполагает периодически возникающие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала спецоперации на Украине, рассказал эксперт.В США существует такое понятие, как разведывательное сообщество. На самом деле на Западе много профессиональных спецслужб. Они готовят своих контрагентов в виде СБУ, ГУР для терактов на территории России, добавил он.Сопоставляя информацию из открытых источников, становится понятно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231025/1050478190.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, спецслужбы, сбу, владлен татарский, дарья дугина, убийство, теракт, украина, главное управление разведки украины (гур)