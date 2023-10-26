Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского - 26.10.2023 Украина.ру
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Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского
Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского - 26.10.2023 Украина.ру
Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского
Террористическая работа против России началась задолго до специальной военной операции. И уникальность материалов газеты The Washington Post о подготовке украинских диверсантов в том, что они это подтверждают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
2023-10-26T06:00
2023-10-26T06:00
новости
спецслужбы
сбу
владлен татарский
дарья дугина
убийство
теракт
украина
главное управление разведки украины (гур)
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Борьба спецслужб всегда предполагает периодически возникающие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала спецоперации на Украине, рассказал эксперт.В США существует такое понятие, как разведывательное сообщество. На самом деле на Западе много профессиональных спецслужб. Они готовят своих контрагентов в виде СБУ, ГУР для терактов на территории России, добавил он.Сопоставляя информацию из открытых источников, становится понятно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, заключил собеседник издания Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231025/1050478190.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, спецслужбы, сбу, владлен татарский, дарья дугина, убийство, теракт, украина, главное управление разведки украины (гур)
Новости, спецслужбы, СБУ, Владлен Татарский, Дарья Дугина, убийство, теракт, Украина, Главное управление разведки Украины (ГУР)

Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского

06:00 26.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Цветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Террористическая работа против России началась задолго до специальной военной операции. И уникальность материалов газеты The Washington Post о подготовке украинских диверсантов в том, что они это подтверждают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Борьба спецслужб всегда предполагает периодически возникающие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала спецоперации на Украине, рассказал эксперт.
В США существует такое понятие, как разведывательное сообщество. На самом деле на Западе много профессиональных спецслужб. Они готовят своих контрагентов в виде СБУ, ГУР для терактов на территории России, добавил он.
"Агентура и системы связи готовились еще в мирное время. И это начало работать, когда стала разворачиваться СВО. Но мы знаем об успешных операциях ФСБ по задержанию агентуры, диверсантов, террористов, при этом много информации еще засекречено", - подчеркнул Соин.
Сопоставляя информацию из открытых источников, становится понятно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, заключил собеседник издания Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
25 октября, 15:50
Дмитрий Евстафьев о новой "оси зла" и об особенностях информационных войн Никогда раньше определяемая американскими политиками "ось зла" не была такой большой, процветающей и такой мощной, как при Байдене, считает политолог Дмитрий Евстафьев
 
НовостиспецслужбыСБУВладлен ТатарскийДарья ДугинаубийствотерактУкраинаГлавное управление разведки Украины (ГУР)
 
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