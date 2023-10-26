Политолог рассказал, как украинские спецслужбы смогли организовать убийства Дугиной и Татарского
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЦветы на месте взрыва на Университетской набережной в Петербурге
Террористическая работа против России началась задолго до специальной военной операции. И уникальность материалов газеты The Washington Post о подготовке украинских диверсантов в том, что они это подтверждают. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, ветеран спецслужб Дмитрий Соин
Борьба спецслужб всегда предполагает периодически возникающие ситуации, когда одна из сторон проводит успешные операции. Террористическая работа против России началась задолго до начала спецоперации на Украине, рассказал эксперт.
В США существует такое понятие, как разведывательное сообщество. На самом деле на Западе много профессиональных спецслужб. Они готовят своих контрагентов в виде СБУ, ГУР для терактов на территории России, добавил он.
"Агентура и системы связи готовились еще в мирное время. И это начало работать, когда стала разворачиваться СВО. Но мы знаем об успешных операциях ФСБ по задержанию агентуры, диверсантов, террористов, при этом много информации еще засекречено", - подчеркнул Соин.
Сопоставляя информацию из открытых источников, становится понятно, что в деятельности СБУ и ГУР есть успешные акции. Это убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского и других лиц, но основная доля таких попыток раскрывается еще на этапе подготовки, заключил собеседник издания Украина.ру.
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