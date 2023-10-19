https://ukraina.ru/20231019/1050314393.html
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ
Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Об этом 19 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
2023-10-19T06:52
2023-10-19T06:52
2023-10-19T06:52
новости
россия
донбасс
сво
всу
южно-донецкое направление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050013515_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_803b294a689190b7090aa997d2692892.jpg
По его словам, на этом направлении артиллерия и бомбардировочная авиация группировки войск "Восток" поразили места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ, армейская авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке."Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки", - рассказал Чехов.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены противотанковая пушка "Рапира" и шесть миномётных расчётов ВСУ."На южнодонецком направлении подразделениями группы войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Приютного, поражена группа пехоты противника южнее Червоного. Понеся потери, противник отступил", - добавил Чехов.Ранее пресс-центр группировки "Запад" рассказал о нанесении противнику ударов на купянском направлении, в результате которых потери ВСУ составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа.
https://ukraina.ru/20231019/1050299239.html
южно-донецкое направление
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/09/1050013515_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_56053777897070ca58804bcd8c53f77e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донбасс, сво, всу, южно-донецкое направление
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ
Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Об этом 19 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
По его словам, на этом направлении артиллерия и бомбардировочная авиация группировки войск "Восток" поразили места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ, армейская авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке.
"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки", - рассказал Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены противотанковая пушка "Рапира" и шесть миномётных расчётов ВСУ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группы войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Приютного, поражена группа пехоты противника южнее Червоного. Понеся потери, противник отступил", - добавил Чехов.
Ранее пресс-центр группировки "Запад" рассказал о нанесении противнику ударов на купянском направлении, в результате которых потери ВСУ составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа.