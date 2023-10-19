Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ - 19.10.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ
Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Об этом 19 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
2023-10-19T06:52
2023-10-19T06:52
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всу
южно-донецкое направление
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По его словам, на этом направлении артиллерия и бомбардировочная авиация группировки войск "Восток" поразили места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ, армейская авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке."Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки", - рассказал Чехов.Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены противотанковая пушка "Рапира" и шесть миномётных расчётов ВСУ."На южнодонецком направлении подразделениями группы войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Приютного, поражена группа пехоты противника южнее Червоного. Понеся потери, противник отступил", - добавил Чехов.Ранее пресс-центр группировки "Запад" рассказал о нанесении противнику ударов на купянском направлении, в результате которых потери ВСУ составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа.
https://ukraina.ru/20231019/1050299239.html
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новости, россия, донбасс, сво, всу, южно-донецкое направление
Новости, Россия, Донбасс, СВО, ВСУ, Южно-Донецкое направление

Российские военные уничтожили две разведгруппы ВСУ на южнодонецком направлении – МО РФ

06:52 19.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Военнослужащие группировки "Восток" уничтожили две разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении южнее Новомихайловки и северо-западнее Приютного. Об этом 19 октября сообщает начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов
По его словам, на этом направлении артиллерия и бомбардировочная авиация группировки войск "Восток" поразили места сосредоточения живой силы и техники пяти бригад ВСУ, армейская авиация уничтожила пункт управления 102-й бригады территориальной обороны в Малиновке.
"Ударами бомбардировочной авиации и огнём артиллерии поражены места сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады в районах Водяного и севернее Шевченко, 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й и 129-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Старомайорского и Макаровки", - рассказал Чехов.
Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены противотанковая пушка "Рапира" и шесть миномётных расчётов ВСУ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группы войск "Восток" при поддержке артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ севернее Приютного, поражена группа пехоты противника южнее Червоного. Понеся потери, противник отступил", - добавил Чехов.
Ранее пресс-центр группировки "Запад" рассказал о нанесении противнику ударов на купянском направлении, в результате которых потери ВСУ составили до 80 человек живой силы, три танка, самоходная артиллерийская установка, бронетранспортёр, два пикапа.
Олег Царев интервью
06:00
Олег Царев о том, как США увязли на Украине, и о том, как помочь простым украинцам уезжать в РФ Китай перекрывает "краник" Западу. А вот когда российская атомная промышленность радостно рапортует, что поставили за прошлый год в два раза больше ядерного топлива на Запад, чем положено, это вызывает вопросы, считает депутат Верховной Рады Украины четырех созывов Олег Царев
 
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