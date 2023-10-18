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Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России

Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России - 18.10.2023 Украина.ру

Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России

810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота в августе была награждена орденом Ушакова и стала дважды орденоносной. В 2016 году она... Украина.ру, 18.10.2023

2023-10-18T10:51

2023-10-18T10:51

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810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота в августе была награждена орденом Ушакова и стала дважды орденоносной. В 2016 году она была награждена орденом Жукова за участие в боевых действиях в Сирии. А в 2018 году бригаде было присвоено почетное наименование "гвардейская". Мариуполь, Херсон, Запорожье… за время СВО морпехи-черноморцы сменили не один театр боевых действий. С одним из комбатов бригады, принимавшим участие в штурме Мариуполя, с позывным "Ява" нам удалось встретиться и лично расспросить его о том, как воюют крымские морпехи: 0:41 – Мариуполь – начало боевого пути в СВО; 1:43 – Учения и реальные боевые действия; 4:59 – Изменения на поле бое с начала СВО; 5:49 – Работа на островах реки Днепр; 7:21 – Адаптация штурмовиков к разным условиям; 9:08 – Как "удивляют" противника; 10:08 – Западная и советская техника на фронте; 12:26 – Кассетные боеприпасы, угроза и защита от них; 14:17 – Подвиги бойцов 810-й бригады; 17:19 – Пленные ВСУ-шники; 19:44 – Настроения среди бойцов; 20:45 – Что для комбата будет победой? 21:30 – Как прочистить мозги после украинской пропаганды? #Ява #морпех #морпехи #Мариуполь #Крым #Севастополь #Херсон #Запорожье #Угледар #ВСУ #пленные #810бригада #США #Россия #Украина #ДНР #ЛНР #фронт #обстрел #обстрелы #HIMARS #дрон #БПЛА #беспилотник #штурм

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