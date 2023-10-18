Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России - 18.10.2023 Украина.ру
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Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России
Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России - 18.10.2023 Украина.ру
Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России
810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота в августе была награждена орденом Ушакова и стала дважды орденоносной. В 2016 году она... Украина.ру, 18.10.2023
2023-10-18T10:51
2023-10-18T10:51
видео
морпехи
мариуполь
крым
севастополь
херсон
херсонская область
херсонское направление
запорожье
запорожское направление
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810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота в августе была награждена орденом Ушакова и стала дважды орденоносной. В 2016 году она была награждена орденом Жукова за участие в боевых действиях в Сирии. А в 2018 году бригаде было присвоено почетное наименование "гвардейская". Мариуполь, Херсон, Запорожье… за время СВО морпехи-черноморцы сменили не один театр боевых действий. С одним из комбатов бригады, принимавшим участие в штурме Мариуполя, с позывным "Ява" нам удалось встретиться и лично расспросить его о том, как воюют крымские морпехи: 0:41 – Мариуполь – начало боевого пути в СВО; 1:43 – Учения и реальные боевые действия; 4:59 – Изменения на поле бое с начала СВО; 5:49 – Работа на островах реки Днепр; 7:21 – Адаптация штурмовиков к разным условиям; 9:08 – Как "удивляют" противника; 10:08 – Западная и советская техника на фронте; 12:26 – Кассетные боеприпасы, угроза и защита от них; 14:17 – Подвиги бойцов 810-й бригады; 17:19 – Пленные ВСУ-шники; 19:44 – Настроения среди бойцов; 20:45 – Что для комбата будет победой? 21:30 – Как прочистить мозги после украинской пропаганды? #Ява #морпех #морпехи #Мариуполь #Крым #Севастополь #Херсон #Запорожье #Угледар #ВСУ #пленные #810бригада #США #Россия #Украина #ДНР #ЛНР #фронт #обстрел #обстрелы #HIMARS #дрон #БПЛА #беспилотник #штурм
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видео, морпехи, мариуполь, крым, севастополь, херсон, херсонская область, херсонское направление, запорожье, запорожское направление, сво, новые регионы рф, угледар, всу, потери всу, пленные, военнопленные, минобороны рф, сша, россия, украина, днр, лнр, фронт, обстрелы, himars, бпла, дроны, беспилотники, беспилотник, штурм, видео
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Боевой путь севастопольских морпехов: интервью с комбатом 810-й бригады ЧФ России

10:51 18.10.2023
 
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810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты Черноморского флота в августе была награждена орденом Ушакова и стала дважды орденоносной. В 2016 году она была награждена орденом Жукова за участие в боевых действиях в Сирии. А в 2018 году бригаде было присвоено почетное наименование "гвардейская". Мариуполь, Херсон, Запорожье… за время СВО морпехи-черноморцы сменили не один театр боевых действий. С одним из комбатов бригады, принимавшим участие в штурме Мариуполя, с позывным "Ява" нам удалось встретиться и лично расспросить его о том, как воюют крымские морпехи:
0:41 – Мариуполь – начало боевого пути в СВО;
1:43 – Учения и реальные боевые действия;
4:59 – Изменения на поле бое с начала СВО;
5:49 – Работа на островах реки Днепр;
7:21 – Адаптация штурмовиков к разным условиям;
9:08 – Как "удивляют" противника;
10:08 – Западная и советская техника на фронте;
12:26 – Кассетные боеприпасы, угроза и защита от них;
14:17 – Подвиги бойцов 810-й бригады;
17:19 – Пленные ВСУ-шники;
19:44 – Настроения среди бойцов;
20:45 – Что для комбата будет победой?
21:30 – Как прочистить мозги после украинской пропаганды?
#Ява #морпех #морпехи #Мариуполь #Крым #Севастополь #Херсон #Запорожье #Угледар #ВСУ #пленные #810бригада #США #Россия #Украина #ДНР #ЛНР #фронт #обстрел #обстрелы #HIMARS #дрон #БПЛА #беспилотник #штурм
 
ВидеоморпехиМариупольКрымСевастопольХерсонХерсонская областьХерсонское направлениеЗапорожьеЗапорожское направлениеСВОНовые регионы РФУгледарВСУпотери ВСУПленныевоеннопленныеМинобороны РФСШАРоссияУкраинаДНРЛНРфронтобстрелыHIMARSБПЛАдроныбеспилотникибеспилотникштурм
 
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