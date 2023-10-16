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В Варшаве мужчина угрожал взорвать памятник жертвам Смоленской катастрофы

В Варшаве мужчина угрожал взорвать памятник жертвам Смоленской катастрофы - 16.10.2023 Украина.ру

В Варшаве мужчина угрожал взорвать памятник жертвам Смоленской катастрофы

Инцидент произошел 14 октября на площади Пулсудского в Варшаве

2023-10-16T16:59

2023-10-16T16:59

2023-10-16T17:00

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польша

варшава

памятник

мужчина

взрывчатка

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Мужчине, который в Варшаве грозился взорвать памятник жертвам Смоленской катастрофы, предъявлено обвинение в ложной тревоге. Об этом 16 октября сообщило польское издание rmf24.К памятнику на площади Пулсудского в Варшаве утром 14 октября вышел 38-летний мужчина в маске, заявляя, что у него взрывное устройство и что он собирается взорвать мемориал.На место происшествия вышли представители контртеррористической службы и психологи из полиции. После переговоров, которые длились несколько часов, мужчина согласился покинуть памятник и был тут же арестован.Выяснилось, что у мужчины не было никакой взрывчатки и других опасных предметов. На допросе он не мог объяснить мотивы своих действий и лишь признался, что хотел этого сделать уже несколько лет.Задержанному грозит восемь лет лишения свободы.Под Смоленском 10 апреля 2010 года потерпел крушение самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского. На борту воздушного судна находились 96 человек – 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на мемориальные мероприятия в Катынь, чтобы отдать дань памяти польским офицерам, расстрелянным в 1940 году. При заходе на посадку воздушное судно упало в лесопосадке в 300 метрах от взлетно-посадочной полосы аэродрома. В авиакатастрофе не выжил никто, погибли президент Польши, его супруга Мария и представители руководства страны, в том числе практически все военное руководство Польши.

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новости, польша, варшава, памятник, мужчина, взрывчатка