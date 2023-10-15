Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями - 15.10.2023 Украина.ру
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Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями
Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями - 15.10.2023 Украина.ру
Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями
При уже накопившемся заряде взаимной ненависти и при существующих различиях обычаев и норм закона до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут и арабы, и евреи, — конфликт неизбывен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман
2023-10-15T14:27
2023-10-15T14:27
новости
анатолий вассерман
арабы
евреи
палестина
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Решить вопрос переселением евреев вряд ли возможно. Во-первых, потому, что после второй фазы Мировой войны любое переселение евреев воспринимается массовым сознанием крайне негативно. Во-вторых, потому, что для евреев возможность жить на родине предков, пожалуй, ощущается гораздо острее, чем для арабов.Но что касается заморозки конфликта — его уже много раз замораживали, и он каждый раз оттаивает на этом накале взаимной неприязни, доходящей до взаимной ненависти.Полностью интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, анатолий вассерман, арабы, евреи, палестина
Новости, Анатолий Вассерман, арабы, евреи, Палестина

Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями

14:27 15.10.2023
 
© AP / Kirsty Wigglesworth
- РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© AP / Kirsty Wigglesworth
Читать в
При уже накопившемся заряде взаимной ненависти и при существующих различиях обычаев и норм закона до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут и арабы, и евреи, — конфликт неизбывен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман
Решить вопрос переселением евреев вряд ли возможно. Во-первых, потому, что после второй фазы Мировой войны любое переселение евреев воспринимается массовым сознанием крайне негативно. Во-вторых, потому, что для евреев возможность жить на родине предков, пожалуй, ощущается гораздо острее, чем для арабов.
"Так что, боюсь, окончательное решение палестинского вопроса — это именно выкуп каких-нибудь земель по соседству у не арабов и переселение всех арабов Палестины туда. Это малореально и потребует изрядных затрат — и денежных, и репутационных. Но все остальные варианты, которые сейчас обсуждаются, еще сложнее и еще труднее осуществимы. Так что лично я бы на месте лиц, принимающих решение, занялся обсуждением этого варианта", - сказал Вассерман.
Но что касается заморозки конфликта — его уже много раз замораживали, и он каждый раз оттаивает на этом накале взаимной неприязни, доходящей до взаимной ненависти.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Дмитрий Ефимов интервью
12 октября, 11:51
Дмитрий Ефимов: США и Британия натравили ХАМАС на Израиль по тактике ВСУБольшой войны на Ближнем Востоке не будет — произойдет массовая бойня, считает главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру
 
НовостиАнатолий ВассерманарабыевреиПалестина
 
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