https://ukraina.ru/20231015/1050192901.html

Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями

Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями - 15.10.2023 Украина.ру

Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями

При уже накопившемся заряде взаимной ненависти и при существующих различиях обычаев и норм закона до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут и арабы, и евреи, — конфликт неизбывен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман

2023-10-15T14:27

2023-10-15T14:27

2023-10-15T14:27

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Решить вопрос переселением евреев вряд ли возможно. Во-первых, потому, что после второй фазы Мировой войны любое переселение евреев воспринимается массовым сознанием крайне негативно. Во-вторых, потому, что для евреев возможность жить на родине предков, пожалуй, ощущается гораздо острее, чем для арабов.Но что касается заморозки конфликта — его уже много раз замораживали, и он каждый раз оттаивает на этом накале взаимной неприязни, доходящей до взаимной ненависти.Полностью интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20231012/1050098341.html

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новости, анатолий вассерман, арабы, евреи, палестина