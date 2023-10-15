Потребует изрядных затрат: Вассерман рассказал, как решить конфликт между арабами и евреями
© AP / Kirsty Wigglesworth
© AP / Kirsty Wigglesworth
При уже накопившемся заряде взаимной ненависти и при существующих различиях обычаев и норм закона до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут и арабы, и евреи, — конфликт неизбывен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал публицист, депутат Государственной Думы РФ, член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман
Решить вопрос переселением евреев вряд ли возможно. Во-первых, потому, что после второй фазы Мировой войны любое переселение евреев воспринимается массовым сознанием крайне негативно. Во-вторых, потому, что для евреев возможность жить на родине предков, пожалуй, ощущается гораздо острее, чем для арабов.
"Так что, боюсь, окончательное решение палестинского вопроса — это именно выкуп каких-нибудь земель по соседству у не арабов и переселение всех арабов Палестины туда. Это малореально и потребует изрядных затрат — и денежных, и репутационных. Но все остальные варианты, которые сейчас обсуждаются, еще сложнее и еще труднее осуществимы. Так что лично я бы на месте лиц, принимающих решение, занялся обсуждением этого варианта", - сказал Вассерман.
Но что касается заморозки конфликта — его уже много раз замораживали, и он каждый раз оттаивает на этом накале взаимной неприязни, доходящей до взаимной ненависти.
Полностью интервью можно прочитать здесь.