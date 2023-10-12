Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт - 12.10.2023 Украина.ру
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Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт
Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт - 12.10.2023 Украина.ру
Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт
Когда-то Советский Союз перебросил в Израиль тысячи советских евреев-фронтовиков, именно они занимались превращением отрядов обороны в Армию обороны Израиля, напомнил публицист, депутат Государственной Думы РФ, член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман
2023-10-12T17:00
2023-10-12T17:00
интервью
анатолий вассерман
палестино-израильский конфликт
история
сво
релоканты
украина
политика
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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Анатолий Александрович, говорим на саму горячую тему – арабо-израильский конфликт и его обострение. Как вы оцениваете происходящее сейчас?– Это очень старая тема. Все реакции на нее уже отработаны. На самом деле начались эти разборки еще в конце XIX века, когда появилась идея вернуть евреев на землю их происхождения. Но, поскольку значительная часть евреев там все-таки оставалась, несмотря даже на то, что римляне почти два тысячелетия назад попытались расселить их, куда попало, ну - надоело давить мятежи, и римляне попытались полностью зачистить эту землю от коренного населения. Но, как водится, полностью не удалось – половину расселили, половина осталась, и сейчас числится арабами.То есть евреи изначально были одним из множества арабских племен, потом выделились, прежде всего, благодаря религии, причем религию эту очень тщательно разработали так, чтобы она мешала смешиваться с другими народами. Вызвано это было тем, что евреи несколько раз оказывались то за пределами своей земли, то на своей земле, но под иностранным владычеством.Поэтому, чтобы не смешаться с другими народами, разработали религию, которая обещала, что они - не кто-нибудь, а народ, избранный Богом для некой высшей цели. Но цель формулировали по-разному. Сейчас, например, принято считать, что евреи избраны для выполнения всех угодных Богу ритуалов, чтобы таким образом дать возможность другим народам заниматься еще чем-нибудь.Но, как бы то ни было, часть евреев расселили, благодаря этой религии они действительно на новых местах ни с кем не смешались. Часть плюнула на религию и смешалась, часть осталась на новом месте, но кое-кто сохранил свою религию, кое-кто перешел в новые религии – христианство, потом ислам, поскольку христианство зародилось как раз незадолго до того, как римляне начали евреев выселять.В итоге те, кто не ушел со своих мест – числятся арабами и не шибко выделяется из других арабских племен, так что, кто там коренные жители, а кто пришлые – можно долго и упорно спорить, но главное, этот спор подкрепляется накопленными разными обычаями.Приведу один из них, резко повлиявший на всю судьбу земли между рекой и морем. Когда евреи начали на нее возвращаться, они довольно активно скупали там земельные владения, в расчете, что где-то построят жилье, где-то будут хозяйствовать, в общем, рассчитывали на обычную мирную жизнь. Но столкнулись с тем, что, по сложившимся арабским обычаям, покупка земли не расторгает прочие соглашения, связанные с этой землей. То есть, если там уже есть арендаторы, они остаются арендаторами, вы не можете их оттуда согнать, просто вы купили право, грубо говоря, получать арендную плату с них.По еврейским понятиям, сложившимся уже за пределами этой земли, если вы землю купили, то можете делать на ней что угодно. В результате оказалось, что местные жители воспринимают свое выселение с купленных у них земель как полный беспредел. И главное, эту проблему нельзя решить переселением местных жителей в другие арабские страны - просто потому, что там действуют те же обычаи. И даже, если дать переселенцам деньги на покупку земли, они все равно не смогут на купленных землях поселиться.Я бы мог приводить много подобных же примеров, но главное, что конфликт между евреями и остальными арабами, скажем так – это конфликт разных сложившихся не только религиозных, но и правовых систем, и в обозримом будущем решение этого конфликта не предвидится.– Почему ни ООН, ни ряду стран так и не удалось создать два государства, как планировалось – Израиль и Палестина? Почему сейчас Палестина только частично признана?– Если очень кратко, то земли, отведенные резолюцией №181 ООН под независимое Арабское государство, тут же захватили сопредельные арабские страны, по очень простой причине. Эту самую резолюцию мы и американцы продвигали, для нас главным словом было "независимая". Все тогдашние арабские страны были, де-юре или де-факто, колониями Англии и Франции. Нам и американцам - по разным причинам, но в равной степени - было необходимо разрушение этих двух крупнейших в мире колониальных империй.К концу второй фазы Второй мировой войны больше половины колоний во всем мире принадлежали Англии, больше половины оставшихся принадлежали Франции. И вот эти зависимые от Англии и Франции государства сразу после вступления резолюции в силу захватили земли, отведенные под Арабское государство, и попытались захватить земли, отведенные под Еврейское государство.Вдобавок, стараниями все тех же Англии и Франции, в резолюцию был включен конкретный вариант разделения земли между рекой и морем таким образом, чтобы границы и Еврейского, и Арабского государства в принципе невозможно было защитить военной силой. Евреи выкрутились, опять же, с нашей и американской помощью. Все перечислять не буду, но отмечу только, что что-то от 10 до 20 тысяч евреев-фронтовиков наших перебросили в Израиль, и именно они занимались, грубо говоря, превращением отрядов обороны в Армию обороны Израиля. Ну, было еще много всякого, но этого достаточно, чтобы понять наше тогдашнее отношение к этой проблеме.Так вот, в итоге полуторагодичной войны за независимость земли были перекроены так, что границы получившегося Израиля стало в принципе возможно оборонять. А остальные земли остались под арабами.В 1967 году Израиль в Шестидневной войне большую часть этих земель отвоевал, но включать в свой состав не стал, опять же, в надежде на полное осуществление резолюции №181.К тому времени на этих землях сложилась значительная прослойка людей, умеющих пилить всевозможные пособия. И с годами эта прослойка численно не очень выросла, но по части мастерства распила любых благотворительных бюджетов - изрядно усовершенствовалась.Сейчас уже практически независимо от отношения к этому делу сопредельных государств, арабская верхушка предполагаемого государства Палестина очень заинтересована в том, чтобы это государство не состоялось как вполне самостоятельное, и не оказалось тем самым вынуждено жить на свои.– Какие варианты окончания конфликта существуют? – Насколько я могу судить, при уже накопившемся заряде взаимной ненависти и при существующих различиях обычаев и норм закона, до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут и арабы и евреи, – конфликт неизбывен.Решить вопрос переселением арабов, наверное, можно, но для этого надо их переселять, по-видимому, не в какие-то другие арабские страны, а выкупить для них отдельную территорию у других народов.Решить вопрос переселением евреев вряд ли возможно. Во-первых, потому, что после второй фазы Мировой войны любое переселение евреев воспринимается массовым сознанием крайне негативно. Во-вторых, потому, что для евреев возможность жить на родине предков, пожалуй, ощущается гораздо острее, чем для арабов.Так что боюсь, окончательное решение палестинского вопроса – это именно выкуп каких-нибудь земель по соседству у не арабов, и переселение всех арабов Палестины туда. Это мало реально, и потребует изрядных затрат - и денежных, и репутационных. Но все остальные варианты, которые сейчас обсуждаются, еще сложнее и еще труднее осуществимы. Так что лично я бы на месте лиц, принимающих решение, занялся обсуждением этого варианта.Но что касается заморозки конфликта – его уже много раз замораживали, и он каждый раз оттаивает на этом накале взаимной неприязни, доходящей до взаимной ненависти.– Поговорим о релокантах из России. Многие выбрали для себя Израиль, особенно видные деятели творчества и культуры. Теперь они стали первоклассными израильскими патриотами...– Мой коллега публицист и философ Виктор Григорьевич Мараховский не раз отмечал, что русская интеллигенция – это не просто интеллектуалы, это слой, изначально созданный с целью трансляции западных культурных и технических достижений в Россию. Соответственно, значительная часть этой самой интеллигенции до сих пор воспринимает Запад как недосягаемый образец, которому можно только подражать.Соответственно, для них Израиль – часть Запада, а Россия – нет. И понятно, что к Израилю, как к части Запада, они относятся гораздо лучше, чем к России, которая не часть Запада.Конечно, Израиль – часть Запада довольно условно, на самом деле, там восточных обычаев ничуть не меньше, чем западных, пожалуй, в этом плане Израиль - гораздо менее западная страна, чем Россия. Но, так сказать, на фасаде он западный. Соответственно, они воспринимают Израиль как нечто родное и близкое, а Россия для них – это, в лучшем случае, поле деятельности по преобразованию в Запад.
https://ukraina.ru/20201105/1029513470.html
https://ukraina.ru/20231012/1050116239.html
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Роман Гнатюк
Роман Гнатюк
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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интервью, анатолий вассерман, палестино-израильский конфликт, история, сво, релоканты, украина, политика
Интервью, Анатолий Вассерман, Палестино-израильский конфликт, История, СВО, релоканты, Украина, политика

Анатолий Вассерман о том, как можно разрешить арабо-израильский конфликт

17:00 12.10.2023
 
© Александр НатрускинАнатолий Вассерман интервью
Анатолий Вассерман интервью
© Александр Натрускин
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Роман Гнатюк
корреспондент издания Украина.ру
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Когда-то Советский Союз перебросил в Израиль тысячи советских евреев-фронтовиков, именно они занимались превращением отрядов обороны в Армию обороны Израиля, напомнил публицист, депутат Государственной Думы РФ, член думского комитета по образованию Анатолий Вассерман
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Анатолий Александрович, говорим на саму горячую тему – арабо-израильский конфликт и его обострение. Как вы оцениваете происходящее сейчас?
– Это очень старая тема. Все реакции на нее уже отработаны.
На самом деле начались эти разборки еще в конце XIX века, когда появилась идея вернуть евреев на землю их происхождения. Но, поскольку значительная часть евреев там все-таки оставалась, несмотря даже на то, что римляне почти два тысячелетия назад попытались расселить их, куда попало, ну - надоело давить мятежи, и римляне попытались полностью зачистить эту землю от коренного населения.
Но, как водится, полностью не удалось – половину расселили, половина осталась, и сейчас числится арабами.
То есть евреи изначально были одним из множества арабских племен, потом выделились, прежде всего, благодаря религии, причем религию эту очень тщательно разработали так, чтобы она мешала смешиваться с другими народами.
Вызвано это было тем, что евреи несколько раз оказывались то за пределами своей земли, то на своей земле, но под иностранным владычеством.
Поэтому, чтобы не смешаться с другими народами, разработали религию, которая обещала, что они - не кто-нибудь, а народ, избранный Богом для некой высшей цели. Но цель формулировали по-разному. Сейчас, например, принято считать, что евреи избраны для выполнения всех угодных Богу ритуалов, чтобы таким образом дать возможность другим народам заниматься еще чем-нибудь.
Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября 2020, 14:49
Анатолий Вассерман: кто онПублицист, член комитета Госдумы России по просвещению
Но, как бы то ни было, часть евреев расселили, благодаря этой религии они действительно на новых местах ни с кем не смешались. Часть плюнула на религию и смешалась, часть осталась на новом месте, но кое-кто сохранил свою религию, кое-кто перешел в новые религии – христианство, потом ислам, поскольку христианство зародилось как раз незадолго до того, как римляне начали евреев выселять.
В итоге те, кто не ушел со своих мест – числятся арабами и не шибко выделяется из других арабских племен, так что, кто там коренные жители, а кто пришлые – можно долго и упорно спорить, но главное, этот спор подкрепляется накопленными разными обычаями.
Приведу один из них, резко повлиявший на всю судьбу земли между рекой и морем.
Когда евреи начали на нее возвращаться, они довольно активно скупали там земельные владения, в расчете, что где-то построят жилье, где-то будут хозяйствовать, в общем, рассчитывали на обычную мирную жизнь. Но столкнулись с тем, что, по сложившимся арабским обычаям, покупка земли не расторгает прочие соглашения, связанные с этой землей.
То есть, если там уже есть арендаторы, они остаются арендаторами, вы не можете их оттуда согнать, просто вы купили право, грубо говоря, получать арендную плату с них.
По еврейским понятиям, сложившимся уже за пределами этой земли, если вы землю купили, то можете делать на ней что угодно. В результате оказалось, что местные жители воспринимают свое выселение с купленных у них земель как полный беспредел.
И главное, эту проблему нельзя решить переселением местных жителей в другие арабские страны - просто потому, что там действуют те же обычаи. И даже, если дать переселенцам деньги на покупку земли, они все равно не смогут на купленных землях поселиться.
Я бы мог приводить много подобных же примеров, но главное, что конфликт между евреями и остальными арабами, скажем так – это конфликт разных сложившихся не только религиозных, но и правовых систем, и в обозримом будущем решение этого конфликта не предвидится.
– Почему ни ООН, ни ряду стран так и не удалось создать два государства, как планировалось – Израиль и Палестина? Почему сейчас Палестина только частично признана?
– Если очень кратко, то земли, отведенные резолюцией №181 ООН под независимое Арабское государство, тут же захватили сопредельные арабские страны, по очень простой причине.
Эту самую резолюцию мы и американцы продвигали, для нас главным словом было "независимая". Все тогдашние арабские страны были, де-юре или де-факто, колониями Англии и Франции. Нам и американцам - по разным причинам, но в равной степени - было необходимо разрушение этих двух крупнейших в мире колониальных империй.
- РИА Новости, 1920, 12.10.2023
10:54
Новый передел мира. Россия за Израиль и Палестину, которую нужно создатьНа шестой день противостояния между движением ХАМАС и Израилем самой выигрышной кажется позиция России и тех, кто солидарен с нею. Заключается она в том, что в поисках причин войны и ее прекращения нужно вернуться к истокам конфликта
К концу второй фазы Второй мировой войны больше половины колоний во всем мире принадлежали Англии, больше половины оставшихся принадлежали Франции. И вот эти зависимые от Англии и Франции государства сразу после вступления резолюции в силу захватили земли, отведенные под Арабское государство, и попытались захватить земли, отведенные под Еврейское государство.
Вдобавок, стараниями все тех же Англии и Франции, в резолюцию был включен конкретный вариант разделения земли между рекой и морем таким образом, чтобы границы и Еврейского, и Арабского государства в принципе невозможно было защитить военной силой.
Евреи выкрутились, опять же, с нашей и американской помощью. Все перечислять не буду, но отмечу только, что что-то от 10 до 20 тысяч евреев-фронтовиков наших перебросили в Израиль, и именно они занимались, грубо говоря, превращением отрядов обороны в Армию обороны Израиля.
Ну, было еще много всякого, но этого достаточно, чтобы понять наше тогдашнее отношение к этой проблеме.
Так вот, в итоге полуторагодичной войны за независимость земли были перекроены так, что границы получившегося Израиля стало в принципе возможно оборонять. А остальные земли остались под арабами.
В 1967 году Израиль в Шестидневной войне большую часть этих земель отвоевал, но включать в свой состав не стал, опять же, в надежде на полное осуществление резолюции №181.
К тому времени на этих землях сложилась значительная прослойка людей, умеющих пилить всевозможные пособия. И с годами эта прослойка численно не очень выросла, но по части мастерства распила любых благотворительных бюджетов - изрядно усовершенствовалась.
Сейчас уже практически независимо от отношения к этому делу сопредельных государств, арабская верхушка предполагаемого государства Палестина очень заинтересована в том, чтобы это государство не состоялось как вполне самостоятельное, и не оказалось тем самым вынуждено жить на свои.
Украинское досье. Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Вчера, 13:03
Палестино-израильский конфликт: украинский опыт и украинский след
– Какие варианты окончания конфликта существуют?
– Насколько я могу судить, при уже накопившемся заряде взаимной ненависти и при существующих различиях обычаев и норм закона, до тех пор, пока на земле между рекой и морем живут и арабы и евреи, – конфликт неизбывен.
Решить вопрос переселением арабов, наверное, можно, но для этого надо их переселять, по-видимому, не в какие-то другие арабские страны, а выкупить для них отдельную территорию у других народов.
Решить вопрос переселением евреев вряд ли возможно. Во-первых, потому, что после второй фазы Мировой войны любое переселение евреев воспринимается массовым сознанием крайне негативно. Во-вторых, потому, что для евреев возможность жить на родине предков, пожалуй, ощущается гораздо острее, чем для арабов.
Так что боюсь, окончательное решение палестинского вопроса – это именно выкуп каких-нибудь земель по соседству у не арабов, и переселение всех арабов Палестины туда. Это мало реально, и потребует изрядных затрат - и денежных, и репутационных.
Но все остальные варианты, которые сейчас обсуждаются, еще сложнее и еще труднее осуществимы. Так что лично я бы на месте лиц, принимающих решение, занялся обсуждением этого варианта.
Но что касается заморозки конфликта – его уже много раз замораживали, и он каждый раз оттаивает на этом накале взаимной неприязни, доходящей до взаимной ненависти.
– Поговорим о релокантах из России. Многие выбрали для себя Израиль, особенно видные деятели творчества и культуры. Теперь они стали первоклассными израильскими патриотами...
– Мой коллега публицист и философ Виктор Григорьевич Мараховский не раз отмечал, что русская интеллигенция – это не просто интеллектуалы, это слой, изначально созданный с целью трансляции западных культурных и технических достижений в Россию.
Соответственно, значительная часть этой самой интеллигенции до сих пор воспринимает Запад как недосягаемый образец, которому можно только подражать.
Соответственно, для них Израиль – часть Запада, а Россия – нет. И понятно, что к Израилю, как к части Запада, они относятся гораздо лучше, чем к России, которая не часть Запада.
Конечно, Израиль – часть Запада довольно условно, на самом деле, там восточных обычаев ничуть не меньше, чем западных, пожалуй, в этом плане Израиль - гораздо менее западная страна, чем Россия. Но, так сказать, на фасаде он западный.
Соответственно, они воспринимают Израиль как нечто родное и близкое, а Россия для них – это, в лучшем случае, поле деятельности по преобразованию в Запад.
 
ИнтервьюАнатолий ВассерманПалестино-израильский конфликтИсторияСВОрелокантыУкраинаполитика
 
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