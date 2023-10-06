https://ukraina.ru/20231006/1049922897.html

Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов

Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов - 06.10.2023 Украина.ру

Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов

В ходе расследования СК РФ граждане Великобритании могут быть объявлены пособниками главы ГУР Кирилла Буданова, а сами материалы дела будут использованы в международном трибунале. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов

2023-10-06T05:10

2023-10-06T05:10

2023-10-06T05:10

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терроризм

главное управление разведки украины (гур)

ск рф

кирилл буданов

военные трибуналы

mi6

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Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально управляет Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), рассказал аналитик.Разведслужба Министерства обороны Украины (ГУР) активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E", добавил эксперт.Обвинение главы ГУР в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230821/1048839451.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, великобритания, украина, терроризм, главное управление разведки украины (гур), ск рф, кирилл буданов, военные трибуналы, mi6