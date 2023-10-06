https://ukraina.ru/20231006/1049922897.html
Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов
Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов - 06.10.2023 Украина.ру
Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов
В ходе расследования СК РФ граждане Великобритании могут быть объявлены пособниками главы ГУР Кирилла Буданова, а сами материалы дела будут использованы в международном трибунале. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
2023-10-06T05:10
2023-10-06T05:10
2023-10-06T05:10
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великобритания
украина
терроризм
главное управление разведки украины (гур)
ск рф
кирилл буданов
военные трибуналы
mi6
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Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально управляет Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), рассказал аналитик.Разведслужба Министерства обороны Украины (ГУР) активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E", добавил эксперт.Обвинение главы ГУР в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230821/1048839451.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, украина, терроризм, главное управление разведки украины (гур), ск рф, кирилл буданов, военные трибуналы, mi6
Новости, Великобритания, Украина, терроризм, Главное управление разведки Украины (ГУР), СК РФ, Кирилл Буданов, военные трибуналы, MI6
Досье для трибунала: аналитик объяснил, как британские пособники Буданова готовят украинских террористов
В ходе расследования СК РФ граждане Великобритании могут быть объявлены пособниками главы ГУР Кирилла Буданова, а сами материалы дела будут использованы в международном трибунале. Об этом в эксклюзивном интервью Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах, обозреватель РИА "Катюша" Дмитрий Ефимов
Действия главы СК РФ Александра Бастрыкина — сигнал тем силам, которые реально управляет Главным управлением разведки ВСУ (ГУР) через Кирилла Буданова. Это кураторы из Секретной разведывательной службы МИД Великобритании (MI6), рассказал аналитик.
Разведслужба Министерства обороны Украины (ГУР) активнейшим образом использует в подготовке диверсантов опыт британских специальных подразделений Special AirService, в основном из 22-го полка, эскадрона "E", добавил эксперт.
"Еще одни партнеры Буданова — SpecialBoat Service — морские диверсанты, которые дислоцируются в Очакове и Николаеве. Именно британским боевикам, находящимся на территории, пока что занятой киевской хунтой, отправлено это послание (озвучены обвинения против главы ГУР Кирилла Буданова и украинских военных. - Ред.)", - подчеркнул Ефимов.
Обвинение главы ГУР в терроризме говорит об открытии соответствующего уголовного дела по статьям УК РФ. В ходе расследования множество британских граждан будут объявлены пособниками Буданова, а сами материалы дела будут использованы в будущем международном трибунале над бандеровцами, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь