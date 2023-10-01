https://ukraina.ru/20231001/1049820802.html

Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперации

Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперации - 01.10.2023 Украина.ру

Петр Лидов-Петровский об интересах России, США и самой Украины в ходе спецоперации

Будет ли президентом Украины Зеленский или кто-то другой, для США не принципиально, они с легкостью избавляются от своих ставленников по всему миру, меняют их на других, напоминает директор по коммуникациям и связям с общественностью международной медиа-группы "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский.

2023-10-01T16:58

2023-10-01T16:58

2023-10-01T16:58

интервью

зарубежье

украина

выборы

владимир зеленский

россия

спецоперация

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Петр, издание "Политика" пишет, что у Запада заканчивается терпение по Украине, в этой атмосфере еще проходит смена главы Объединенного комитета начальников штаба США Марка Милли на Чарльза Брауна. Возможно, в том числе, про шатдаун идет речь, что может остановка работу правительства США. Как это все повлияет и может ли стать поворотным моментом в конфликте на Украине?– Я думаю, что не повлияет никак. Это все интересно, конечно, будут, наверное, меньше внимания ему уделять, тут другие приоритеты. Надо отдавать себе отчет вот в чем – для нас ситуация на Украине является самым главным событием, самым главным процессом, фактически от него зависит будущее и Украины, и России, и вообще системы безопасности для нас для всех. Поэтому для нас это ключевой вопрос, и не зря он занимает девяносто процентов нашего внимания.Для США и высшего руководства США – это, безусловно, важный вопрос, но не главный. Это один из важнейших вопросов внешней политики, но, кроме этого, есть внутренняя повестка, шатдаун, в первую очередь - это внутренняя история. Есть выборы, есть масса других тем, которые их волнуют. С точки зрения безопасности - та же ситуация вокруг Китая и Тайваня не менее важна для США.Поэтому - нет. Я думаю, что для них это важные процессы, они все взаимосвязаны, но вот так, чтобы они вдруг сказали - ой, Боже мой, у нас тут шатдаун, давайте срочно перемирие (на Украине — Ред. ) будем искать - нет, конечно, этого не произойдет. Мне кажется, что отношение к Украине и к поддержке Украины в этой ситуации останется прежним, никак особо это не скажется.– Риски уменьшения траншей для Украины все-таки есть?– Это да, это всегда есть, но дело-то не в количестве выделяемых денег. Да, безусловно, оппоненты нынешней власти могут потребовать отчета, могут сократить ассигнования и т.д. Но тогда конфликт, скорее всего, приобретет какую-то другую стадию, для них в другую фазу перейдет, будет менее интенсивным, допустим.Для них важно, и не раз это все говорили, и мы прекрасно знаем – важно поддерживать ситуацию в горячем состоянии, а уж сколько там погибнет украинцев, сколько техники они там угробят, как далеко продвинется Россия в сторону Днепра или не продвинется – это для Запада вопрос второй.На мой взгляд, там просто нет каких-то объективных оснований для того, чтобы договариваться. То есть, можно начать процесс, можно попытаться заморозить конфликт, это может быть тактическое решение. Но стратегически, я не сомневаюсь абсолютно, что США будут поддерживать эту ситуацию, пока это не станет невозможным с военной точки зрения, грубо говоря – пока Россия не победит.– Или пока не преидется сконцентрироваться больше на том, что происходит в Китае.– Мне кажется, это параллельные процессы, опять же, они там не воюют. Воюет Украина. Ну да, в принципе, может речь зайти… существуют конфликты, которые носят замороженный характер, но вот, пожалуйста – Нагорный Карабах, сколько лет - тридцать лет продолжалась эта история? Кто кого поддерживал, как это было в начале, как это было дальше. И есть масса других примеров. Индия, конечно, и Пакистан, и т. д.Поэтому - нет, я не думаю. Конечно, может быть, отношение изменится, Зеленский впадет и уже впадает, видимо, в немилость. Может быть, поставки оружия будут другими, может быть, они займут позицию какого-то выжидания или попытки договориться, но стратегически - нет оснований.Почему я говорю, что нет оснований стратегических? У нас 30 сентября празднование присоединения новых регионов – годовщина. Они конституционно закреплены как новые субъекты Российской Федерации. Это значит, что Российская Федерация не может от них избавиться, их отторгнуть, это будет антизаконно.Соответственно, Россия сохранит, как минимум, те территориальные приобретения, которая она получила. Устроит ли это нынешние власти Украины? Конечно нет. Они на это не пойдут, они не согласятся, они не могут на это согласиться, это территориальный вопрос, у них есть другие территориальные позиции. Даже по Крыму, они не согласны. Тот же Запад.Потом второе требование России стратегическое – это нейтральный статус Украины, невступление в НАТО. Может от этого отказаться США на сегодняшний день? На мой взгляд, не может. Даже если Украина останется как одна треть от нынешней – все равно ее будут тащить в НАТО, все равно она должна быть натовским тараном против России. Это тоже вопрос принципиальный, о нем договориться - я даже не представляю, как можно будет с тем же Западом.Поэтому, скорее всего, даже исходя из этих двух задач, я думаю, это все надолго, если Россия не закрепит свое преимущество так, как она хочет это сделать. Что вполне возможно в обозримой перспективе.– Тут не забываем о том, что на Украине тоже будут выборы, старт 31 марта.– Если будут.– Да. Но на данный момент - Зеленский интересен как фигура в этом конфликте для Запада до сих пор?– Я думаю, это вообще не принципиально. Это тактический вопрос - Зеленский, не Зеленский, какая разница. Если он выходит из-под контроля, то мы вспоминаем, с какой легкостью США избавляются от своих протеже по всему миру, вообще без каких бы то ни было проблем. У них никаких эмоций, личной любви, дружбы, или привычки сдерживать свои какие-то обещания нет. Разве что ему скажут – да, мы тебе обещали спокойное место, где ты можешь жить, в пригороде Майами под измененной фамилией, ну и живи себе. Разве что так.А так – это вопрос технический. Надо будет – заменят. Ходят слухи, что там министра обороны прочат якобы, потому что он всем удобен. Но опять же, это все слухи. И другой вопрос, как там вообще выборы проводить в этой ситуации, как-то не очень понятно.– Перепись вскроет же…– Конечно. Там больше половины страны перемещенных лиц, то есть, они куда-то уехали – кто в Россию, кто на Запад, кто внутри Украины переехал. Это просто, мне кажется, избирательный ад будет. Если надо, выборы проведут, конечно, какие проблемы, но, мне кажется, это не так принципиально. Был Зеленский, станет не Зеленский.– Ну да, ситуация на фронте от этого точно не поменяется.– Конечно.– В этом ключе хотелось бы поговорить о смене подачи информации на Украине. Раньше все эксперты кричали про "перемогу" и контрнаступление. А сейчас позволяют себе высказываться, что успеха не будет, что и третья волна наступления тоже ничем не обернется.– По-разному. Есть разные граждане. Есть, например, Кирилл Буданов, начальник службы военной разведки. Он дал большое интервью буквально на днях, где он продолжает говорить, что - да, может не так хорошо получается, но тем не менее, "мы переможем". Думаю, он представляет определенное крыло во власти, которое готово идти до конца. Можно даже сравнить с некоторыми течениями в стане немецко-фашистском в конце Второй Мировой войны, когда какая-то часть, как вы помните, вела переговоры, пыталась договориться с союзниками, а кто-то собирался победить.То, что больше звучит (на Украине — Ред.) голосов, которые пытаются трезво оценить ситуацию – ну да, ситуация действительно тяжелая, это видно. Видно, что большие потери, видно, что нет успехов, поэтому в этой ситуации кто-то начинает задумываться о том, что будет дальше.И здесь как раз начинает рушиться то единство, которое было, когда все говорили, что "мы тут переможем, победим, дойдем до Крыма" - к июню они собирались.– Да, пить на берегу собирались коктейли.– Да, сейчас есть радикально настроенные, которые говорят "нет, мы все равно...", а другие начинают видеть. Люди разные, в том числе нормальные тоже есть - ну, относительно.– Поговорим о выборах в РФ. Путин поздравил новых руководителей с победой и назвал важным шагом для интеграции в Россию выборы в новых регионах. Мы еще год назад много об этом говорили, много было сомнений по поводу интеграции в большую Россию, как это будет происходить, много вопросов. Сейчас заметно повышение какой-то катализации вступления в большую Россию?– Я честно говоря, там не был, мне судить сложно. На мой взгляд, с точки зрения вступления в состав России полноценным образом, конечно, процесс не быстрый будет, регионы новые - прифронтовые, часть территории находится под контролем врага на сегодняшний день.Поэтому, конечно, сейчас сказать, что жизнь в Херсонской области будет точно такая же, как в Тамбовской, например, с точки зрения безопасности - конечно, это невозможно сказать. Но то, что Россия подчеркнуто, внимательно и, скажем, очень серьезно (официальный праздник, внесено в Конституцию) относится к этим новым регионам, говорит о серьезности намерений. Я в этом вижу… Многие скептики говорят - вот, измена где-то зреет, мы все отдадим обратно, переговоры и т. д. Мы-то как раз видим фиксацию своих намерений. Мы видим последовательное движение в сторону решения задач специальной военной операции.Мне кажется, шаги центральной власти по интеграции регионов, может быть, даже символические шаги – 30 сентября, объявление дня воссоединения с Россией, и т.д., это, на мой взгляд, очень важно. И, безусловно, это и самим регионам дает определенные гарантии, что, безусловно, в их положении критически важно, что это все серьезно, это надолго, это навсегда, это закреплено в Конституции, и есть праздник (воссоединения — Ред.). С этой точки зрения – да.Ну, а с точки зрения жизни, конечно, предстоит огромная работа, долгая, непростая, и людям будет непросто. Но, тем не менее, ничего страшного, мы справимся.Я знаю, что очень много людей из Москвы, из других регионов страны там работают, занимаются и руководством, и стройкой. И, в общем, успехи тоже видны. Поэтому, конечно, верим в лучшее. И сомнений нет, что все будет нормально в этих регионах.– Вспомним одно из главных желаний Украины во время Майдана - вступить в Евросоюз. Сейчас Франция и Германия настаивают на альтернативном варианте к полноправному членству в Евросоюзе, некое такое медленное вхождение. В свою очередь, украинский премьер говорит, что - "мы не согласны, либо сразу, либо никак". Где повисла сейчас Украина, возможно ли ее хоть какое-то частичное вступление в ЕС когда-то?– Тут сложно сказать, возможно или нет. Вступление в Евросоюз – оно подразумевает довольно серьезную нагрузку финансовую на Евросоюз, причем, надолго. Учитывая, что там есть разные мнения по данному вопросу и, в том числе, по текущим членам, кажется, что, наверное, какого-то консенсуса там достигнуть не получится в ближайшее время.Ну да, вступление (Украины в ЕС — Ред.) возможно, но опять же, только после завершения того, что они называют конфликтом, мы называем это cпециальной военной операцией.Нам в этой ситуации все равно, будут они вступать или не будут. Нам важнее действительно иметь страну, которая последовательно будет проводить политику с гарантиями, которые будет давать России уверенность в том, что у ее границ нет этого антироссийского ядра, нашпигованного западным оружием.Когда задача будет решена… Мне кажется, что она будет решена, скажем, не методом существования Украины в ее нынешнем формате, а как-то иначе. Поэтому, кто там будет вступать в Евросоюз – может, кто-то и вступит маленький.

https://ukraina.ru/20231001/1049819829.html

https://ukraina.ru/20230930/1049805086.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, зарубежье, украина, выборы, владимир зеленский, россия, спецоперация