https://ukraina.ru/20230926/1049699320.html

Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров

Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров - 26.09.2023 Украина.ру

Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров

Военный обозреватель, блогер Кирилл Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо российской армии, чтобы перейти к наступлению, сколько еще людей способна мобилизовать Украина, а также объяснил, как КНДР может помочь России

2023-09-26T13:20

2023-09-26T13:20

2023-09-26T13:20

видео

фёдоров

сво

нато

вооружение

наступление

мобилизация

кндр

сша

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00:25 – ВСУ в нынешнем оснащении – это максимум от НАТО?04:05 – Почему не наступает Россия?09:10 – Сколько человек Украина может ещё поставить под ружьё?11:55 – Что готовит Россия?15:20 – Как решить проблему минных полей в СВО?22:06 – Насколько эффективно российская армия бьет по тылам противника?26:55 – Как одержать победу над США?

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, фёдоров, сво, нато, вооружение, наступление, мобилизация, кндр, сша, видео