https://ukraina.ru/20230926/1049699320.html
Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров
Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров - 26.09.2023 Украина.ру
Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров
Военный обозреватель, блогер Кирилл Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо российской армии, чтобы перейти к наступлению, сколько еще людей способна мобилизовать Украина, а также объяснил, как КНДР может помочь России
2023-09-26T13:20
2023-09-26T13:20
2023-09-26T13:20
видео
фёдоров
сво
нато
вооружение
наступление
мобилизация
кндр
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049699088_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d014d49b8dd6659081a710c6bacef6dd.jpg
00:25 – ВСУ в нынешнем оснащении – это максимум от НАТО?04:05 – Почему не наступает Россия?09:10 – Сколько человек Украина может ещё поставить под ружьё?11:55 – Что готовит Россия?15:20 – Как решить проблему минных полей в СВО?22:06 – Насколько эффективно российская армия бьет по тылам противника?26:55 – Как одержать победу над США?
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/1a/1049699088_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff59c84b763a329397dc4f9ac441212f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, фёдоров, сво, нато, вооружение, наступление, мобилизация, кндр, сша, видео
Видео, Фёдоров, СВО, НАТО, вооружение, наступление, мобилизация, КНДР, США
Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров
Военный обозреватель, блогер Кирилл Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо российской армии, чтобы перейти к наступлению, сколько еще людей способна мобилизовать Украина, а также объяснил, как КНДР может помочь России
00:25 – ВСУ в нынешнем оснащении – это максимум от НАТО?
04:05 – Почему не наступает Россия?
09:10 – Сколько человек Украина может ещё поставить под ружьё?
11:55 – Что готовит Россия?
15:20 – Как решить проблему минных полей в СВО?
22:06 – Насколько эффективно российская армия бьет по тылам противника?
26:55 – Как одержать победу над США?