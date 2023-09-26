Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров - 26.09.2023 Украина.ру
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Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров
Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров - 26.09.2023 Украина.ру
Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров
Военный обозреватель, блогер Кирилл Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо российской армии, чтобы перейти к наступлению, сколько еще людей способна мобилизовать Украина, а также объяснил, как КНДР может помочь России
2023-09-26T13:20
2023-09-26T13:20
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фёдоров
сво
нато
вооружение
наступление
мобилизация
кндр
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00:25 – ВСУ в нынешнем оснащении – это максимум от НАТО?04:05 – Почему не наступает Россия?09:10 – Сколько человек Украина может ещё поставить под ружьё?11:55 – Что готовит Россия?15:20 – Как решить проблему минных полей в СВО?22:06 – Насколько эффективно российская армия бьет по тылам противника?26:55 – Как одержать победу над США?
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видео, фёдоров, сво, нато, вооружение, наступление, мобилизация, кндр, сша, видео
Видео, Фёдоров, СВО, НАТО, вооружение, наступление, мобилизация, КНДР, США

Сколько ещё человек Украина поставит под ружьё и почему не будет новых блицкригов - Фёдоров

13:20 26.09.2023
 
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Военный обозреватель, блогер Кирилл Фёдоров в эфире Украина.ру рассказал, что необходимо российской армии, чтобы перейти к наступлению, сколько еще людей способна мобилизовать Украина, а также объяснил, как КНДР может помочь России
00:25 – ВСУ в нынешнем оснащении – это максимум от НАТО?
04:05 – Почему не наступает Россия?
09:10 – Сколько человек Украина может ещё поставить под ружьё?
11:55 – Что готовит Россия?
15:20 – Как решить проблему минных полей в СВО?
22:06 – Насколько эффективно российская армия бьет по тылам противника?
26:55 – Как одержать победу над США?
 
ВидеоФёдоровСВОНАТОвооружениенаступлениемобилизацияКНДРСША
 
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