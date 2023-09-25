https://ukraina.ru/20230925/1049672739.html
Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов
Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов - 25.09.2023 Украина.ру
Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Минфина по возвращению валютного контроля, а также рассказал о целесообразности временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива
2023-09-25T13:40
2023-09-25T13:40
2023-09-25T13:40
видео
интервью
колташов
минфин
курс валют
бензин
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00:37 - Возвращение валютного контроля в РФ: сдержит ли это колебания валютного курса?05:03 – Об эффективности временных ограничений на экспорт автомобильного топлива; 07:16 - Что происходит на АЗС России?15:36 - О получении Украиной гранта США в размере 1,25 млрд долларов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/19/1049672275_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ba96be69300e908fecfe5ed9c494c003.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, интервью, колташов, минфин, курс валют, бензин, видео
Видео, Интервью, Колташов, Минфин, курс валют, Бензин
Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов
Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Минфина по возвращению валютного контроля, а также рассказал о целесообразности временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива
00:37 - Возвращение валютного контроля в РФ: сдержит ли это колебания валютного курса?
05:03 – Об эффективности временных ограничений на экспорт автомобильного топлива;
07:16 - Что происходит на АЗС России?
15:36 - О получении Украиной гранта США в размере 1,25 млрд долларов.