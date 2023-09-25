https://ukraina.ru/20230925/1049672739.html

Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов

Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов - 25.09.2023 Украина.ру

Зачем Минфин идёт на занижение курса рубля и как доллар влияет на бензин в России - Колташов

Экономист, директор Института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру прокомментировал планы Минфина по возвращению валютного контроля, а также рассказал о целесообразности временных ограничений на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива

2023-09-25T13:40

2023-09-25T13:40

2023-09-25T13:40

видео

интервью

колташов

минфин

курс валют

бензин

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00:37 - Возвращение валютного контроля в РФ: сдержит ли это колебания валютного курса?05:03 – Об эффективности временных ограничений на экспорт автомобильного топлива; 07:16 - Что происходит на АЗС России?15:36 - О получении Украиной гранта США в размере 1,25 млрд долларов.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, интервью, колташов, минфин, курс валют, бензин, видео