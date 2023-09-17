ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА - 17.09.2023 Украина.ру
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ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА - 17.09.2023 Украина.ру
ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
ВСУ несут потери в живой силе и технике в проваленном "контрнаступе"
2023-09-17T13:15
2023-09-17T13:19
новости
минобороны рф
потери всу
всу
купянское направление
"ланцет"
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На Купянском направлении в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация российской группировки войск "Запад" нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й механизированной бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Надия. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Артиллерией российской группировки "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин", буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчет в районе населенных пунктов Песчаное, Новосиновое, Крахмальное, Новая Кругляковка. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе Малый Бурлук."Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, четыре БпЛА", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад".
https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html
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новости, минобороны рф, потери всу, всу, купянское направление, "ланцет"
Новости, Минобороны РФ, потери ВСУ, ВСУ, Купянское направление, "Ланцет"

ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА

13:15 17.09.2023 (обновлено: 13:19 17.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМеждународный форум "Армия-2022"
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВСУ несут потери в живой силе и технике в проваленном "контрнаступе"
На Купянском направлении в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация российской группировки войск "Запад" нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й механизированной бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Надия. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
Секретарь СНБО Алексей Данилов - РИА Новости, 1920, 17.09.2023
10:04
Стратегическая точка перелома и формула оружия, атаки на Москву. Главное на Украине на утро 17 сентябряСекретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о настоящей сути "Формулы мира" Зеленского. В Подмосковье сбили несколько украинских беспилотников
Артиллерией российской группировки "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин", буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчет в районе населенных пунктов Песчаное, Новосиновое, Крахмальное, Новая Кругляковка. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе Малый Бурлук.
"Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, четыре БпЛА", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад".
Геннадий Алехин интервью
Вчера, 10:25
Геннадий Алехин: Россия наносит долгожданный удар, чтобы выдавить ВСУ из Купянска, Изюма и Балаклеи
 
НовостиМинобороны РФпотери ВСУВСУКупянское направление"Ланцет"
 
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