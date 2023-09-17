https://ukraina.ru/20230917/1049467288.html

ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА

ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА - 17.09.2023 Украина.ру

ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА

ВСУ несут потери в живой силе и технике в проваленном "контрнаступе"

2023-09-17T13:15

2023-09-17T13:15

2023-09-17T13:19

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"ланцет"

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На Купянском направлении в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация российской группировки войск "Запад" нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й механизированной бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Надия. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Артиллерией российской группировки "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин", буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчет в районе населенных пунктов Песчаное, Новосиновое, Крахмальное, Новая Кругляковка. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе Малый Бурлук."Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, четыре БпЛА", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад".

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новости, минобороны рф, потери всу, всу, купянское направление, "ланцет"