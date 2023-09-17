https://ukraina.ru/20230917/1049467288.html
ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА - 17.09.2023 Украина.ру
ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
ВСУ несут потери в живой силе и технике в проваленном "контрнаступе"
2023-09-17T13:15
2023-09-17T13:15
2023-09-17T13:19
новости
минобороны рф
потери всу
всу
купянское направление
"ланцет"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037825993_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_63922ce0b311ac9d49e7e5c6d9e833c8.jpg
На Купянском направлении в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация российской группировки войск "Запад" нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й механизированной бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Надия. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.Артиллерией российской группировки "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин", буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчет в районе населенных пунктов Песчаное, Новосиновое, Крахмальное, Новая Кругляковка. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе Малый Бурлук."Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, четыре БпЛА", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад".
https://ukraina.ru/20230917/1049466209.html
https://ukraina.ru/20230916/1049449617.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037825993_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_0208da33b4e0a80658436422e0515770.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, минобороны рф, потери всу, всу, купянское направление, "ланцет"
Новости, Минобороны РФ, потери ВСУ, ВСУ, Купянское направление, "Ланцет"
ВСУ на Купянском направлении потеряли два взвода и четыре БПЛА
13:15 17.09.2023 (обновлено: 13:19 17.09.2023)
ВСУ несут потери в живой силе и технике в проваленном "контрнаступе"
На Купянском направлении в ходе боевых действий экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и штурмовая авиация российской группировки войск "Запад" нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 14-й механизированной бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Надия. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Минобороны России.
Артиллерией российской группировки "Запад" в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин", буксируемая гаубица М777, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и миномётный расчет в районе населенных пунктов Песчаное, Новосиновое, Крахмальное, Новая Кругляковка. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-48 в районе Малый Бурлук.
"Общие потери противника составили до двух взводов живой силы, четыре БпЛА", - уточнил начальник пресс-центра группировки "Запад".