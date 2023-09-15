https://ukraina.ru/20230915/1049427518.html

Виталий Волков: Немцы ещё жалеют украинцев, но украинские флаги уже снимают

Виталий Волков: Немцы ещё жалеют украинцев, но украинские флаги уже снимают - 15.09.2023 Украина.ру

Виталий Волков: Немцы ещё жалеют украинцев, но украинские флаги уже снимают

Правительство Германии ожидает по итогам года экономического спада. Вопреки предыдущим, более оптимистичным прогнозам, первая экономика Европы, как ожидается,... Украина.ру, 15.09.2023

2023-09-15T10:00

2023-09-15T10:00

2023-09-15T10:02

интервью

германия

зарубежье

средняя азия

китай

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Правительство Германии ожидает по итогам года экономического спада. Вопреки предыдущим, более оптимистичным прогнозам, первая экономика Европы, как ожидается, снизится на 0,3%, пишет Bloomberg.О причинах рецессии в Германии, а также о настроениях внутри немецкого общества и политического класса в интервью Украине.ру рассказал российский политолог, специалист по внутренней и внешней политике Германии Виталий Волков.- Виталий, с чем можно связать спад, который, как ожидается, немецкая экономика продемонстрирует по итогам текущего года?- По словам самих немцев, для них главная причина вполне очевидна. Точнее, их две: резкий рост цен на энергоносители и продолжающиеся последствия нарушения логистических цепочек, которое началось ещё из-за COVID-19. Немцы не любят упоминать санкции, но, конечно, они тоже сыграли свою роль.- Влияет ли на происходящее столь популярная ныне в Германии "зелёная" повестка?- Конечно, влияет. Они этого и не скрывают. У системной оппозиции есть серьёзные претензии по поводу того, как эта повестка претворяется в жизнь правящей коалицией: она не возражает против неё, но считает, что министр экономики Хабек делает всё слишком резко.А так "зелёная" повестка, во-первых, лишила Германию последних атомных станций, во-вторых, состоялся довольно жёсткий переход на режим энергетической экономии, и, в-третьих, многих не устраивает, как планируется осуществление режима дотаций тех или иных предприятий. Правящая коалиция с этим затягивает, и это вызывает серьёзную нервозность во всех сферах экономики.- Вспоминают ли в Германии по этому поводу о прекращённом ранее энергетическом сотрудничестве с Россией?- Вспоминают, но своеобразным способом. Как раз сегодня в издании Focus Online появилась статья, в которой с большой претензией к некоторым крупным немецким фирмам говорится о том, что они всё ещё не утратили связей с Россией и, более того, где-то помогают "длинной руке Путина", который создал сеть своей поддержки в экономике Германии, и эта сеть препятствует эффективности западных санкций.Конечно, люди, которых я знаю и которые имеют с Германией крупный совместный бизнес, в кулуарах говорят, что многие немецкие промышленники не хотят уходить из России – им буквально выламывают руки, но, тем не менее, кто-то ещё это бойкотирует. Но сказать, что в немецкой политике есть ощутимая группа, которая в открытую оспаривает укоренившийся тезис о том, что Германия в течение очень многих лет делала стратегическую ошибку, ставя на взаимоотношения с Россией, нельзя.Однако, по результатам моих наблюдений за некими косвенными явлениями, в политическом классе всё-таки есть непубличное на сегодняшний день сообщество, которое, конечно же, хочет, во-первых, прекращения нынешнего милитаристского курса, направленного едва ли не на открытый военный конфликт с Россией, а во-вторых - возвращения в углеводородную экономику. Без России это довольно сложно осуществить. Кроме того, люди понимают, что речь идёт о ставке не только на Россию, но и на Китай. Их лишают и Китая, а это для них ещё более ощутимо.- Можно ли говорить о том, что эти настроения в ближайшее время могут актуализироваться, приобретя политическое измерение?- Можно сказать, что последний месяц в обществе появляются довольно многочисленные и уже консолидирующиеся группы, которые однозначно против нынешнего милитаристского курса. Это не значит, что они сразу поддерживают восстановление отношений с Россией, но есть и такие. И они абсолютно не приемлют "зелёный фашизм" и выступают против разрушения прежней системы "Германия" и перехода к системе "Еврогермания", которая ассоциируется у них с полицейским фашистским государством нового типа. В этих группах, кстати, много людей, которых подвигло к неприятию государственного курса то, как вёл себя истеблишмент, включая системные медиа, во время пандемии. Сейчас в Германии ожидается ещё одна волна карантина, об этом уже объявило правительство. Но люди в это уже не очень верят, и это консолидирует левых, правых и тех, кто откололся от зелёных, в довольно серьёзное протестное движение.В субботу в Магдебурге должна пройти крупная акция, к которой инициаторы протестов долго готовились. Суть не в том, что там будет много народу, и это произведёт впечатление на правительство, а в том, что за кулисами подготовки этой протестной акции происходит отработка различных механизмов (и сетевых, и информационных), координирующих работу различных протестных групп. И это, конечно, не радует правительство, особенно на фоне роста рейтинга "Альтернативы для Германии" и сведений о том, что свою партию, уйдя от левых, может создать такой популярный публичный политик, как Сара Вагенкнехт. Это может в какой-то степени изменить политический ландшафт Германии – не на федеральном уровне, а на уровне нескольких земель. А в рамках германской политической системы это уже довольно существенно.- Германия оказывает существенную военную и финансовую поддержку Украине. Средства, вложенные в неё за последние два года, исчисляются десятками миллиардов евро. Как на это смотрит немецкое общество, учитывая непростую экономическую ситуацию?- Да, для общества этот момент имеет значение. Неслучайно у той же Сары Вагенкнехт достаточно простая политическая повестка: на внутреннем контуре – возвращение Германии в формат социального государства, а на внешнем – прекращение военной поддержки Украины и переход к поиску мирного решения. Похожая позиция и у "Альтернативы для Германии". Внутри неё есть разные течения, но в целом они против безоговорочной дотации Украины деньгами и безоговорочного же послушания перед США. В конечном итоге украинский вопрос увязан с целой цепочкой явлений, которые отражаются на восприятии людьми Германии как самостоятельного государства.Недавно проводились опросы, где за продолжение и прекращение поддержки Украины высказалось примерно одинаковое количество людей. Лично я не очень доверяю этим опросам, мне более важны другие барометрические показатели, а они исходят от людей прямо с улицы, которые очень хорошо понимают настроение среды. И там инсайдеры однозначно говорят, что настроение по поводу безоговорочной поддержки Украины изменилось. Украинские флаги не просто надоели, но и начинают мешать бизнесу. Люди снимают флаги со своих магазинов, хотя ещё недавно это был способ привлечения клиентов. Это не отменяет того, что обычный немец всё ещё настроен помогать украинским беженцам, он за них переживает, и так далее. Но при этом с одной стороны называются цифры в миллиарды евро, а с другой все без исключения знакомые говорят, что небогатому человеку уже не хватает тех денег, которых ещё совсем недавно хватало на обычную нормальную жизнь. Стоимость коммунальных услуг и продуктов питания демонстрирует колоссальный рост, и растут не только они.- Ранее нынешнее германское правительство открыто заявляло о необходимости нанести России военное поражение. Под это ВСУ было передано большое количество боевой техники, так как нынешнее украинское наступление, по замыслу Берлина, должно было привести к разгрому ВС РФ. Однако теперь уже ясно, что добиться этого будет, мягко говоря, не очень просто. Осознают ли это в Берлине, и как происходящее сегодня в зоне СВО может повлиять на его курс?- В обществе поддержка этой идеи довольно резко падает, и это констатируют даже системные СМИ. Но это не значит, что "украинские" ставки немецкого бизнеса сняты. Совсем недавно правительство фактически дотировало страховые компании, которые страхуют немецкие фирмы, которые, в свою очередь, уже наметили себе бизнес на украинской территории. То есть это значит, что правительство Германии по-прежнему считает, что свою ранее намеченную долю украинского пирога оно получит. СМИ рассказывают, как немецкие предприниматели будут работать на Украине, и их пока совершенно не смущает, что туда может прилететь "Кинжал" или нечто подобное. По какой-то причине они этого пока не боятся.Да, констатация того, что весеннее и летнее наступление результатов не дало, судя по всему, принята. Из риторики политиков типа Анналены Бербок и компании тезис о стратегическом поражении России ушёл.Как в этой ситуации формулируются цели немецкой внешней политики, пока непонятно, так как только что закончились каникулы, а Олаф Шольц вообще не тот человек, чтобы что-то быстро говорить, особенно в такой сложной ситуации. Для него пока что основной вопрос – поставлять или не поставлять ракеты Taurus. Точнее, насколько я понимаю, вопроса здесь никакого нет – есть решение поставлять независимо от итогов наступления. Но в этот раз только после американцев, и только той дальности, которая не будет превосходить дальность американских ракет, которые будут поставлены Киеву.Также есть определённое понимание, что конфликт затягивается. Каких-то стратегических решений по этому поводу пока нет, и, зная это, правительство и те колоссальные внутренние проблемы, перед которыми оно сейчас стоит (три состоящие в коалиции партии перессорились между собой по целому ряду внутренних вопросов), им, возможно, сейчас не до выработки стратегии в духе "чего бы мы хотели видеть на Украине в нынешних быстро меняющихся условиях".Есть серьёзный фактор, о котором в недавнем интервью говорил Шольц – осознание того, что Запад действительно больше не может диктовать "третьему миру" свои моральные и другие правила. Это сложное понимание – в частности, немцев сейчас очень волнует Африка. Они считают своим успехом на "Большой двадцатке" то, что ещё неделю назад считалось бы мелочью – то, что в "двадцатку" включён Африканский союз, и что они могут решать через него какие-то свои вопросы, а также то, что они могут делать ставку на Индию, и что она будет работать с ними вне БРИКС. Думаю, они уже начинают воспринимать это как единое поле "Большой игры" и боя с Россией. То есть Украина не рассматривается в отрыве, например, от Средней Азии.Поэтому у них сейчас нет позиции, что, давайте мы сегодня закончим, или наоборот – давайте мы разгромим Россию. Есть понимание, что санкции пока не сработали. Поэтому немцы прикладывают огромные усилия, чтобы заставить наших партнёров в Средней Азии или перессориться между собой, или соблюдать санкции. То есть от своей цели они пока не отказались.- То есть германский политический класс по-прежнему не готов налаживать отношения с Россией, и вместо этого хочет вести против неё новую "Большую игру"?- Я не вижу признаков этого ни у правящей коалиции, ни у системной оппозиции в лице ХДС. Говорят, что если бы дали волю главе ХСС Маркусу Зёдеру, то он бы может и пошёл на более умеренные отношения с Россией. Но германисты считают, что шансы Зёдера невелики.- Можно ли утверждать, что для Германии уже не имеет принципиального значения, завершит ли Россия СВО убедительной победой, или нет, так как вслед за ним все равно последует "Большая игра" в Средней Азии и Закавказье?- Нет, обратная логика здесь, на мой взгляд, не действует, потому что победа России на Украине очень сильно изменит ситуацию в Закавказье и особенно в Средней Азии. Лидеры стран региона и их окружение регулярно получают сигналы из посольств Британии, США, Франции и Германии. Но они очень внимательно одним ухом слушают то, что им говорят с это стороны, в то время как другим ухом они прижимаются к земле и слушают, что происходит на поле боя. Успех России для них означает появление сильного аргумента в общении с Западом.Не могу сказать, что в Средней Азии все с бОльшей симпатией смотрят на Москву. Но привычка узнавать, что же там творится, в значительной мере осталась. В частности, там помнят, как в январе 2022 года в Казахстане Россия и Белоруссия вошли и решили вопрос очень быстро. Сейчас там считают, что России из-за СВО не до них. А если вопрос с Украиной будет решён, может стать и до них. Страх - тоже хороший ограничитель.

https://ukraina.ru/20230331/1044887841.html

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

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Владимир Зотов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/16/1046463104_376:8:897:529_100x100_80_0_0_14937220ef8c18d8245fa02d372609d9.jpg.webp

интервью, германия, зарубежье, средняя азия, китай