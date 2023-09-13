https://ukraina.ru/20230913/1049383767.html

Риторика Подоляка: куда поворачивает режим Зеленского

Риторика Подоляка: куда поворачивает режим Зеленского - 13.09.2023 Украина.ру

Риторика Подоляка: куда поворачивает режим Зеленского

"Говорящая голова" руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Михаил Подоляк — человек осторожный. Все знающие его люди уверяют, что он никогда не забывал прикрыть себе заднюю часть организма. В последнее время он, однако, говорит так, как будто стал бессмертным

2023-09-13T14:19

2023-09-13T14:19

2023-09-13T15:06

эксклюзив

михаил подоляк

украина

политика

папа римский

оон

международные отношения

китай

индия

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Действительно, на протяжении недели он выступил с заявлениями в адрес ряда стран и институтов, которые трудно оценить иначе, чем как прямые оскорбления.Ещё 8 сентября Подоляк «наехал» на Папу Римского Франциска, предъявив ему претензии за высокую оценку российской культуры:«Это совершенно неосознанное, безусловно, но обнуление репутации Святого Престола. Это абсолютное обнуление любой посреднической миссии, которую мог бы Ватикан выполнять. Нет смысла говорить о посреднике под названием Папа Римский, если он занимает абсолютно очевидную уже для всех пророссийскую позицию».Само собой разумеется, никакой «пророссийской позиции» в заявлениях Папы не было — он высказал свои суждения во время беседы с молодыми российскими католиками и цели преследовал сугубо миссионерские. Не будешь же говорить людям, на которых рассчитываешь, что намерен их духовно поработить? Тем более что Папа свою миссию духовным порабощением наверняка не считает…В том, что сам Подоляк, воспитанный на русской культуре, выступает за её отмену, ничего особенного вроде бы нет. На этом построена вся современная украинская идеология. Проблема в другом: Престол Святого Петра — часть западной культуры и политики. «Дивизий» у папы много, в том числе и на Украине — это миллионы (по мнению папской нунциатуры, свыше четырёх миллионов) людей, ассоциирующих себя с католицизмом восточного или западного обряда.Подоляк, уж не знаем, сознательно или нет, выступает на стороне леволиберальных сил в Европе, бросая вызов не столько папе, сколько украинскому обществу, которое в основе своей очень консервативно, и, в частности, Западной Украине, которая является социальной базой всех националистически-русофобских режимов на Украине, включая нынешний.11 сентября Подоляк резко раскритиковал ООН, а заодно с ней и такие международные организации, как МАГАТЭ, Красный Крест и Amnesty International:«На самом деле ООН вполне отсутствующая организация. Это, я бы так сказал, пиар-контора или лоббистская контора по зарабатыванию денег на хорошую старость людям, которые занимают те или иные руководящие должности. Эмоции, которые вызывает ООН, всегда будут негативными, как и любая другая международная институция — МАГАТЭ, какой-то красный крест международный, Амнести Интернешнл — все это фиктивные организации, которые засоряют наше сознание абсолютно мусорными оценками. Если бы их не было мы бы, наверное, многие вопросы решили лучше и быстрее».Честно говоря, не знаем, какие вопросы в состоянии «лучше и быстрее» решить Подоляк. Начать мировую ядерную войну? Ну так Подоляк, по счастью, на это не способен.Чем вызваны нападки на международные организации, в общем-то, понятно. Дело не в их неэффективности (хотя они неэффективны, и в этом смысле к мнению Подоляка можно было бы и присоединиться), а в том, что они не встают однозначно на сторону Украины, не поддерживают все бредни украинской пропаганды.Собственно, задача международных организаций — искать консенсус или хотя бы подавать разные точки зрения. Но для украинского режима никаких «разных точек» не существует. Есть только чёрное и белое.12 сентября в интервью Наталье Влащенко Подоляк атаковал крупнейшие страны мира:«В чём проблемы Индии и Китая? Проблемы в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению. Да, они вкладываются в науку. Индия послала сегодня луноход… уже ездит по поверхности Луны. Но это не говорит о том, что эта страна точно понимает, что такое современный мир. Эти страны сегодня на этой войне зарабатывают. Эффективно зарабатывают. Точно так же, как Турецкая Республика и это в принципе национальные интересы».В чём претензии Подоляка к Индии, Китаю, Турции? Главным образом в том, что они смеют руководствоваться своими собственными национальными интересами (с тем, что они руководствуются именно ими, Подоляк, в принципе, согласен). Тем самым они демонстрируют непонимание современного мира, в котором все страны должны исходить из интересов Украины, а точнее, режима, который представляет Подоляк. Во всяком случае, несомненно, именно такая картина мира существует в коллективном сознании команды Зеленского.Китай, у которого есть счёты к Украине, уже официально поинтересовался интеллектом Подоляка. Индия демонстрирует своё интеллектуальное превосходство непосредственно на Луне (в социальных сетях уже разошёлся комментарий якобы индуса: «Так вот почему мы высаживаемся на Лугу, а украинцы — на минные поля…»). Турция промолчит, потому что молчание — золото, вырученное за продажу оружия Украине.Так что же случилось с по-своему умным и осторожным Подоляком?Возможно, конечно, на него подействовала общая психопатологическая атмосфера Офиса президента, где внезапно сообразили, что единственный их шанс на выживание — продолжать нынешний курс (собственно, выживания тут тоже не предвидится, но…).В конце концов, почему не попробовать риторику, подобную иранской или северокорейской? Особенно если учесть, что международной изоляцией это Украине не грозит. Опять же, из заявлений Зеленского следует, что он не исключает довольно серьёзного изменения внутриполитического курса в случае, если Запад не будет оказывать достаточную помощь (передача новых объёмов вооружений независимо от наличия подготовленных кадров, твёрдые гарантии членства в ЕС и НАТО и т. п.)Но логичнее предположить, что риторика Подоляка (лица всё же неофициального, хотя и связанного с властью) всё же имеет предвыборный характер.Практически всё, что он высказал, ложится в концепцию леволиберальной политики: традицию (в том числе религиозную) — под нож, международные институты — к ногтю (новые нарожаем), страны, не ориентированные на Запад, — «ось зла». Очевидно, он метит на должность спичрайтера прозападного леволиберального политического проекта в новой, жёсткой стилистике.Проект этот может быть как местный, украинский, так и западный. Последнее — менее вероятно. Зачем там Подоляк? Так своих Грет Тунберг хватает. Так что более вероятен проект украинский, «отстёгнутый» от президента и, возможно, даже умеренно-оппозиционный к нему.Так что следим за повесткой. Избирательная кампания должна начаться в последних числах декабря, на протяжении ближайших месяцев Украину так или иначе ожидает политическое оживление.

https://ukraina.ru/20230830/1049025673.html

https://ukraina.ru/20230912/1049361494.html

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эксклюзив, михаил подоляк, украина, политика, папа римский, оон, международные отношения, китай, индия