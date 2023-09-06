Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного - 06.09.2023 Украина.ру
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Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного
Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного - 06.09.2023 Украина.ру
Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного
Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации и заявил, что Лондон не планирует направлять Киеву новую машину, передает Sky News
2023-09-06T10:04
2023-09-06T10:06
challenger-2 (танк)
танк
британия
новости
зарубежье
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"Я могу подтвердить, что это так", - сказал министр в ответ на просьбу прокомментировать уничтожение машины.На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил отрицательно.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об уничтожении в Запорожской области первого Challenger 2: видео с дымящейся машиной опубликовали в Сети.До этого неоднократно сообщалось об уничтожении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
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challenger-2 (танк), танк, британия, новости, зарубежье
Challenger-2 (танк), танк, Британия, Новости, Зарубежье

Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного

10:04 06.09.2023 (обновлено: 10:06 06.09.2023)
 
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
- РИА Новости, 1920, 06.09.2023
© commons.wikimedia.org / Graeme Main/MOD
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Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации и заявил, что Лондон не планирует направлять Киеву новую машину, передает Sky News
"Я могу подтвердить, что это так", - сказал министр в ответ на просьбу прокомментировать уничтожение машины.
На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил отрицательно.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об уничтожении в Запорожской области первого Challenger 2: видео с дымящейся машиной опубликовали в Сети.
До этого неоднократно сообщалось об уничтожении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.
- РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Вчера, 18:41
Преступления нацистов, уничтожение Challenger 2. Итоги 5 сентябряПутин рассказал о планах на будущее празднования Дня Победы и дал характеристику поступкам Зеленского; в Лондоне обеспокоены уничтожением британского танка; ВСУ не достигли успехов в ходе летнего контрнаступления – Шойгу
 
Challenger-2 (танк)танкБританияНовостиЗарубежье
 
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