https://ukraina.ru/20230906/1049197409.html

Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного

Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного - 06.09.2023 Украина.ру

Британия отказалась выдать Киеву новый танк Challenger 2 взамен уничтоженного

Новый глава министерства обороны Великобритании Грант Шаппс подтвердил уничтожение танка Challenger 2 в зоне спецоперации и заявил, что Лондон не планирует направлять Киеву новую машину, передает Sky News

2023-09-06T10:04

2023-09-06T10:04

2023-09-06T10:06

challenger-2 (танк)

танк

британия

новости

зарубежье

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"Я могу подтвердить, что это так", - сказал министр в ответ на просьбу прокомментировать уничтожение машины.На вопрос о том, планирует ли Лондон поставить Киеву еще один танк на замену уничтоженному, министр ответил отрицательно.Ранее глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов рассказал об уничтожении в Запорожской области первого Challenger 2: видео с дымящейся машиной опубликовали в Сети.До этого неоднократно сообщалось об уничтожении немецких танков Leopard, но о Challenger 2 - ни разу. Газета Guardian сообщала, что Challenger 2 был уничтожен в бою впервые почти за 30 лет нахождения на вооружении.

https://ukraina.ru/20230905/1049190417.html

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challenger-2 (танк), танк, британия, новости, зарубежье