Огонь, вода и погромы. Сто лет назад землетрясение разрушило отношения Японии и Китая - 01.09.2023 Украина.ру
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Огонь, вода и погромы. Сто лет назад землетрясение разрушило отношения Японии и Китая
Огонь, вода и погромы. Сто лет назад землетрясение разрушило отношения Японии и Китая - 01.09.2023 Украина.ру
Огонь, вода и погромы. Сто лет назад землетрясение разрушило отношения Японии и Китая
Ровно сто лет назад, 1 сентября 1923 года, произошло Великое землетрясение Канто — катастрофическое природное бедствие, оказавшее влияние на политическую историю двадцатого века
2023-09-01T15:28
2023-09-01T18:03
эксклюзив
япония
землетрясение
китай
корея
цунами
владивосток
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Канто — традиционное название наиболее населенного и развитого региона Японии, с центром в столичном городе Токио. Эта обширная область была практически полностью уничтожена подземными толчками и последовавшим за ним пожаром.Землетрясение случилось около полудня, когда японские хозяйки готовили на очагах обед. Разрушенные дома в Иокогаме и Токио, большинство которых были построены из фанеры и бумаги, тут же охватило бушующее пламя.Впрочем, немногочисленные каменные здания тоже разрушились или получили серьезные повреждения, включая православный Воскресенский собор, построенный в 1891 году.Тушить пожар было нечем — водопровод японской столицы лежал в руинах, а немногочисленная пожарная техника не смогла пробраться через сплошные завалы. В огненной ловушке задохнулись и сгорели заживо десятки тысяч людей. Только на одной из площадей Токио погибли сразу сорок тысяч человек.Люди бежали к морю, но оно тоже пылало. Подземные толчки разрушили топливные резервуары, поверхность воды в районе порта Иокогамы покрылась пленкой нефти. И когда она вспыхнула, над заливом поднялась стена огня высотой около шестидесяти метров. А потом на берег хлынули огненные волны, которые принесли катастрофическое цунами.Согласно официальным данным в этом аду погибло свыше 140 тысяч человек. Подсчитать реальное число жертв не представлялось возможным, потому что многие жители бедных районов не имели документов и не учитывались в статических данных. Значительная часть обитателей Иокогамы и Токио пропали без вести или сгорели дотла, а массовую эксгумацию в то время не проводили.«Когда после пожаров оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что эти мертвецы умерли, обуглились в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами, — живые под мертвецами нашли живых детей. Взрослые, организованно обугливаясь, умерли без паники, почти без паники, и — во всяком случае, обугливаясь, — углем своих тел спасали детей», — рассказывал советский писатель Борис Пильняк в книге «Корни японского солнца».Пожары стихли сами собой, когда в регионе Канто сгорело все, что могло гореть. И тогда стало ясно, что землетрясение нанесло стране огромный материальный ущерб, который не имел аналогов в истории страны.Общее число пострадавших от толчков, огня и воды достигло четырех миллионов, а свыше миллиона японцев остались без крова и пропитания. Материальный ущерб от природного бедствия 1923 года оценивается сейчас на сумму 4,5 миллиарда долларов. Это в пять раз превышало государственные расходы японского правительства в войне с Россией и составляло примерно два годовых бюджета.Выжившие японцы ночевали под открытым небом, страдали от голода, умирали от болезней. Они были охвачены отчаянием и ненавистью к чиновникам.Приверженцы традиционного религиозного культа, известного в Европе под названием синтоизм, всегда считали землетрясения расплатой за роскошную, распутную и безбожную жизнь, которой грешили правители. Они винили в случившейся трагедии знать, а также новую японскую буржуазию.Беспомощность японских властей, не справившихся с грандиозным гуманитарным кризисом, подогревало общее недовольство.Как считают историки, такие настроения вполне могли привести к массовому народному восстанию. Потому что к тому времени, под непосредственным влиянием Октябрьской революции, в империи микадо сформировалось движение социалистов, которые требовали установить в стране республиканскую власть.Испуганные японские элиты решили действовать на опережение и ввели в стране режим жесткой военной диктатуры.Кабинет министров возглавил адмирал Ямамото Гомбэй — «отец японского флота». Он отличился в войне против России, а потом прославился благодаря грандиозным взяткам, полученным его правительством от немецкой компании «Сименс» с целью продвижения ее коммерческих интересов.Военное правительство решило обратить народный гнев в сторону внутреннего врага — профсоюзных деятелей, социалистов и анархистов.Эскадроны смерти, которые комплектовались из отставных военных, полицейских и бандитов-якудза, до смерти забили известных левых политиков — Хирасаву Кэйсити, Сакаэ Осуги, а также анархистку и суфражистку Ноэ Ито, требовавшую предоставить женщинам избирательные права.Не пожалели даже шестилетнего ребенка — племянника Осуги, убив его вместо со всей семьей.Одновременно в Канто вспыхнули кровавые этнические погромы. Правительственные газеты и агенты полиции распространяли в народе слухи о том, что корейские рабочие, которых завезли с территории Кореи и Маньчжурии после Русско-японской войны, отравили в Токио городские колодцы.Результатом этого стали массовые убийства иностранцев — так называемая Резня Канто, в которой погибло около десяти тысяч корейцев.Убивали и схваченных на улицах китайцев. Японские эскадроны смерти похитили и казнили О Китэна — лидера китайской общины в Японии. Только во время одного из этнических погромов в регионе Канто погибли 700 китайских рабочих, прибывших из города Вэньчжоу. В 1993 году китайские власти поставили у них на родине памятник, чтобы потомки не забывали об этой трагедии.Через двенадцать дней после землетрясения в японскую столицу прибыл советский корабль «Ленин». Он привез большой груз лекарств, медикаментов и продовольствия, который срочно собрали для пострадавших рабочие Владивостока — несмотря на то, что из этого города совсем недавно прогнали японских оккупантов. Однако военные власти отказались принять гуманитарную помощь от коммунистов, мотивируя это тем, что ее якобы оказывают с пропагандистскими целями.Катастрофическое землетрясение в Японии имело серьёзные политические последствия для всей Азии.Императорская власть ликвидировала демократические права своих подданных и приступила к строительству милитаристского режима, ориентированного на внешнюю экспансию — прежде всего, против Китая, Кореи и Советской России.Пропаганда в буквальном смысле расчеловечила выживших после резни иностранцев. Корейцы и китайцы рассматривались японскими националистами как неполноценные люди второго сорта, подлежащие интенсивной трудовой эксплуатации или уничтожению.Войска микадо начали расширять зону оккупации на материке. В последующие годы они оккупировали и ограбили многие китайские города, совершая в них кошмарные преступления, масштабы которых увеличивались вплоть до завершения Второй мировой войны. К примеру, в Нанкине японские офицеры соревновались в убийстве мирных жителей, которым рубили головы мечами прямо на улице.По мнению экспертов, память о тех далеких событиях до сих пор влияет на отношения между Токио и Пекином.Китайцы на забывают, какую угрозу несет для них идеология великояпонского шовинизма. А японское правительство упорно не делает выводов из своей противоречивой истории.Сейчас Токио сливает в океан радиоактивную воду с аварийной атомной станции в Фукусиме, которую построили в сейсмоопасной зоне, игнорируя последствия Великого землетрясения 1923 года. Эти действия угрожают здоровью японцев и жителей сопредельных стран, однако японские власти заботятся исключительно о своих расходах и интересах.Хотя такая политика может привести к новой экологической и социальной катастрофе с драматическими последствиями для Азии.
https://ukraina.ru/20230707/1047832493.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, япония, землетрясение, китай, корея, цунами, владивосток
Эксклюзив, Япония, землетрясение, Китай, Корея, цунами, Владивосток

Огонь, вода и погромы. Сто лет назад землетрясение разрушило отношения Японии и Китая

15:28 01.09.2023 (обновлено: 18:03 01.09.2023)
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP
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Леонид Николенко
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Ровно сто лет назад, 1 сентября 1923 года, произошло Великое землетрясение Канто — катастрофическое природное бедствие, оказавшее влияние на политическую историю двадцатого века
Канто — традиционное название наиболее населенного и развитого региона Японии, с центром в столичном городе Токио. Эта обширная область была практически полностью уничтожена подземными толчками и последовавшим за ним пожаром.
Землетрясение случилось около полудня, когда японские хозяйки готовили на очагах обед. Разрушенные дома в Иокогаме и Токио, большинство которых были построены из фанеры и бумаги, тут же охватило бушующее пламя.
Впрочем, немногочисленные каменные здания тоже разрушились или получили серьезные повреждения, включая православный Воскресенский собор, построенный в 1891 году.
Тушить пожар было нечем — водопровод японской столицы лежал в руинах, а немногочисленная пожарная техника не смогла пробраться через сплошные завалы. В огненной ловушке задохнулись и сгорели заживо десятки тысяч людей.
Только на одной из площадей Токио погибли сразу сорок тысяч человек.
Люди бежали к морю, но оно тоже пылало. Подземные толчки разрушили топливные резервуары, поверхность воды в районе порта Иокогамы покрылась пленкой нефти. И когда она вспыхнула, над заливом поднялась стена огня высотой около шестидесяти метров.
А потом на берег хлынули огненные волны, которые принесли катастрофическое цунами.
Японские солдаты в Китае, 1937 год
7 июля, 08:00История
Инцидент на мосту Марко-Поло (Лугоуцяо) – начало Войны сопротивления Японии Общеизвестно, что II Мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. Однако, общеизвестный – не значит истинный. К датировке начала войны есть несколько подходов, в рамках одного из которых предлагается отказаться от европоцентризма и обратить внимание на трагические события в Китае 7 июля 1937 года
Согласно официальным данным в этом аду погибло свыше 140 тысяч человек. Подсчитать реальное число жертв не представлялось возможным, потому что многие жители бедных районов не имели документов и не учитывались в статических данных.
Значительная часть обитателей Иокогамы и Токио пропали без вести или сгорели дотла, а массовую эксгумацию в то время не проводили.
«Когда после пожаров оставшиеся в живых пришли раскапывать мертвецов, эти живые увидели, что эти мертвецы умерли, обуглились в совершеннейшем порядке, строгими шпалерами, — живые под мертвецами нашли живых детей.
Взрослые, организованно обугливаясь, умерли без паники, почти без паники, и — во всяком случае, обугливаясь, — углем своих тел спасали детей», — рассказывал советский писатель Борис Пильняк в книге «Корни японского солнца».
Пожары стихли сами собой, когда в регионе Канто сгорело все, что могло гореть. И тогда стало ясно, что землетрясение нанесло стране огромный материальный ущерб, который не имел аналогов в истории страны.
Общее число пострадавших от толчков, огня и воды достигло четырех миллионов, а свыше миллиона японцев остались без крова и пропитания. Материальный ущерб от природного бедствия 1923 года оценивается сейчас на сумму 4,5 миллиарда долларов.
Это в пять раз превышало государственные расходы японского правительства в войне с Россией и составляло примерно два годовых бюджета.
Выжившие японцы ночевали под открытым небом, страдали от голода, умирали от болезней. Они были охвачены отчаянием и ненавистью к чиновникам.
Приверженцы традиционного религиозного культа, известного в Европе под названием синтоизм, всегда считали землетрясения расплатой за роскошную, распутную и безбожную жизнь, которой грешили правители. Они винили в случившейся трагедии знать, а также новую японскую буржуазию.
Беспомощность японских властей, не справившихся с грандиозным гуманитарным кризисом, подогревало общее недовольство.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2023
24 августа, 16:18
Сливают воду. Япония сбрасывает радиоактивные отходы в Мировой океанС сегодняшнего дня Япония начала сбрасывать в океан огромное количество радиоактивной воды
Как считают историки, такие настроения вполне могли привести к массовому народному восстанию. Потому что к тому времени, под непосредственным влиянием Октябрьской революции, в империи микадо сформировалось движение социалистов, которые требовали установить в стране республиканскую власть.
Испуганные японские элиты решили действовать на опережение и ввели в стране режим жесткой военной диктатуры.
Кабинет министров возглавил адмирал Ямамото Гомбэй — «отец японского флота». Он отличился в войне против России, а потом прославился благодаря грандиозным взяткам, полученным его правительством от немецкой компании «Сименс» с целью продвижения ее коммерческих интересов.
Военное правительство решило обратить народный гнев в сторону внутреннего врага — профсоюзных деятелей, социалистов и анархистов.
Эскадроны смерти, которые комплектовались из отставных военных, полицейских и бандитов-якудза, до смерти забили известных левых политиков — Хирасаву Кэйсити, Сакаэ Осуги, а также анархистку и суфражистку Ноэ Ито, требовавшую предоставить женщинам избирательные права.
Не пожалели даже шестилетнего ребенка — племянника Осуги, убив его вместо со всей семьей.
Одновременно в Канто вспыхнули кровавые этнические погромы. Правительственные газеты и агенты полиции распространяли в народе слухи о том, что корейские рабочие, которых завезли с территории Кореи и Маньчжурии после Русско-японской войны, отравили в Токио городские колодцы.
Результатом этого стали массовые убийства иностранцев — так называемая Резня Канто, в которой погибло около десяти тысяч корейцев.
Убивали и схваченных на улицах китайцев. Японские эскадроны смерти похитили и казнили О Китэна — лидера китайской общины в Японии. Только во время одного из этнических погромов в регионе Канто погибли 700 китайских рабочих, прибывших из города Вэньчжоу.
В 1993 году китайские власти поставили у них на родине памятник, чтобы потомки не забывали об этой трагедии.
Через двенадцать дней после землетрясения в японскую столицу прибыл советский корабль «Ленин». Он привез большой груз лекарств, медикаментов и продовольствия, который срочно собрали для пострадавших рабочие Владивостока — несмотря на то, что из этого города совсем недавно прогнали японских оккупантов.
Однако военные власти отказались принять гуманитарную помощь от коммунистов, мотивируя это тем, что ее якобы оказывают с пропагандистскими целями.
Катастрофическое землетрясение в Японии имело серьёзные политические последствия для всей Азии.
Императорская власть ликвидировала демократические права своих подданных и приступила к строительству милитаристского режима, ориентированного на внешнюю экспансию — прежде всего, против Китая, Кореи и Советской России.
- РИА Новости, 1920, 11.04.2023
11 апреля, 10:08
"Самый большой вызов миропорядку": власти Японии испугались роста влияния КитаяПравительство Японии ужесточило риторику в отношении Китая, впервые в официальном ежегодном докладе по внешней политике "Синей книге по дипломатии" назвав внешнюю политику КНР и ее военное развитие "величайшим стратегическим вызовом", сообщает РИА Новости 11 апреля
Пропаганда в буквальном смысле расчеловечила выживших после резни иностранцев. Корейцы и китайцы рассматривались японскими националистами как неполноценные люди второго сорта, подлежащие интенсивной трудовой эксплуатации или уничтожению.
Войска микадо начали расширять зону оккупации на материке. В последующие годы они оккупировали и ограбили многие китайские города, совершая в них кошмарные преступления, масштабы которых увеличивались вплоть до завершения Второй мировой войны.
К примеру, в Нанкине японские офицеры соревновались в убийстве мирных жителей, которым рубили головы мечами прямо на улице.
По мнению экспертов, память о тех далеких событиях до сих пор влияет на отношения между Токио и Пекином.
Китайцы на забывают, какую угрозу несет для них идеология великояпонского шовинизма. А японское правительство упорно не делает выводов из своей противоречивой истории.
Сейчас Токио сливает в океан радиоактивную воду с аварийной атомной станции в Фукусиме, которую построили в сейсмоопасной зоне, игнорируя последствия Великого землетрясения 1923 года. Эти действия угрожают здоровью японцев и жителей сопредельных стран, однако японские власти заботятся исключительно о своих расходах и интересах.
Хотя такая политика может привести к новой экологической и социальной катастрофе с драматическими последствиями для Азии.
 
ЭксклюзивЯпонияземлетрясениеКитайКореяцунамиВладивосток
 
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