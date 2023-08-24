https://ukraina.ru/20230824/1048900709.html

Маск собирается подать в суд на фонд Сороса

Маск собирается подать в суд на фонд Сороса - 24.08.2023 Украина.ру

Маск собирается подать в суд на фонд Сороса

Американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте в Х заявил, что намерен подать в суд на фонд "Открытое общество" финансиста Джорджа Сороса, чтобы остановить подавление им свободы слова

2023-08-24T08:33

2023-08-24T08:33

2023-08-24T08:33

джордж сорос

свобода слова

илон маск

суд

новости

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"Так точно. Х (бывшая соцсеть Twitter) подаст в суд, чтобы остановить это", - написал Маск.Его комментарий был опубликован в ответ на публикацию статьи журналиста Бена Скаллана, в которой утверждается, что финансируемые фондом Сороса организации продвигают политику цензуру в Ирландии и Шотландии. Это, как следует из статьи, включает в себя полицейские обыски жилищ, проверки личных телефонов и компьютеров граждан.Основанием для таких мер, говорится в материале Скаллана, является насаждаемый организациями Сороса и политиками тезис о якобы росте числа преступлений на почве ненависти среди местного населения в этих регионах. Как пишет журналист, "целью распространения дезинформации, разжигающей ненависть, является оправдание драконовских мер по подавлению свободы слова".Деятельность Сороса оценивается негативно из-за его финансовых спекуляций, а также скандальной репутации - его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "Евромайдан" в 2013 году. В ряде стран его обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.В России "Открытое общество" и "Открытое общество - фонд содействия" Сороса признаны нежелательными организациями с 2015 года. Генпрокуратура России заявила, что организации Сороса представляют угрозу основам конституционного строя РФ и безопасности государства.Маска и Сороса связывает давняя история неприязни. В мае бизнесмен опубликовал твит, в котором написал, что Сорос ненавидит все человечество, и сравнил его с Магнето – антагонистом в серии комиксов про супергероев-мутантов "Люди Икс".

https://ukraina.ru/20230812/1048564918.html

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джордж сорос, свобода слова, илон маск, суд, новости