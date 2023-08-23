https://ukraina.ru/20230823/1048887880.html
Колташов о саммите БРИКС, спасении рубля и ненужном украинском зерне. Видео
Колташов о саммите БРИКС, спасении рубля и ненужном украинском зерне. Видео - 23.08.2023 Украина.ру
Колташов о саммите БРИКС, спасении рубля и ненужном украинском зерне. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о главных задачах на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, Украина.ру, 23.08.2023
2023-08-23T14:53
2023-08-23T14:53
2023-08-23T14:53
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Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о главных задачах на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, а также прокомментировал ситуацию с ослаблением рубля и логистикой украинского зерна в Чёрном море: 00:41 - Саммит БРИКС: присоединение стран и общая валюта; 04:55 – Чего боятся США на саммите БРИКС? 21:32 - Что спасёт слабую национальную валюту? 28:30 - Новый маршрут вывоза украинского зерна в Чёрном море.
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2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Колташов о саммите БРИКС, спасении рубля и ненужном украинском зерне. Видео
Экономист, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о главных задачах на саммите БРИКС в Йоханнесбурге, а также прокомментировал ситуацию с ослаблением рубля и логистикой украинского зерна в Чёрном море:
00:41 - Саммит БРИКС: присоединение стран и общая валюта;
04:55 – Чего боятся США на саммите БРИКС?
21:32 - Что спасёт слабую национальную валюту?
28:30 - Новый маршрут вывоза украинского зерна в Чёрном море.