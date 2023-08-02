https://ukraina.ru/20230802/1048425312.html
"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского - 02.08.2023 Украина.ру
"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 августа в своем в телеграм-канале предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оценить результаты работы российских Вооруженных сил
2023-08-02T13:40
2023-08-02T13:40
2023-08-02T13:40
владимир зеленский
дмитрий медведев
украина
новости
атаки
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"Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!" - написал Медведев.Накануне поздним вечером Зеленский в своем видеообращении заявил о подготовке новых "серьезных" ударов по территории России.При этом утром в среду он признал существенными повреждения в результате взрывов на территории Украины.Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор. Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).
https://ukraina.ru/20230802/1048413124.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, новости, атаки
"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 августа в своем в телеграм-канале предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оценить результаты работы российских Вооруженных сил
"Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!" - написал Медведев.
Накануне поздним вечером Зеленский в своем видеообращении заявил о подготовке новых "серьезных" ударов по территории России.
При этом утром в среду он признал существенными повреждения в результате взрывов на территории Украины.
Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.
В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор. Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).