https://ukraina.ru/20230802/1048425312.html

"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского

"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского - 02.08.2023 Украина.ру

"Пусть задумается": Медведев ответил на угрозы Зеленского

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев 2 августа в своем в телеграм-канале предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому оценить результаты работы российских Вооруженных сил

2023-08-02T13:40

2023-08-02T13:40

2023-08-02T13:40

владимир зеленский

дмитрий медведев

украина

новости

атаки

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"Деятель в грязной зеленой майке сказал, что россияне серьезно почувствуют результаты их работы. Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы российских Вооруженных сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичевске и др. после террористических атак Украины. И задумался, что он сделал со своей страной!" - написал Медведев.Накануне поздним вечером Зеленский в своем видеообращении заявил о подготовке новых "серьезных" ударов по территории России.При этом утром в среду он признал существенными повреждения в результате взрывов на территории Украины.Ранним утром на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.В Вооруженных силах Украины заявили, что взрывы, которые произошли в ночь на среду на юге Одесской области, привели к возгоранию сразу нескольких объектов: пожары вспыхнули в промышленных и портовых зданиях. Кроме того, повреждения получил элеватор. Также в сети появилось видео крупного пожара в городе Измаил Одесской области (огонь охватил нефтебазу и ряд объектов в порту).

https://ukraina.ru/20230802/1048413124.html

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владимир зеленский, дмитрий медведев, украина, новости, атаки