Замглавы Минобороны Польши назвал инцидент с белорусскими вертолетами провокацией против НАТО
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФлаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич 2 августа назвал инцидент с белорусскими вертолетами, якобы нарушившими воздушное пространство страны, провокацией против Североатлантического альянса, передает Польское агентство печати
"Безусловно, это провокационные действия, направленные против восточного фланга НАТО и Польши. Конечно мы проинформировали штаб НАТО об этом инциденте. Вчера состоялось заседание комитета безопасности", - заявил замминистра.
Польские власти "абсолютно не согласны на подобные провокации", добавил он. Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Васик заверил, что это "не первая пограничная провокация".
"На протяжении, скажем, десятка лет у нас было много таких ситуаций, в том числе и с боевиками. К сожалению, такие ситуации случаются. И мы должны жестко реагировать", - сказал он.
1 августа в МИД Польши утверждали, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В ведомство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии.
Ранее радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха.
При этом в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей.
Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.
В свою очередь в Минобороны Белоруссии назвали обвинения в нарушении границы Польши вертолетами белорусских ВВС и войск ПВО надуманными и сделанными польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы.
В ведомстве обратили внимание на то, что еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы. К вечеру польские силовики сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
"Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было!", - указали в министерстве.
12:10Провокация с вертолетами в Польше. В Варшаве заявили о возможности гибридной атаки России и БелоруссииВоздушное пространство Польши 1 августа нарушили четыре белорусских вертолета, заявили в Минобороны страны. После этого глава ведомства Мариуш Блащак распорядился увеличить численность военных на границе с Белоруссией, а также отправить туда боевые вертолеты. Об этом 2 августа сообщили журналисты Польского агентства печати (PAP)