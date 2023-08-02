https://ukraina.ru/20230802/1048421732.html

Замглавы Минобороны Польши назвал инцидент с белорусскими вертолетами провокацией против НАТО

Замглавы Минобороны Польши назвал инцидент с белорусскими вертолетами провокацией против НАТО - 02.08.2023 Украина.ру

Замглавы Минобороны Польши назвал инцидент с белорусскими вертолетами провокацией против НАТО

Заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич 2 августа назвал инцидент с белорусскими вертолетами, якобы нарушившими воздушное пространство страны, провокацией против Североатлантического альянса, передает Польское агентство печати

2023-08-02T12:44

2023-08-02T12:44

2023-08-02T12:44

вертолеты

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нато

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"Безусловно, это провокационные действия, направленные против восточного фланга НАТО и Польши. Конечно мы проинформировали штаб НАТО об этом инциденте. Вчера состоялось заседание комитета безопасности", - заявил замминистра.Польские власти "абсолютно не согласны на подобные провокации", добавил он. Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мацей Васик заверил, что это "не первая пограничная провокация".1 августа в МИД Польши утверждали, что два белорусских вертолета нарушили воздушное пространство страны. В ведомство вызвали поверенного в делах посольства Белоруссии.Ранее радиостанция Zet сообщила, что появление на польско-белорусской границе белорусских вертолётов обеспокоило жителей востока Польши. Как выяснилось, белорусская сторона заранее предупредила польскую погранстражу о планируемом патрулировании границы с воздуха.При этом в командовании польской армии заверили, что польское воздушное пространство не было нарушено, признав, что при определенной высоте полёта в некоторых местах может показаться, что вертолёты находятся совсем рядом с польской границей.Радиостанция также сообщала, что Белоруссия использовала при патрулировании штурмовой вертолет Ми-24 в сопровождении Ми-8.В свою очередь в Минобороны Белоруссии назвали обвинения в нарушении границы Польши вертолетами белорусских ВВС и войск ПВО надуманными и сделанными польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В ведомстве обратили внимание на то, что еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы. К вечеру польские силовики сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами"."Сообщение, не подтвержденное данными объективного контроля со стороны Польши, Министерство обороны Республики Беларусь рассматривает в стиле "одна бабка сказала" и отмечает, что нарушения воздушного пространства вертолетами Ми-24 и Ми-8 не было!", - указали в министерстве.

https://ukraina.ru/20230802/1048420494.html

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вертолеты, польша, белоруссия, новости, зарубежье, нато