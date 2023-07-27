https://ukraina.ru/20230727/1048272616.html

Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет"

Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет" - 27.07.2023 Украина.ру

Митрополит Леонид: СВО проводится, чтобы не дать уничтожить людей, осмелившихся сказать нацизму "нет"

Руководство УПЦ должно было вести за собою людей в тот момент, когда стали убивать людей по религиозному признаку, когда полыхнула Одесса, когда стали забирать храмы, когда люди на востоке почему-то стали "вторым сортом". Но оно молчало тогда и молчит теперь, считает митрополит Леонид

2023-07-27T12:20

2023-07-27T12:20

2023-07-27T12:20

интервью

митрополит леонид (горбачев)

рпц

упц

захваты храмов

гонения

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Владыка, если произойдет запрет УПЦ МП, какие это будет иметь последствия, учитывая, что Украинская Православная Церковь является крупнейшей конфессией на Украине?- Прежде всего, мы должны понимать, что Украинская Церковь находится между молотом и наковальней. Недавно архиерейское совещание, которое приходило под председательством Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, четко обозначило поддержку тем архиереям Украинской Православной Церкви (УПЦ), которые выступили категорически против нацистской власти, уничтожающей единственное каноническое православие на территории Украины.Мы прекрасно понимаем, что украинская власть пытается всех затолкать в шоры ПЦУ (раскольнической Православной Церкви Украины – Ред.), для этого она и была создана Константинополем, для этого и был учинен раскол.И те немногие верные архиереи УПЦ, которые до сих пор продолжают поминать патриарха, которые стоят на основах канонического единства, они, конечно, испытывают давление со стороны специальных служб Украины, и просто оголтелых националистов, нацистов и фанатиков.Что может быть после того, как это состоится – мы пока мониторим ситуацию, смотрим, что происходит на сетевых площадках. Оно может произойти, может не произойти, но тенденция того, что УПЦ так или иначе будут давить и, в конце концов, упразднять, очень сильна. И поэтому мы в Русской Православной Церкви этим озабочены. Еще раз повторю, что Святейший Патриарх неустанно обращает внимание на это на всех международных площадках.И недавнее его письмо всем лидерам международным, религиозным и не только, было разослано, чтобы персонально указать на тех архиереев, которые находятся в застенках, незаконно лишены свободы.Мы надеемся, все-таки, что УПЦ не поддастся этому давлению. Однако же нельзя не заметить эти факторы, которые не служат позитивным примером. Все больше и больше архиереев (УПЦ – Ред.) буквально плюют в сторону России, в сторону руководства РПЦ, и мы не можем этого тоже не замечать.Насколько я знаю из СМИ, сегодня постоянное представительство при ООН запросило экстренное совещание, которое будет посвящено событиям, которые проходят в текущий момент в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на Украине, в Киеве.- Если произойдет запрет УПЦ, а многие священники, монашество, миряне не захотят с этим согласиться, предположим, предпочтут мигрировать на территорию Российской Федерации. РПЦ готова их принять, обустроить, оказать гуманитарную помощь? Вы это прорабатывали?- Со времен начала этого конфликта, с 2014 года, когда последовали репрессии в отношении православных христиан УПЦ Московского Патриархата, тысячи и миллионы украинских беженцев вынуждены были переселиться в Российскую Федерацию. Эта тенденция – мы не рассматриваем февраль прошлого года – ярко прослеживалась с 2014 года. Насколько могла Россия, РПЦ, Синодальные отделы, которые ответственны за эти направления – помогали, отрабатывали. До сих пор у нас идет и сбор средств, и помощь беженцам. И все, что может Россия на этом направлении, естественно, она делает. Она верных чад, конечно, не бросит. Почему и проводится СВО, чтобы не дать уничтожить тех людей, которые осмелились сказать нацизму "нет".- Вы уже сказали об ООН, о письме патриарха. А какие-то акции проводятся – крестные ходы, как реагирует Церковь на гонения собратьев в других странах? Будете ли вы проводить акции, выражаясь светским языком, чтобы если не воспрепятствовать, то выразить свой протест?- Очень многие лидеры уже отреагировали. Я знаю об очень большом, серьезном, весомом, глубоком письме в поддержку УПЦ Московского Патриархата от Предстоятеля Сербской Православной Церкви.Мы понимаем, что сербы тоже скованы определенными безобразиями, которые творятся в сердце, в колыбели сербского Православия – в Косово, скольких святынь лишились наши братья-сербы. Эта тенденция глумления над верой и верными сербам как никогда близка.Еще раз говорю, что РПЦ никогда не стремилась унижать, властвовать над УПЦ, всегда относилась с любовью, и продолжает это делать. К сожалению, в УПЦ Московского Патриархата в последнее время складываются очень нездоровые тенденции – к попыткам отделения, к попыткам провести какие-то незаконные собрания типа Феофании, на сговор с нацистскими властями.Мы понимаем, что ситуация – трудная, и РПЦ, устами своего Предстоятеля, на совещании, о котором я уже говорил, в очередной раз щадяще и с пониманием отнеслась к этой ситуации, возвысила в очередной раз свой голос в защиту канонического Православия на Украине.Я всегда говорю от себя, это мое субъективное мнение, но – нам бы хотелось, чтобы и так уже проигранная ситуация руководством УПЦ была исправлена.У меня лично никаких нет вопросов к простым верующим людям, к народу, который всегда искренен.На Украине – очень богобоязненные люди, всегда были, есть и будут, их нужно было просто за собой вовремя вести. И вести их за собою надо было в тот момент, когда возникли первые акценты, угрозы, когда стали убивать людей по религиозному признаку, когда полыхнула Одесса, когда стали забирать храмы, когда люди на востоке почему-то стали "вторым сортом" – это все надо было фиксировать.Но, к сожалению, руководство УПЦ молчало как тогда, так продолжает молчать и сейчас. А устами некоторых архиереев мы слышим предательские угрозы и проклятья в адрес российского руководства, в адрес Святейшего Патриарха Московского, который, кроме добра, ничего не делает.

https://ukraina.ru/20230621/1047433716.html

https://ukraina.ru/20230713/1047980264.html

https://ukraina.ru/20230726/1048266863.html

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2023

Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

интервью, митрополит леонид (горбачев), рпц, упц, захваты храмов, гонения