"Когда бы Украине на подмогу с востока не вернулись "москали". Бесы не остановятся, пока мы их не победим - 17.07.2023 Украина.ру
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"Когда бы Украине на подмогу с востока не вернулись "москали". Бесы не остановятся, пока мы их не победим
"Когда бы Украине на подмогу с востока не вернулись "москали". Бесы не остановятся, пока мы их не победим - 17.07.2023 Украина.ру
"Когда бы Украине на подмогу с востока не вернулись "москали". Бесы не остановятся, пока мы их не победим
Неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского взял курс на уничтожение Киево-Печерской лавры, этого памятника и символа украинского канонического православия Украинской православной церкви (УПЦ)
2023-07-17T10:31
2023-07-17T11:52
мнения
владимир скачко
пцу
упц
христианство
православие
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После ареста и помещения в СИЗО 14 июля 2023 года настоятеля лавры митрополита Чернобыльского и Вышгородского Павла в этом ни у кого не должно оставаться сомнений.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем церковным иерархам мира, в том числе и к Папе Римскому с просьбой возвысить свой голос в защиту и УПЦ, и ее священников, и верующих. Однако его обращение — это, что называется, классический глас вопиющего в пустыне, хоть и напичканной всеми новейшими средствами коммуникации. Церковный погром на Украине доведут до конца.Причин этому несколько, и все они — конъюнктурные и глубинные — лежат на поверхности.Во-первых, после провала на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля сего года неонацистам Зеленского нужно отчитаться хоть о какой-нибудь победе над Россией. Вот и решили отчитаться о проделанной работе таким образом — ускоренно осуществить разрыв последней нравственно-духовной скрепы, объединяющей Украину и Россию и их народы. И доложить об окончательном уничтожении УПЦ, обвиненной, как вы понимаете, в работе на Москву.Во-вторых, в идеологически-духовное обоснование гонений, как видим, традиционно положена русофобия — самый понятный и мобилизующий тренд на коллективном Западе. Русофобия — это не только маркер «свой — чужой», это средство расчеловечивания русских вообще. В том числе и церкви.В-третьих, главная опасность сейчас заключается в том, что:а) Украина сейчас — это уже почти откровенно сатанинское государство, отрицающее саму христианскую религию, заменяющее ее либо сектами, либо новыми культами, либо вообще язычеством самого низкого пошиба. Духовное оскопление молодых поколений — таким видится путь мировоззренческого перевоспитания остающегося украинского общества;б) те, к кому апеллируют РПЦ и патриарх Кирилл вместе с духовными соратниками, как раз и заказали этот погром. По политическим мотивам. Вселенский Патриарх Варфоломей, Папа Римский Франциск и стоящие за их спиной США — вот главные бенефициары происходящего разгрома православия на Украине. Они так видят путь победы над Россией на украинских землях. И они заставят неонацистов выполнить свой заказ до конца. Давление на верующих и опечатывание корпусов лавры будет продолжено.В первую очередь речь идет о «перепрофилировании», духовном и религиозном, Киево-Печерской лавры, из которой нынешняя украинская власть вознамерилась окончательно убрать даже следы УПЦ. При неонацистах Киево-Печерскую лавру ждут лишь три пути:— окончательное превращение в полусветский заповедник с выхолащиванием религиозно-церковной составляющей, что вполне по духу неонацистам, которые являются сатанистами по сути своей и поклонниками неких новых культов. Под прикрытием того, что Лавра – уже сейчас Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, самый большой и богатый музейный комплекс Украины, имеющий православный религиозный уклон. Он был сдан УПЦ в аренду, и сейчас этот арендный договор разорван без решения суда, и под этим незаконным решением и осуществляется данный погром;— передача искусственно созданной раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) с последующим подчинением либо Фанару, либо Ватикану – в зависимости от того, с кем будет слита ПЦУ, для которой такое слияние – чуть ли ни единственный шаг к признанию другими церквями и конфессиями;— превращение в ставропигию -- монастырь, независимый от местной епархиальной власти и подчиненный непосредственно патриарху (любому, в том числе, и Вселенскому – Варфоломею) или синоду. Тоже любому. И это действительно вполне законный метод передачи Киево-Печерской лавры в промежуточную юрисдикцию. Компромиссный вариант, потому что снимает многие церковно-юридические недоразумения и разночтения, которые возникли бы, если бы состоялась передача Лавры раскольничьей и мало кем признанной ПЦУ.Есть и четвертая причина, почему нынешние неонацистские культуртрегеры фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского рвутся к сокровищам Лавры. Вы представляете, сколько левого бабла прилипнет к потным рукам этих… даже не знаю, как их точнее и уничижительнее обозначить, распродающих бесценные реликвии и святыни!Патриарх Московский Кирилл напоминал, что Киево-Печерскую лавру первый раз закрывали и грабили в 20-30-е годы прошлого века. Потом после Второй мировой войны, когда у коммунистов опять случился приступ богоборчества при Никите Хрущеве. Но нынешние неонацисты даже хуже атеистических коммунистов. В отличие от большевиков, которые в 20-30-ые года продавали религиозные святыни для индустриализации СССР, украинские неонацисты не об Украине пекутся. Под крики о любви к ней. Они просто воруют на свои "хатынки за бугром"…И бесы не остановятся, пока не доведут свое дело до конца. Надругательство над каноническим православием продолжается. Хотя, конечно, есть и четвертый и, кажется, самый надежный путь, как спасти и Киево-Печерскую лавру и всю Украину. О нем в свое время написал великий украинский поэт Василий Симоненко, умерший в 1963 году всего в 28 лет. Он сам перевел эти строки:Я вас встречал в те горестные годы,Когда огонь до неба доставал,И почерневший купол небосводаРев самолетов вражьих раздирал.Тогда вас люди называли псами,- Ведь вы лизали немцам башмаки,Орали "Хайль" осипшими басами,Ревели "Щэ нэ вмэрла" от тоски.Где вы прошли - пустыни и руины,Для трупов не хватало больше ям.Плевала кровью Нэнька УкраинаВ хозяев ваших, прямо в хари - вам.Вы б пропили ее, забыв о Боге,Вы б выжили и нас с своей земли,Когда бы Украине на подмогуС востока не вернулись "москали".Теперь вы снова, подвязавши кости,Торгуясь, как потасканная б***дь,Нацистов новых кликаете в гости-Украинские хлеб и сало жрать.Вы будете слоняться по чужбинам,Пока вас черт к себе не заберет.Но знайте — не погибла УкраинаФашистам даст отпор и не умрет!Шестьдесят лет прошло со смерти поэта, а как сейчас написано! Вот он путь – победа в СВО и еще одно освобождение Украины от неонацистского морока и уничтожения.И еще: по некоторым данным, поэта Симоненко избили по заданию коммуно-советских спецслужб и вызвали тем самым раннюю смерть от рака. За то, что любил Украину. Слишком Сейчас неонацисты Зеленского всячески затирают его творчество. Все по той же причине: слишком любил – но не так! – свою Украину.Бедная, бедная Украина. Может, что-то в консерватории надо подправить, как писал великий выходец из Одессы Михаил Жванецкий…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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Владимир Скачко
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мнения, владимир скачко, пцу, упц, христианство, православие
Мнения, Владимир Скачко, ПЦУ, УПЦ, христианство, Православие

"Когда бы Украине на подмогу с востока не вернулись "москали". Бесы не остановятся, пока мы их не победим

10:31 17.07.2023 (обновлено: 11:52 17.07.2023)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Неонацистский режим президента Украины Владимира Зеленского взял курс на уничтожение Киево-Печерской лавры, этого памятника и символа украинского канонического православия Украинской православной церкви (УПЦ)
После ареста и помещения в СИЗО 14 июля 2023 года настоятеля лавры митрополита Чернобыльского и Вышгородского Павла в этом ни у кого не должно оставаться сомнений.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился ко всем церковным иерархам мира, в том числе и к Папе Римскому с просьбой возвысить свой голос в защиту и УПЦ, и ее священников, и верующих. Однако его обращение — это, что называется, классический глас вопиющего в пустыне, хоть и напичканной всеми новейшими средствами коммуникации. Церковный погром на Украине доведут до конца.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Причин этому несколько, и все они — конъюнктурные и глубинные — лежат на поверхности.
Во-первых, после провала на саммите НАТО в Вильнюсе 11–12 июля сего года неонацистам Зеленского нужно отчитаться хоть о какой-нибудь победе над Россией. Вот и решили отчитаться о проделанной работе таким образом — ускоренно осуществить разрыв последней нравственно-духовной скрепы, объединяющей Украину и Россию и их народы. И доложить об окончательном уничтожении УПЦ, обвиненной, как вы понимаете, в работе на Москву.
Во-вторых, в идеологически-духовное обоснование гонений, как видим, традиционно положена русофобия — самый понятный и мобилизующий тренд на коллективном Западе. Русофобия — это не только маркер «свой — чужой», это средство расчеловечивания русских вообще. В том числе и церкви.
В-третьих, главная опасность сейчас заключается в том, что:
а) Украина сейчас — это уже почти откровенно сатанинское государство, отрицающее саму христианскую религию, заменяющее ее либо сектами, либо новыми культами, либо вообще язычеством самого низкого пошиба. Духовное оскопление молодых поколений — таким видится путь мировоззренческого перевоспитания остающегося украинского общества;
б) те, к кому апеллируют РПЦ и патриарх Кирилл вместе с духовными соратниками, как раз и заказали этот погром. По политическим мотивам. Вселенский Патриарх Варфоломей, Папа Римский Франциск и стоящие за их спиной США — вот главные бенефициары происходящего разгрома православия на Украине. Они так видят путь победы над Россией на украинских землях. И они заставят неонацистов выполнить свой заказ до конца. Давление на верующих и опечатывание корпусов лавры будет продолжено.
В первую очередь речь идет о «перепрофилировании», духовном и религиозном, Киево-Печерской лавры, из которой нынешняя украинская власть вознамерилась окончательно убрать даже следы УПЦ. При неонацистах Киево-Печерскую лавру ждут лишь три пути:
— окончательное превращение в полусветский заповедник с выхолащиванием религиозно-церковной составляющей, что вполне по духу неонацистам, которые являются сатанистами по сути своей и поклонниками неких новых культов. Под прикрытием того, что Лавра – уже сейчас Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник, самый большой и богатый музейный комплекс Украины, имеющий православный религиозный уклон. Он был сдан УПЦ в аренду, и сейчас этот арендный договор разорван без решения суда, и под этим незаконным решением и осуществляется данный погром;
— передача искусственно созданной раскольничьей Православной церкви Украины (ПЦУ) с последующим подчинением либо Фанару, либо Ватикану – в зависимости от того, с кем будет слита ПЦУ, для которой такое слияние – чуть ли ни единственный шаг к признанию другими церквями и конфессиями;
— превращение в ставропигию -- монастырь, независимый от местной епархиальной власти и подчиненный непосредственно патриарху (любому, в том числе, и Вселенскому – Варфоломею) или синоду. Тоже любому. И это действительно вполне законный метод передачи Киево-Печерской лавры в промежуточную юрисдикцию. Компромиссный вариант, потому что снимает многие церковно-юридические недоразумения и разночтения, которые возникли бы, если бы состоялась передача Лавры раскольничьей и мало кем признанной ПЦУ.
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Есть и четвертая причина, почему нынешние неонацистские культуртрегеры фюрера украинского народа президента Владимира Зеленского рвутся к сокровищам Лавры. Вы представляете, сколько левого бабла прилипнет к потным рукам этих… даже не знаю, как их точнее и уничижительнее обозначить, распродающих бесценные реликвии и святыни!
Патриарх Московский Кирилл напоминал, что Киево-Печерскую лавру первый раз закрывали и грабили в 20-30-е годы прошлого века. Потом после Второй мировой войны, когда у коммунистов опять случился приступ богоборчества при Никите Хрущеве. Но нынешние неонацисты даже хуже атеистических коммунистов. В отличие от большевиков, которые в 20-30-ые года продавали религиозные святыни для индустриализации СССР, украинские неонацисты не об Украине пекутся. Под крики о любви к ней. Они просто воруют на свои "хатынки за бугром"…
И бесы не остановятся, пока не доведут свое дело до конца. Надругательство над каноническим православием продолжается. Хотя, конечно, есть и четвертый и, кажется, самый надежный путь, как спасти и Киево-Печерскую лавру и всю Украину. О нем в свое время написал великий украинский поэт Василий Симоненко, умерший в 1963 году всего в 28 лет. Он сам перевел эти строки:
Я вас встречал в те горестные годы,
Когда огонь до неба доставал,
И почерневший купол небосвода
Рев самолетов вражьих раздирал.

Тогда вас люди называли псами,
- Ведь вы лизали немцам башмаки,
Орали "Хайль" осипшими басами,
Ревели "Щэ нэ вмэрла" от тоски.

Где вы прошли - пустыни и руины,
Для трупов не хватало больше ям.
Плевала кровью Нэнька Украина
В хозяев ваших, прямо в хари - вам.

Вы б пропили ее, забыв о Боге,
Вы б выжили и нас с своей земли,
Когда бы Украине на подмогу
С востока не вернулись "москали".

Теперь вы снова, подвязавши кости,
Торгуясь, как потасканная б***дь,
Нацистов новых кликаете в гости
-Украинские хлеб и сало жрать.

Вы будете слоняться по чужбинам,
Пока вас черт к себе не заберет.
Но знайте — не погибла Украина
Фашистам даст отпор и не умрет!
Шестьдесят лет прошло со смерти поэта, а как сейчас написано! Вот он путь – победа в СВО и еще одно освобождение Украины от неонацистского морока и уничтожения.
И еще: по некоторым данным, поэта Симоненко избили по заданию коммуно-советских спецслужб и вызвали тем самым раннюю смерть от рака. За то, что любил Украину. Слишком Сейчас неонацисты Зеленского всячески затирают его творчество. Все по той же причине: слишком любил – но не так! – свою Украину.
Бедная, бедная Украина. Может, что-то в консерватории надо подправить, как писал великий выходец из Одессы Михаил Жванецкий…
 
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