Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июля ответил на вопрос журналиста, стоит ли опасаться региональным чиновникам возвращения их коллег, которые сейчас воюют в зоне спецоперации
В пример представителю Кремля привели вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана и других таких "мужиков".
"Но и в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, вы не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", - ответил Песков.
Заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман осенью отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.
Накануне Штокман пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер похвалил чиновника за решение об участии в СВО.