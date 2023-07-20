Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти - 20.07.2023 Украина.ру
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Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти
Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти - 20.07.2023 Украина.ру
Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июля ответил на вопрос журналиста, стоит ли опасаться региональным чиновникам возвращения их коллег, которые сейчас воюют в зоне спецоперации
2023-07-20T14:27
2023-07-20T14:27
чиновники
дмитрий песков
спецоперация
новости
доброволец
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В пример представителю Кремля привели вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана и других таких "мужиков".Заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман осенью отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.Накануне Штокман пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер похвалил чиновника за решение об участии в СВО.
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чиновники, дмитрий песков, спецоперация, новости, доброволец
чиновники, Дмитрий Песков, Спецоперация, Новости, доброволец

Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти

14:27 20.07.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июля ответил на вопрос журналиста, стоит ли опасаться региональным чиновникам возвращения их коллег, которые сейчас воюют в зоне спецоперации
В пример представителю Кремля привели вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана и других таких "мужиков".

"Но и в федеральных органах власти тоже мужиков хватает, вы не забывайте об этом. Поэтому никто ничего не забоится, все будут приветствовать своих", - ответил Песков.

Заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман осенью отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.
Накануне Штокман пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер похвалил чиновника за решение об участии в СВО.
- РИА Новости, 1920, 13.09.2015
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чиновникиДмитрий ПесковСпецоперацияНовостидоброволец
 
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