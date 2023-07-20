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Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти

Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти - 20.07.2023 Украина.ру

Песков рассказал о "мужиках" в федеральных органах власти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 июля ответил на вопрос журналиста, стоит ли опасаться региональным чиновникам возвращения их коллег, которые сейчас воюют в зоне спецоперации

2023-07-20T14:27

2023-07-20T14:27

2023-07-20T14:27

чиновники

дмитрий песков

спецоперация

новости

доброволец

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В пример представителю Кремля привели вице-мэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана и других таких "мужиков".Заместитель главы Нижнего Новгорода Илья Штокман осенью отправился добровольцем в зону специальной военной операции на Украине. Сейчас его обязанности выполняет первый заместитель председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации Нижнего Новгорода Сергей Егоров.Накануне Штокман пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным в ходе заседания Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей" в Екатерининском зале Кремля. Российский лидер похвалил чиновника за решение об участии в СВО.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

чиновники, дмитрий песков, спецоперация, новости, доброволец