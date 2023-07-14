https://ukraina.ru/20230714/1048013255.html

Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии

Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии - 14.07.2023 Украина.ру

Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии

Премьерный показ рок-оперы "Хождение в огонь", посвященной освобождению городов Донбасса, прошла на одном из предприятий концерна "Уралвагонзвод" на днях, о чем изданию Украина.ру сообщили в пресс-службе концерна

2023-07-14T12:29

2023-07-14T12:29

2023-07-14T12:29

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Музыкальное произведение было создано творческим союзом русского современного писателя Александра Проханова и композитора Александра Агеева. Премьера прошла на танковом конвейере одного из цехов завода, военная техника с которого отправляется в зону боевых действий.Проханов прокомментировал символичность выбранного места:Еще одно символическое совпадение – дата премьеры: рабочие завода, гости и военнослужащие увидели премьеру 12 июля – в день танкового сражения под Прохоровкой, где в 1943 году, во время Великой Отечественной войны произошел перелом в Курской оборонительной операции.Сам жанр рок-оперы уникален для советской и русской музыки: несмотря на то, что первый образец жанра – концептуальный альбом The Who Пита Таусенда – вдохнул жизнь в саму идею оперного произведения, в котором использованы приемы рок-музыки и электронной аранжировки, советские шедевры Алексея Рыбникова – "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Стадион" Александра Градского в 70-80 годы сделали жанр революционным, и по-настоящему советским.

https://ukraina.ru/20230327/1044754596.html

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новости, рок-музыка, урал, танки, опера, донбасс