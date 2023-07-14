Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии
© УралВагонЗавод
© УралВагонЗавод
Премьерный показ рок-оперы "Хождение в огонь", посвященной освобождению городов Донбасса, прошла на одном из предприятий концерна "Уралвагонзвод" на днях, о чем изданию Украина.ру сообщили в пресс-службе концерна
Музыкальное произведение было создано творческим союзом русского современного писателя Александра Проханова и композитора Александра Агеева. Премьера прошла на танковом конвейере одного из цехов завода, военная техника с которого отправляется в зону боевых действий.
Проханов прокомментировал символичность выбранного места:
"Мы очень надеемся, что, когда с конвейера сойдет сегодня или завтра крайний танк, когда в его баки впрыснут первые капли горючего, когда заревет этот танковый мотор, и задрожит весь цех, вся земля, потому что еще один русский танк получил рождение. Спасибо вам за то, что вы здесь, что вы трудитесь, за то, что в ваших глазах сила, в ваших глазах вера, в ваших глазах непобедимая русская мощь. За победу!"
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Еще одно символическое совпадение – дата премьеры: рабочие завода, гости и военнослужащие увидели премьеру 12 июля – в день танкового сражения под Прохоровкой, где в 1943 году, во время Великой Отечественной войны произошел перелом в Курской оборонительной операции.
Сам жанр рок-оперы уникален для советской и русской музыки: несмотря на то, что первый образец жанра – концептуальный альбом The Who Пита Таусенда – вдохнул жизнь в саму идею оперного произведения, в котором использованы приемы рок-музыки и электронной аранжировки, советские шедевры Алексея Рыбникова – "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Стадион" Александра Градского в 70-80 годы сделали жанр революционным, и по-настоящему советским.
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