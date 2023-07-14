Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии - 14.07.2023 Украина.ру
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Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии
Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии - 14.07.2023 Украина.ру
Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии
Премьерный показ рок-оперы "Хождение в огонь", посвященной освобождению городов Донбасса, прошла на одном из предприятий концерна "Уралвагонзвод" на днях, о чем изданию Украина.ру сообщили в пресс-службе концерна
2023-07-14T12:29
2023-07-14T12:29
культура
новости
рок-музыка
урал
танки
опера
донбасс
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Музыкальное произведение было создано творческим союзом русского современного писателя Александра Проханова и композитора Александра Агеева. Премьера прошла на танковом конвейере одного из цехов завода, военная техника с которого отправляется в зону боевых действий.Проханов прокомментировал символичность выбранного места:Еще одно символическое совпадение – дата премьеры: рабочие завода, гости и военнослужащие увидели премьеру 12 июля – в день танкового сражения под Прохоровкой, где в 1943 году, во время Великой Отечественной войны произошел перелом в Курской оборонительной операции.Сам жанр рок-оперы уникален для советской и русской музыки: несмотря на то, что первый образец жанра – концептуальный альбом The Who Пита Таусенда – вдохнул жизнь в саму идею оперного произведения, в котором использованы приемы рок-музыки и электронной аранжировки, советские шедевры Алексея Рыбникова – "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Стадион" Александра Градского в 70-80 годы сделали жанр революционным, и по-настоящему советским.
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новости, рок-музыка, урал, танки, опера, донбасс
Культура, Новости, рок-музыка, Урал, танки, опера, Донбасс

Премьера первой рок-оперы об освобождении Донбасса прошла на уральском оборонном предприятии

12:29 14.07.2023
 
© УралВагонЗавод
© УралВагонЗавод
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Премьерный показ рок-оперы "Хождение в огонь", посвященной освобождению городов Донбасса, прошла на одном из предприятий концерна "Уралвагонзвод" на днях, о чем изданию Украина.ру сообщили в пресс-службе концерна
Музыкальное произведение было создано творческим союзом русского современного писателя Александра Проханова и композитора Александра Агеева. Премьера прошла на танковом конвейере одного из цехов завода, военная техника с которого отправляется в зону боевых действий.
Проханов прокомментировал символичность выбранного места:
"Мы очень надеемся, что, когда с конвейера сойдет сегодня или завтра крайний танк, когда в его баки впрыснут первые капли горючего, когда заревет этот танковый мотор, и задрожит весь цех, вся земля, потому что еще один русский танк получил рождение. Спасибо вам за то, что вы здесь, что вы трудитесь, за то, что в ваших глазах сила, в ваших глазах вера, в ваших глазах непобедимая русская мощь. За победу!"
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© УралВагонЗавод
Еще одно символическое совпадение – дата премьеры: рабочие завода, гости и военнослужащие увидели премьеру 12 июля – в день танкового сражения под Прохоровкой, где в 1943 году, во время Великой Отечественной войны произошел перелом в Курской оборонительной операции.
Сам жанр рок-оперы уникален для советской и русской музыки: несмотря на то, что первый образец жанра – концептуальный альбом The Who Пита Таусенда – вдохнул жизнь в саму идею оперного произведения, в котором использованы приемы рок-музыки и электронной аранжировки, советские шедевры Алексея Рыбникова – "Юнона и Авось", "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты", "Стадион" Александра Градского в 70-80 годы сделали жанр революционным, и по-настоящему советским.
27 марта, 13:16Культура
"Неужто все чудеса умерли на земле нашей православной?" На "Таганке" идет Гоголь в жанре рок-н-ролл"Неужели и по-украински будут говорить?" — фраза, услышанная мною в фойе Театра на Таганке перед "Вием", жанр которого режиссер Александр Баркар обозначил как "рок-н-драма". Спектакль идет здесь седьмой год, но зал — полон и взбудоражен
 
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