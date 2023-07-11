Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля - 11.07.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230711/1047926783.html
Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля - 11.07.2023 Украина.ру
Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T02:23
2023-07-11T02:23
эксклюзив
украина
нато
сша
германия
владимир зеленский
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/70/1032897086_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9430e41239688fbdeb06ac1e2e94f061.jpg
НАТО раскалывается по УкраинеПо мнению колумниста газеты Financial Times Гидеона Рахмана, стремление Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, более того, внутри него уже сформировалось 2 блока: один, в который входят Польшу и страны Балтии, выступает за скорейшее предоставление членства Украине, а другой, включающий США и Германию, настаивает на замедлении процесса приёма Украины и предлагает предоставить ей другие формы гарантии безопасности."Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира", - говорится в статье.Ряд американских чиновников обеспокоен тем, что некоторые союзники США на самом деле хотели бы вступления НАТО в прямую войну с Россией.Вообще западные страны по-разному смотрят на конечную цель конфликта на Украине."Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. Но эта идея, по его словам, не интересует Берлин", - пишет Financial Times.США и Германия перечеркнули планы ЗеленскогоСША и Германия, по информации источников немецкого издания Bild, блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в Североатлантический альянс."Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — сообщает Bild.По словам одного из собеседников издания, США и Германия хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году", то есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.15 лет назад на саммите в румынской столице Украине пообещали предоставить ей членство в НАТО когда-нибудь потом в будущем, без указания каких-либо временных сроков.
https://ukraina.ru/20230708/1047884693.html
https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/70/1032897086_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_94480cc729f4113ed54fdafeb1fe090b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, нато, сша, германия, владимир зеленский, польша
Эксклюзив, Украина, НАТО, США, Германия, Владимир Зеленский, Польша

Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля

02:23 11.07.2023
 
© president.gov.uaЗеленский НАТО саммит Восточное партнерство
Зеленский НАТО саммит Восточное партнерство
© president.gov.ua
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
НАТО раскалывается по Украине
По мнению колумниста газеты Financial Times Гидеона Рахмана, стремление Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, более того, внутри него уже сформировалось 2 блока: один, в который входят Польшу и страны Балтии, выступает за скорейшее предоставление членства Украине, а другой, включающий США и Германию, настаивает на замедлении процесса приёма Украины и предлагает предоставить ей другие формы гарантии безопасности.
"Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира", - говорится в статье.
Ряд американских чиновников обеспокоен тем, что некоторые союзники США на самом деле хотели бы вступления НАТО в прямую войну с Россией.
Вообще западные страны по-разному смотрят на конечную цель конфликта на Украине.
"Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. Но эта идея, по его словам, не интересует Берлин", - пишет Financial Times.
Андрей Суздальцев интервью
8 июля, 10:47
Андрей Суздальцев: Это уже не Украина, это НАТО проваливается, и на Западе возникает вопрос – что делать?На предстоящем саммите НАТО странам – участницам Альянса придется оправдываться за провальное наступление ВСУ, а в мире тем временем формируется новая система международных отношений.
США и Германия перечеркнули планы Зеленского
США и Германия, по информации источников немецкого издания Bild, блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в Североатлантический альянс.
"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — сообщает Bild.
По словам одного из собеседников издания, США и Германия хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году", то есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.
15 лет назад на саммите в румынской столице Украине пообещали предоставить ей членство в НАТО когда-нибудь потом в будущем, без указания каких-либо временных сроков.
Грег Вайнер интервью
Вчера, 03:35
Грег Вайнер: Я не удивлюсь, если российское наступление совпадет с началом саммита НАТО
 
ЭксклюзивУкраинаНАТОСШАГерманияВладимир ЗеленскийПольша
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:23Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
18:10Оружейные заводы НАТО на Украине, неопределённость обещаний. Итоги 10 июля на Украине
18:00Украина-НАТО: широко открытые двери, через которые нельзя войти
17:53Директора "Хортицы" внесли в список террористов и экстремистов за финансирование ВСУ
17:51Rheinmetall откроет завод бронетехники на Западной Украине - CNN
17:25Хакеры запустили антинатовское послание в торговом центре в Вильнюсе
17:14Агент ГУР Анатолий Шарий, он же — враг России. Вы все еще ему перечисляете деньги?
17:10Годовщина освобождения: в Лисичанске вспоминают преступления ВСУ. Видео
17:06США могут продать Эрдогану F-16, чтобы он пропустил Швецию в НАТО - The Guardian
16:31Петр Скоробогатый: Возврат "азовцев"* – единственная победа Киева после провала мясных штурмов ВСУ
16:06"Всё-таки поедет". Зеленский посетит саммит НАТО в Вильнюсе - СМИ
15:03Эрдоган выдвинул условие для членства Швеции в НАТО
14:59Поступок Эрдогана с "азовцами"* удивил многих членов НАТО - немецкие СМИ
14:44"Один, который не стрелял": как украинцы выступают против ВСУ – Селезнёв. Видео
14:33"Нарушение договоренностей": Кремль осудил передачу Украине "азовцев"* из Турции
14:27Саммит НАТО в Вильнюсе — праздник лояльности или непослушания? У Альянса есть подводные камни
13:55"Они хотели убить нас только потому, что мы поляки". Полька рассказала о зверствах в Волынской резне
13:51Частная клиника организовала незаконную миграцию украинцев в Россию
13:50Песков рассказал о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера"
13:23Экспорт через порты Дуная, новый губернатор и атаки на Пушкина. Что происходит в Одессе
Лента новостейМолния