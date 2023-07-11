https://ukraina.ru/20230711/1047926783.html

Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля

Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля - 11.07.2023 Украина.ру

Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля

Украина.ру, 11.07.2023

2023-07-11T02:23

2023-07-11T02:23

2023-07-11T02:23

эксклюзив

украина

нато

сша

германия

владимир зеленский

польша

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НАТО раскалывается по УкраинеПо мнению колумниста газеты Financial Times Гидеона Рахмана, стремление Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, более того, внутри него уже сформировалось 2 блока: один, в который входят Польшу и страны Балтии, выступает за скорейшее предоставление членства Украине, а другой, включающий США и Германию, настаивает на замедлении процесса приёма Украины и предлагает предоставить ей другие формы гарантии безопасности."Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира", - говорится в статье.Ряд американских чиновников обеспокоен тем, что некоторые союзники США на самом деле хотели бы вступления НАТО в прямую войну с Россией.Вообще западные страны по-разному смотрят на конечную цель конфликта на Украине."Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. Но эта идея, по его словам, не интересует Берлин", - пишет Financial Times.США и Германия перечеркнули планы ЗеленскогоСША и Германия, по информации источников немецкого издания Bild, блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в Североатлантический альянс."Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — сообщает Bild.По словам одного из собеседников издания, США и Германия хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году", то есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.15 лет назад на саммите в румынской столице Украине пообещали предоставить ей членство в НАТО когда-нибудь потом в будущем, без указания каких-либо временных сроков.

https://ukraina.ru/20230708/1047884693.html

https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html

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2023

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, нато, сша, германия, владимир зеленский, польша