https://ukraina.ru/20230711/1047926783.html
Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля - 11.07.2023 Украина.ру
Зеленский крайне зол на НАТО: что говорили об Украине в мире 10 июля
Украина.ру, 11.07.2023
2023-07-11T02:23
2023-07-11T02:23
2023-07-11T02:23
эксклюзив
украина
нато
сша
германия
владимир зеленский
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/70/1032897086_0:0:1043:587_1920x0_80_0_0_9430e41239688fbdeb06ac1e2e94f061.jpg
НАТО раскалывается по УкраинеПо мнению колумниста газеты Financial Times Гидеона Рахмана, стремление Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, более того, внутри него уже сформировалось 2 блока: один, в который входят Польшу и страны Балтии, выступает за скорейшее предоставление членства Украине, а другой, включающий США и Германию, настаивает на замедлении процесса приёма Украины и предлагает предоставить ей другие формы гарантии безопасности."Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира", - говорится в статье.Ряд американских чиновников обеспокоен тем, что некоторые союзники США на самом деле хотели бы вступления НАТО в прямую войну с Россией.Вообще западные страны по-разному смотрят на конечную цель конфликта на Украине."Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. Но эта идея, по его словам, не интересует Берлин", - пишет Financial Times.США и Германия перечеркнули планы ЗеленскогоСША и Германия, по информации источников немецкого издания Bild, блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в Североатлантический альянс."Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — сообщает Bild.По словам одного из собеседников издания, США и Германия хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году", то есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.15 лет назад на саммите в румынской столице Украине пообещали предоставить ей членство в НАТО когда-нибудь потом в будущем, без указания каких-либо временных сроков.
https://ukraina.ru/20230708/1047884693.html
https://ukraina.ru/20230710/1047884164.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103289/70/1032897086_0:0:927:695_1920x0_80_0_0_94480cc729f4113ed54fdafeb1fe090b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, украина, нато, сша, германия, владимир зеленский, польша
НАТО раскалывается по Украине
По мнению колумниста газеты Financial Times Гидеона Рахмана, стремление Украины вступить в НАТО может расколоть альянс, более того, внутри него уже сформировалось 2 блока: один, в который входят Польшу и страны Балтии, выступает за скорейшее предоставление членства Украине, а другой, включающий США и Германию, настаивает на замедлении процесса приёма Украины и предлагает предоставить ей другие формы гарантии безопасности.
"Американское и немецкое правительства более осторожно относятся как к целям войны, так и к обеспечению мира", - говорится в статье.
Ряд американских чиновников обеспокоен тем, что некоторые союзники США на самом деле хотели бы вступления НАТО в прямую войну с Россией.
Вообще западные страны по-разному смотрят на конечную цель конфликта на Украине.
"Один высокопоставленный немецкий дипломат размышляет о том, что за разговорами Польши о необходимости полного поражения Владимира Путина стоит надежда на то, что Россия может в конечном итоге распасться. Но эта идея, по его словам, не интересует Берлин", - пишет Financial Times.
США и Германия перечеркнули планы Зеленского
США и Германия, по информации источников немецкого издания Bild, блокируют официальную заявку Украины на вступление в НАТО, а президент Украины Владимир Зеленский хотел публично обратиться с призывом принять его страну в Североатлантический альянс.
"Президент Украины сейчас крайне зол на то, что ему не позволили это сделать", — сообщает Bild.
По словам одного из собеседников издания, США и Германия хотят подписать с Украиной "декларацию, которая едва ли выходит за рамки той, что была принята в Бухаресте в 2008 году", то есть это поддержка общего курса в НАТО без какой-либо конкретики.
15 лет назад на саммите в румынской столице Украине пообещали предоставить ей членство в НАТО когда-нибудь потом в будущем, без указания каких-либо временных сроков.