"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы - 19.06.2023 Украина.ру
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"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы
"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы - 19.06.2023 Украина.ру
"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы
Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян, которая постоянно находится в зоне СВО, рассказала Украине.ру о том, когда ожидать решающую битву за... Украина.ру, 19.06.2023
2023-06-19T13:16
2023-06-19T13:19
татьяна монтян
сво
спецоперация
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кирилл буданов
валерий залужный
мирный план
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян, которая постоянно находится в зоне СВО, рассказала Украине.ру о том, когда ожидать решающую битву за Украину, когда стороны конфликта на Украине сядут за стол переговоров и зачем разгоняет фейки "желтая пресса войны"0:41 - "Контрнаступление" ВСУ, потери людей и техники04:45 – Не слишком ли высокую цену платит киевский режим за "прощупывание" российской обороны07:40 – Африканский мирный план: не получится ли как с минскими договоренностями11:44 – Какие пункты должны быть в мирном плане и когда он мог бы быть реализован15:30 – Украинские фейки: где Буданов и Залужный, "оторванная рука" Делимханова17:14 – Сырский: пропал, ранен или умер?18:51 – почему стороны носятся с "пропавшими" военачальниками, если всем на Украине рулят Пентагон и НАТО?
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татьяна монтян, сво, спецоперация, украина, россия, видео, новости, кирилл буданов, валерий залужный, мирный план
Татьяна Монтян, СВО, Спецоперация, Украина, Россия, Видео, Новости, Кирилл Буданов, Валерий Залужный, мирный план

"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы

13:16 19.06.2023 (обновлено: 13:19 19.06.2023)
 
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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян, которая постоянно находится в зоне СВО, рассказала Украине.ру о том, когда ожидать решающую битву за Украину, когда стороны конфликта на Украине сядут за стол переговоров и зачем разгоняет фейки "желтая пресса войны"
0:41 - "Контрнаступление" ВСУ, потери людей и техники
04:45 – Не слишком ли высокую цену платит киевский режим за "прощупывание" российской обороны
07:40 – Африканский мирный план: не получится ли как с минскими договоренностями
11:44 – Какие пункты должны быть в мирном плане и когда он мог бы быть реализован
15:30 – Украинские фейки: где Буданов и Залужный, "оторванная рука" Делимханова
17:14 – Сырский: пропал, ранен или умер?
18:51 – почему стороны носятся с "пропавшими" военачальниками, если всем на Украине рулят Пентагон и НАТО?
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