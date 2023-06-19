https://ukraina.ru/20230619/1047365509.html

"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы

"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы - 19.06.2023 Украина.ру

"Это будет мясорубка с огромным количеством жертв": Монтян о сроках решающей битвы

Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян, которая постоянно находится в зоне СВО, рассказала Украине.ру о том, когда ожидать решающую битву за... Украина.ру, 19.06.2023

2023-06-19T13:16

2023-06-19T13:16

2023-06-19T13:19

татьяна монтян

сво

спецоперация

украина

россия

видео

новости

кирилл буданов

валерий залужный

мирный план

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Адвокат, волонтёр и общественный деятель Татьяна Монтян, которая постоянно находится в зоне СВО, рассказала Украине.ру о том, когда ожидать решающую битву за Украину, когда стороны конфликта на Украине сядут за стол переговоров и зачем разгоняет фейки "желтая пресса войны"0:41 - "Контрнаступление" ВСУ, потери людей и техники04:45 – Не слишком ли высокую цену платит киевский режим за "прощупывание" российской обороны07:40 – Африканский мирный план: не получится ли как с минскими договоренностями11:44 – Какие пункты должны быть в мирном плане и когда он мог бы быть реализован15:30 – Украинские фейки: где Буданов и Залужный, "оторванная рука" Делимханова17:14 – Сырский: пропал, ранен или умер?18:51 – почему стороны носятся с "пропавшими" военачальниками, если всем на Украине рулят Пентагон и НАТО?

https://ukraina.ru/20230412/1045266274.html

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2023

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татьяна монтян, сво, спецоперация, украина, россия, видео, новости, кирилл буданов, валерий залужный, мирный план