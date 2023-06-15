https://ukraina.ru/20230615/1047262091.html

Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать её поддерживать - Politico

Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать её поддерживать - Politico - 15.06.2023 Украина.ру

Белый дом хочет успехов от Украины на поле боя, чтобы продолжать её поддерживать - Politico

В США призвали Украину в ближайшее время добиться "серьезных успехов на поле боя" в рамках контрнаступления, так как на фоне президентских выборов будет трудно продолжать поддержку Украины, заявил обозреватель издания Politico Джейми Дэттмер 15 июня

2023-06-15T14:59

2023-06-15T14:59

2023-06-15T14:59

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контрнаступление

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Дэттмер привёл слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который в преддверии контрнаступления выразил обеспокоенность тем, что ожидания Запада „определенно завышены“.Как отмечает автор, беспокойство Резникова заключается в том, что не разочарование Запада может привести к сокращению международной военной помощи Украине и подталкиванию к ведению переговоров с Россией.Автор отмечает, что США вступают в сезон президентских выборов, который будет „жарким и взрывоопасным“, поэтому американские чиновники предупредили власти Украины, что, возможно, "будет трудно" поддерживать высокий уровень безопасности и экономической помощи со стороны США.По сведениям Дэттмера, в ходе недавних переговоров украинских законодателей с представителями США вопросы о дальнейших просьбах Киева были отклонены, причём ответом часто было: „Давайте посмотрим, как пойдет контрнаступление”.При этом, как пишет колумнист, сама Украина не хочет, чтобы ее "подталкивали" к каким-либо поспешным шагам, которые могут привести к серьезным неудачам для Киева.Дэттмер также отметил, что в Европе уже есть "признаки усталости и настороженности" от Украины, проиллюстрировав это ухудшением отношений к украинским беженцам в Польше.Ранее 13 июня на встрече с военкорами президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении.Сейчас на Украина.ру читают:Закавказье открывает "коридоры", Средняя Азия и Прибалтика вооружаютсяПочему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях

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новости, зарубежье, сша, украина, президентские выборы, контрнаступление