Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики - 15.06.2023 Украина.ру
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Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики
Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики
Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, на какую сумму США ежегодно закупает ядерное топливо для своих атомных электростанций у России
2023-06-15T11:30
2023-06-15T11:30
новости
зарубежье
сша
ядерное топливо
россия
атомная энергетика
росатом
поставки
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В США нет заводов, которые занимаются обогащением урана, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала спецоперации на Украине, но на создание собственных производств уйдут годы, добавил Бирак.Ранее СМИ сообщали, что полное прекращение поставок ядерного топлива из РФ в Штаты вызовет его резкий дефицит.Более того, российский энергоресурс стоит в 2,5 раза дешевле западного, поэтому даже после создания собственных заводов по обогащению урана американские потребители будут платить за электроэнергию в разы больше.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, зарубежье, сша, ядерное топливо, россия, атомная энергетика, росатом, поставки
Новости, Зарубежье, США, ядерное топливо, Россия, атомная энергетика, Росатом, поставки

Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики

11:30 15.06.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкУральский электрохимический комбинат
Уральский электрохимический комбинат - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, на какую сумму США ежегодно закупает ядерное топливо для своих атомных электростанций у России
"На данный момент, американские компании в сфере атомной энергетики ежегодно покупают ядерное топливо у российской госкорпорации "Росатом" на сумму около 1 млрд долларов. Это позволяет производить более половины энергии", – отметил автор.
В США нет заводов, которые занимаются обогащением урана, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.
Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала спецоперации на Украине, но на создание собственных производств уйдут годы, добавил Бирак.
Ранее СМИ сообщали, что полное прекращение поставок ядерного топлива из РФ в Штаты вызовет его резкий дефицит.
Более того, российский энергоресурс стоит в 2,5 раза дешевле западного, поэтому даже после создания собственных заводов по обогащению урана американские потребители будут платить за электроэнергию в разы больше.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 12.05.2023
12 мая, 15:06
Нефть, атом и доллар. Правда о санкциях против РоссииВлиятельный британский журнал The Spectator, рупор правящей Консервативной партии, в котором когда-то работал редактором будущий премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, опубликовал статью под заголовком "Почему провалилась экономическая война против России"
 
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