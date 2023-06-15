https://ukraina.ru/20230615/1047245324.html

Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики

Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики - 15.06.2023 Украина.ру

Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики

Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, на какую сумму США ежегодно закупает ядерное топливо для своих атомных электростанций у России

2023-06-15T11:30

2023-06-15T11:30

2023-06-15T11:30

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зарубежье

сша

ядерное топливо

россия

атомная энергетика

росатом

поставки

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В США нет заводов, которые занимаются обогащением урана, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала спецоперации на Украине, но на создание собственных производств уйдут годы, добавил Бирак.Ранее СМИ сообщали, что полное прекращение поставок ядерного топлива из РФ в Штаты вызовет его резкий дефицит.Более того, российский энергоресурс стоит в 2,5 раза дешевле западного, поэтому даже после создания собственных заводов по обогащению урана американские потребители будут платить за электроэнергию в разы больше.

https://ukraina.ru/20230512/1046164741.html

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новости, зарубежье, сша, ядерное топливо, россия, атомная энергетика, росатом, поставки