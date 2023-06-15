https://ukraina.ru/20230615/1047245324.html
Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики
Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики - 15.06.2023 Украина.ру
Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики
Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, на какую сумму США ежегодно закупает ядерное топливо для своих атомных электростанций у России
2023-06-15T11:30
2023-06-15T11:30
2023-06-15T11:30
новости
зарубежье
сша
ядерное топливо
россия
атомная энергетика
росатом
поставки
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В США нет заводов, которые занимаются обогащением урана, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала спецоперации на Украине, но на создание собственных производств уйдут годы, добавил Бирак.Ранее СМИ сообщали, что полное прекращение поставок ядерного топлива из РФ в Штаты вызовет его резкий дефицит.Более того, российский энергоресурс стоит в 2,5 раза дешевле западного, поэтому даже после создания собственных заводов по обогащению урана американские потребители будут платить за электроэнергию в разы больше.
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Украина.ру
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новости, зарубежье, сша, ядерное топливо, россия, атомная энергетика, росатом, поставки
Новости, Зарубежье, США, ядерное топливо, Россия, атомная энергетика, Росатом, поставки
Журналисты выяснили, насколько сильно США зависят от России в сфере атомной энергетики
Американский журналист Макс Бирак в статье для газеты The New York Times выяснил, на какую сумму США ежегодно закупает ядерное топливо для своих атомных электростанций у России
"На данный момент, американские компании в сфере атомной энергетики ежегодно покупают ядерное топливо у российской госкорпорации "Росатом" на сумму около 1 млрд долларов. Это позволяет производить более половины энергии", – отметил автор.
В США нет заводов, которые занимаются обогащением урана, так как на протяжении последних десятилетий закупали готовый энергоресурс у России, подчеркнул он.
Штаты перестали завозить ядерное топливо из России в большом количестве после начала спецоперации на Украине, но на создание собственных производств уйдут годы, добавил Бирак.
Ранее СМИ сообщали, что полное прекращение поставок ядерного топлива из РФ в Штаты вызовет его резкий дефицит.
Более того, российский энергоресурс стоит в 2,5 раза дешевле западного, поэтому даже после создания собственных заводов по обогащению урана американские потребители будут платить за электроэнергию в разы больше.