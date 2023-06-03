https://ukraina.ru/20230603/1046680498.html

Донбасс. 85 лет лет отдельно

Донбасс. 85 лет лет отдельно - 03.06.2023 Украина.ру

Донбасс. 85 лет лет отдельно

С 2014 года неоднократно поднимался вопрос об объединении ДНР и ЛНР, но всегда что-то мешало. Вопрос так и не было решён и в результате обе республики вошли в... Украина.ру, 03.06.2023

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:00

2023-06-03T08:00

история

история

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донецкая область

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территории

донбасс

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С 2014 года неоднократно поднимался вопрос об объединении ДНР и ЛНР, но всегда что-то мешало. Вопрос так и не было решён и в результате обе республики вошли в состав России без объединения, хотя обе они – части единого Донбасса.А началась та история 85 лет назад – 3 июня 1938 года решением союзных властей была раскроена на две части большая Донецкая область, созданная всеукраинским ЦИК всего лишь за шесть лет до того. На карте УССР с того времени появляются две новые области.Первая из них — Сталинская с областным центром городом Сталино (с 1961 года — Донецк). Вторая — Ворошиловградская (затем Луганская), где областным центром стал Луганск, бывшая "столица" Славяносербского уезда Екатеринославской губернии.Надо сказать, что на странностях административно-территориального деления в Советском Союзе практически во всех его республиках можно запросто сломать голову. Но хитросплетения этого процесса на востоке Советской Украины и вовсе поныне ждут того Тесея, который сможет пройти все закоулки лабиринта партийно-хозяйственных вывертов, применявшихся тогдашней бюрократией, дабы придать законченный вид новому государству, возникшему волею большевиков на землях Малороссии и Новороссии.Большевистский слалом по картеГоворят, что на берегах Кубани когда-то висел плакат "Течёт вода Кубань-реки куда велят большевики". В Донбассе двадцатые и тридцатые годы большевики играли в земельный тетрис. Создавали то округа, то губернии, то снова округа, а затем области.К 1932 году решили, что надо бы поменьше сделать громадную Днепропетровскую область и выделили из её состава и состава Харьковской области собственно Донбасс. К тому времени из его подчинения вышла часть земель канувшего в Лету Войска Донского. Таганрог, например, Миллерово, Гуково, Шахты.Кстати говоря, несмотря на то что все эти территории до революции числились за Донецким и Макеевским, Таганрогским округами Войска Донского, на них стояло немало украинских сёл помещичьих и столыпинских переселенцев, а русская общественность уверенно числила их за Донбассом — шахты да заводы были его родовым клеймом.В большую Донецкую область, создававшуюся в 1932 году, отошла часть этих донских, греческих, болгарских, армянских, немецких сёл и шахтерских поселков — Новороссия всегда пестрела этнической чересполосицей. Кусок земли, и немалый, оторвали от старой Харьковской губернии, которую и саму превратили в монструозную Харьковскую область.Огромные сельские районы были отданы Донбассу для того, чтобы промышленность имела свой хлеб, капусту да морковь с огурцами. С этими районами Донецкой области досталась и природно-историческая жемчужина — Святые горы с некогда знаменитым монастырем, к тому времени закрытым, а позднее возрождённым и ставшим пятой русской лаврой.В остальном же за основу была взята составлявшая хребет имперской Екатеринославской губернии центральная часть Донецкого кряжа и его окрестности. При этом вначале центром области сделали Артёмовск (бывший Бахмут), но очень быстро товарищи из 400-тысячного Сталино доказали, что их быстро растущий мегаполис должен стать главным городом региона, а не вдесятеро меньший Артёмовск.Небольшая дискуссия на страницах областной партийной газеты "Диктатура труда" (в том же августе стала называться "Социалистический Донбасс") подвела итог спорам, показав не только экономическое преимущество бывшей Юзовки, но и куда большую городскую партийную организацию. Тогда это был аргумент.По живомуЧерез шесть лет у Донецка отобрали Луганск. Собственно, компания по борьбе с гигантоманией во всём, в том числе и в административно-территориальном делении, в СССР велась с конца двадцатых годов. Начинали, как водится, с центра. Сейчас трудно представить, но тогдашняя, например, Московская область превратилась ещё и в Тульскую, и Рязанскую.В 1930-е годы крупные регионы были разделены на более мелкие. Процесс шёл в несколько приемов: в 1934, 1935 и 1936 годах. Это называлось "разукрупнить".Живее разукрупнение пошло после того, как 5 декабря была принята первая Конституция СССР, — многие края были преобразованы в области, а АО — в АССР. Также новая Конституция утвердила создание новой союзной республики — Казахской ССР, ранее входившей в РСФСР и состоящий из нескольких областей (поскольку разукрупнить Казахскую АССР путём раздела, по аналогии с другими субъектами, было невозможно). Именно по той "сталинской" Конституции КазССР достались чисто русские губернии (области) на юге Сибири.Процесс разукрупнения в УССР активно начался с 1938 года. Не только Донецкая область распалась на Сталинскую и Ворошиловградскую, но и другие. Из западных районов Харьковской создали Полтавскую, а из северных — Сумскую области. Киевская выделила из своего состава районы Житомирской и Черкасской областей. Одесская отдала те земли, что стали Николаевской областью.Попытка — пыткаЕщё до лета 1938 года, поставившего точку в деле разделения Донбасса на две области, партийные и хозяйственные работники пытались придумать выход из ситуации, которая, на их взгляд, разрушала промышленно-экономическое единство региона.Угольные и металлургические "генералы", считали, что разукрупнение, разделение на две области, приведет к нарушению технологической цепочки "уголь-кокс-металл".Кстати, много позже, в 90-е годы прошлого века и в нулевые годы этого столетия, наследники их дела также ставили во главу жизнеобеспечения Донбасса именно эту цепочку. И разорвать её на самом деле смогла только война Украины против Донецка и Луганска.Протестовать против дела, почти решённого в высших партийных сферах, было непросто. Тем более что против решенной реформы крупных административно-территориальных единиц был и Сталин. При обсуждении Конституции в ноябре 1936 года он заметил: "в СССР имеются люди, которые готовы с большой охотой и без устали перекраивать края и области, внося этим путаницу и неуверенность в работе".Но у донбассовцев был свой ходатай — первый прокурор СССР Иван Акулов.Этот питерский большевик имел вес не только в Москве, но и в Донбассе. С 1922 по 1927 год он был председателем Донецкого Союза чернорабочих и членом президиума ЦК Союза горняков. В 1931-32 годах Акулов — первый заместитель председателя ОГПУ, с 1932 года — секретарь ЦК КПБ(У) по Донбассу, член политбюро и оргбюро ЦК КПБ(У). 20 июня 1933 года он возглавил только что созданную Прокуратуру СССР (его заместителем стал Андрей Вышинский).Акулов руководил расследованием убийства Кирова, а в феврале 1937 года был председателем комиссии по организации похорон любимца Донбасса и друга Сталина Серго Орджоникидзе. В общем, тяжеловес.Но на Акулова донес кто-то очень высокопоставленный, как вспоминала позже его жена Надежда Шапиро, и его обвинили не только в традиционном "троцкизме" и желании "навредить делу строительства тяжёлой индустрии СССР". Естественно, по заданию мифического "правотроцкистского центра". Арест, суд, расстрел — все в течение полугода того же 1937-го.После такого поворота дела желание сохранить большую Донецкую область исчезает даже из разговоров хозяйственников.Как-то незадолго до войны на большом совещании металлургов в Москве академик Иван Бардин, один из отцов советской металлургии, спросил главного инженера Сталинского металлургического завода им. Ленина Павла Андреева: "ну, как там поживает наш "Старый Юз" (так традиционные русские металлурги называли этот завод, на котором и Бардин начинал сменным доменным инженером)? Андреев рассмеялся: "Он теперь главный в доме — столица".Две области — две судьбыНа этом история и закончилась. Сталинская (Донецкая) область пошла своей дорогой, а Ворошиловградская (Луганская) своей. Учитывая, что в соседней Ростовской области РСФСР осталась не худшая часть Донбасса восточного, всей историей и жизнью кровно связанная с той частью, что осталась на Луганщине, а Днепропетровщине достался перспективный и молодой западный Донбасс (Павлоград), можно смело сказать, что единый могучий механизм Донбасса, такой, каким его создавали в XIX и начале XX века, несомненно, сдал.И даже при советской плановой экономике, где это было не так и важно, страдало управление той самой технологической цепочкой и логистика сырья и товаров огромной промышленной силы.В семидесятых годах прошлого века, словно догадываясь о том, что разделение может дать негативный след и в политическом управлении региона, донецкие партийные бонзы робко, но попытались поднять вопрос объединения Донбасса в какую-нибудь территориально-экономическую структуру в духе модных тогда ТЭК — топливно-энергетических комплексов.Не вышло. Свою роль сыграл и тогдашний первый секретарь Ворошиловградского обкома КПСС Владимир Шевченко, страдавший болезнью местничества. Когда один из секретарей соседнего Донецкого обкома заметил, что об общности Донбасса мечтали и русские инженеры, основатели Съезда горнопромышленников Юга России, и основатель Донецко-Криворожской республики Артём (Сергеев), Шевченко сказал: "мы были и будем против этого".Так и осталось… Но мало ли – впереди большие изменения. Может и встанет ещё на юге России единый Донбасский край от Павлограда до Миллерово?

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Олег Измайлов

Олег Измайлов

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Олег Измайлов

история, история украины, история ссср, донецкая область, луганская область, территории, донбасс