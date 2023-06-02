https://ukraina.ru/20230602/1046861465.html

Варшава примет первые танки Abrams в июне текущего года

Варшава примет первые танки Abrams в июне текущего года - 02.06.2023 Украина.ру

Варшава примет первые танки Abrams в июне текущего года

Танки Abrams должны прибыть в Польшу в июне 2023 года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter 1 июня

2023-06-02T19:38

2023-06-02T19:38

2023-06-02T19:38

новости

польша

танки

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Ранее польские власти подписали контракт на поставку из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, после этого были приобретены еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей АнпилоговВ Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску, рассказал эксперт.Авантюрные планы Варшавы основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли они могут быть осуществлены без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он. Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина

https://ukraina.ru/20230601/1046820443.html

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2023

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новости, польша, танки