Варшава примет первые танки Abrams в июне текущего года
© AP / Efrem Lukatsky
© AP / Efrem Lukatsky
Танки Abrams должны прибыть в Польшу в июне 2023 года, сообщил вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак в Twitter 1 июня
Ранее польские власти подписали контракт на поставку из США 250 танков Abrams новейшей версии M1A2 SEPv3, после этого были приобретены еще 116 бывших в употреблении машин версии M1A1.
"Начинается транспортировка первой партии танков Abrams. Вскоре в Польшу отправятся 14 танков M1A1 Abrams и 3 машины технического обеспечения M88A2 Hercules. В конце этого месяца они прибудут в нашу страну", - написал Блащак
Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску, рассказал эксперт.
Авантюрные планы Варшавы основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли они могут быть осуществлены без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он. Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина
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