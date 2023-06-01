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Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей

Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей - 01.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей

Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-06-01T05:15

2023-06-01T05:15

2023-06-01T05:15

новости

польша

варшава

белоруссия

речь посполитая

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В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску, рассказал эксперт.Авантюрные планы Варшавы основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли они могут быть осуществлены без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он.Поэтому России не надо спешить готовиться к войне с Польшей. Нам важно сделать так, чтобы каждая русская жизнь была оплачена десятком жизней наших врагов. Только так мы можем победить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, белоруссия, речь посполитая