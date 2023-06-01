https://ukraina.ru/20230601/1046760686.html
Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей
Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей - 01.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей
Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-06-01T05:15
2023-06-01T05:15
2023-06-01T05:15
новости
польша
варшава
белоруссия
речь посполитая
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В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску, рассказал эксперт.Авантюрные планы Варшавы основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли они могут быть осуществлены без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он.Поэтому России не надо спешить готовиться к войне с Польшей. Нам важно сделать так, чтобы каждая русская жизнь была оплачена десятком жизней наших врагов. Только так мы можем победить, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, варшава, белоруссия, речь посполитая
Новости, Польша, Варшава, Белоруссия, Речь Посполитая
Военный эксперт рассказал, нужно ли России готовиться к войне с Польшей
Все имперские амбиции Польши заканчивались разделом польского государства более адекватными соседями, которые гораздо лучше разбирались в геополитике, чем Варшава. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда научных и исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов
В Варшаве считают, что было бы неплохо занять территории Украины и Белоруссии по линии Керзона (линия разграничения между Польшей Пилсудского и Советской Россией в 1921 году). Для этого нужно отсечь территории западной Украины и западной Белоруссии по Ровно и по Минску, рассказал эксперт.
Авантюрные планы Варшавы основаны на идеях по созданию новой Речи Посполитой "от моря до моря". Но вряд ли они могут быть осуществлены без того, чтобы территория Польши стала территорией боевых действий, добавил он.
"Да и сама Польша об этом [угрозе втягивания в конфликт на Украине] задумается. Там уже звучат фразы, что русские воюют слишком эффективно, потому что за каждого убитого русского солдата и офицера Украине приходится платить пять-шесть своих жизней. Мол, мы так не договаривались", - подчеркнул Анпилогов.
Поэтому России не надо спешить готовиться к войне с Польшей. Нам важно сделать так, чтобы каждая русская жизнь была оплачена десятком жизней наших врагов. Только так мы можем победить, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь