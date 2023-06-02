https://ukraina.ru/20230602/1046859658.html

Формирование ударной группировки и понукание к наступлению. Итоги 2 июня на Украине

Формирование ударной группировки и понукание к наступлению. Итоги 2 июня на Украине - 02.06.2023 Украина.ру

Формирование ударной группировки и понукание к наступлению. Итоги 2 июня на Украине

Формирование ударной группировки ВСУ на Запорожском направлении завершено. Запад поторапливает Украину в вопросе наступления

2023-06-02T18:45

2023-06-02T18:45

2023-06-02T18:45

хроники

эксклюзив

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О формировании группировки украинских войск сообщил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов."На Запорожском направлении завершено формирование ударных группировок боевиков ВСУ. Подробнее по их количеству, составу и направлениям готовящихся ударов сообщу позже", - написал он утром 2 июня у себя в телеграм-канале.В комментарии РИА "Новости" Рогов повторил это заявление."У них все готово, они ждут отмашки, команды", - также добавил он.Кроме того, в комментарии агентству Рогов подчеркнул, что российские подразделения готовы дать отпор противнику, для защиты региона выстроили несколько линий глубоко эшелонированной обороны. По его словам, попытка атаковать на этом направлении "станет самоубийством для режима Зеленского и его боевиков".Позже президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Эстонии Аланом Карисом прокомментировал вопрос о наступлении."Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, а почувствовала", - заявил Зеленский.По его словам, "все поймут", когда начнётся украинское наступление.Также украинский президент подчеркнул, что из-за боевых действий Украина пока не может быть членом НАТО. В то же время в гарантиях безопасности для Украины должно быть четко указано, что они будут действовать до вступления страны в НАТО.Днём ранее генсек самого Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг на брифинге после неформальной встречи министров иностранных дел стран НАТО в Осло заявил, что у Украины есть возможности для наступления."НАТО оказывает беспрецедентную помощь. Я уверен, что у Украины сейчас есть достаточно возможностей, чтобы освободить <...> территории. Но нам нужно делать больше", – заявил Столтенберг.Он также подчеркнул, что члены Альянса работают над многолетним пакетом поддержки Украины."Это обеспечит Украине сдерживание и оборону на долгосрочный период, а также поможет отстроить сектор безопасности и обороны при переходе от доктрин оборудования и обучения советской эры до полной совместимости с НАТО", - указал он.Слова Столтенберга на самой Украине расценили как понукание к наступлению."Запад продолжает толкать Зеленского на контрнаступление на Крым, при этом Залужный настаивает на необходимости истребителей", - прокомментировал слова генсека НАТО популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Другой популярный на Украине канал - "Женщина с косой" - со ссылкой на свои данные сообщил, что украинское руководство тем временем пытается отсрочить начало наступления."В кулуарах пошли слухи, что Офис президента хочет затянуть начала широкомасштабного наступления вплоть до того момента, как ВСУ смогут использовать американские танки "Абрамс". США торопит Киев начать наступление раньше, так как не хотят видеть, как американские танки горят. Это ударит по имиджу и цене акций. Ничего личного, просто бизнес", - сообщил канал.Ранее, 31 мая координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби в интервью CNN анонсировал украинское наступление на лето."Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом...", - заявил он.По словам Кирби, США также планируют продолжить оказание военной помощи, в том числе в части передачи оборонительных систем.В то же время, есть те, кто не верит в скорое наступление ВСУ.Так, бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв у себя в телеграм-канале опубликовал анализ нынешнего положения на фронте, а также в экономике."Всё идет к тому, что линия фронта на некоторое время будет заморожена. В пользу того, что у Украины вряд ли получится сделать даже локальный прорыв, говорит то, что Москва переводит ЧВК "Вагнер" в резерв. Если будет прорыв, его купируют. На Западе широко распространено моделирование военных действий. Мне кажется, они давно посчитали, что действующими силами Украина победить не может. Проблема в том, что и поставлять Западу Украине нечего. Советское оружие почти все выскребли. Если поставлять западное высокотехнологическое, то вместе с персоналом. Вы же понимаете, что на западном ПВО и на самолётах, поставленных в перспективе, работают и будут летать точно не украинцы. Но если массово переводить Украину на НАТОвское оружие, то надо массово заводить НАТОвских военных. И не кого-нибудь, а высокоуровневых специалистов. Это фактически вступление НАТО в войну. На это Запад не готов. Пока. Возможно, сегодняшняя пауза связана с тем, что Запад раздумывает, включаться в войну по полной или нет? Развёртывание новых военных производств на Западе не начато, значит пока Запад не готовится к такому виду противостояния. Те мощности, которые сейчас вводятся, рассчитаны лишь на компенсацию убыли запасов вооружения, переданного Украине. Исходя из вышесказанного можно предположить, что наступления Украины в ближайшее время не будет", - пришёл к выводу Царёв.Впрочем, он не отбрасывает полностью возможность наступления ВСУ."Если [наступление] и будет, то это будет означать, что Запад решил окончательно сдать Украину. У Украины сейчас нет сил для того, чтобы перейти в наступление. Россия тоже вряд ли сможет перейти в наступление до новой мобилизации. Сейчас у России нет превосходства в живой силе, чтобы успешно атаковать. Скорее всего, конфликт перейдет в фазу стабильной линии фронта. Нас ждёт ракетная война с ударами по тылам друг друга. Украина будет усиливать террористическую и диверсионную деятельность на территории России", - подытожил Царёв.В то же время, США продолжают подталкивать Украину к боевым действиям. Так, во время визита в Хельскинки 2 июня госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что временное прекращение огня или территориальные уступки со стороны Украины по формуле "земля в обмен на мир" могут привести лишь к "потёмкинскому миру".Блинкен подчеркнул, что "прекращение огня просто заморозит существующие линии соприкосновения" и позволит российским властям укрепить контроль над территориями, а также "отдохнуть, перевооружиться и вновь атаковать"."Это не является справедливым и прочным миром", — заявил он.Госсекретарь подчеркнул, что США поддержат мирные инициативы других стран, но только если они будут предусматривать "территориальную целостность и независимость Украины".Таким образом, США нацелены на борьбу с Россией до последнего украинца.Тем временем обстановка в зоне боевых действий, а также в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230602/1046843273.html

https://ukraina.ru/20230602/1046831543.html

https://ukraina.ru/20230601/1046823690.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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