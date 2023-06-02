https://ukraina.ru/20230602/1046857479.html
Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса - СМИ
Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса - СМИ - 02.06.2023 Украина.ру
Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса - СМИ
Президенту США Джо Байдену не следует осуществлять передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, пишет обозреватель Майкл Рубин в статье для портала 19FortyFive 2 июня
2023-06-02T17:45
2023-06-02T17:45
2023-06-02T17:45
новости
вашингтон
джо байден
сша
f-16
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Такое решение может привести к нарушению единства Североатлантического альянса, считает автор статьи.Отправка F-16 для Турции в обмен на снятие вето для вступления Швеции в НАТО, плохой вариант развития событий, заявил Рубин.Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июляНекоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТОФинляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, вашингтон, джо байден, сша, f-16
Вашингтон рискует подорвать единство Североатлантического альянса - СМИ
Президенту США Джо Байдену не следует осуществлять передачу самолетов F-16 Турции ради принятия Швеции в НАТО, пишет обозреватель Майкл Рубин в статье для портала 19FortyFive 2 июня
Такое решение может привести к нарушению единства Североатлантического альянса, считает автор статьи.
"В лучшем случае, передача F-16 и их модификаций Турции в обмен на снятие Эрдоганом вето по вступлению Швеции в НАТО будет пирровой победой", — говорится в материале.
Отправка F-16 для Турции в обмен на снятие вето для вступления Швеции в НАТО, плохой вариант развития событий, заявил Рубин.
Ранее министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Швеция должна вступить в североатлантический альянс как можно скорее, желательно до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на первую половину июля
Некоторое время назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на данный момент не рассматривает вступление Швеции в НАТО
Финляндия подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года вместе со Швецией. Против их присоединения к альянсу выступала Турция, однако 1 апреля президент страны Реджеп Тайип Эрдоган одобрил ратификацию заявки Финляндии.
Вступление Швеции в НАТО осложнилось после акции по сожжению копии Корана, произошедшей в Стокгольме.
Также турецкий президент уверен, что Швецию нельзя принимать в НАТО, так как в стране спокойно могут ходить по улицам участники организаций, признанных в Турции террористическими.
Ранее Финляндия стала 31-м членом блока. Вступление в альянс состоялось при участии финского президента Саули Ниинистё на официальной церемонии в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.
Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс.