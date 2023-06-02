Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине - 02.06.2023 Украина.ру
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Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине
Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине - 02.06.2023 Украина.ру
Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине
Кремль принял к сведению слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту, сообщил журналистам 2 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков
2023-06-02T15:57
2023-06-02T16:04
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конфликт
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Армянский премьер ранее заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.При этом Песков отметил, что Москва, будет продолжать развитие добрососедских отношений с Ереваном.Также Пашинян подчеркнул, что Армения опасается ограничительных мер со стороны Запада за сотрудничество с Россией.По его словам, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под санкции. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения с радостью идет навстречу России.Ранее премьер-министр Армении сказал, что в украинском конфликте Армения не является союзником России. По его словам, ситуация вызывает у армянской стороны беспокойство, потому что влияет на отношения республики с другими странами.
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новости, армения, украина, конфликт, запад
Новости, Армения, Украина, конфликт, Запад

Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине

15:57 02.06.2023 (обновлено: 16:04 02.06.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Кремль принял к сведению слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту, сообщил журналистам 2 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков
Армянский премьер ранее заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.
"Это важное заявление. Мы знаем, что есть определенные нюансы в подходах Армении к конфликту вокруг Украины, мы их учитываем, мы их знаем", — сказал Песков.
При этом Песков отметил, что Москва, будет продолжать развитие добрососедских отношений с Ереваном.
Также Пашинян подчеркнул, что Армения опасается ограничительных мер со стороны Запада за сотрудничество с Россией.
По его словам, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под санкции. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения с радостью идет навстречу России.
Ранее премьер-министр Армении сказал, что в украинском конфликте Армения не является союзником России. По его словам, ситуация вызывает у армянской стороны беспокойство, потому что влияет на отношения республики с другими странами.
Периметр России обзор
14 мая, 09:15
Пашинян и Алиев в Брюсселе, главы стран Средней Азии в Москве, Литва поддержала Польшу. Вокруг РоссииНа периметре России продолжается активность США. Так на минувшей неделе лидеры Армении и Азербайджана провели переговоры в Вашингтоне, которые, хотя и не затрагивают напрямую РФ, все же являются знаковыми. А вот лидеры среднеазиатских республик и президент Белоруссии Лукашенко посетили Москву 9 мая, в День Победы
 
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