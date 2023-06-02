https://ukraina.ru/20230602/1046853910.html

Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине

Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине - 02.06.2023 Украина.ру

Кремль отреагировал на слова Пашиняна по Украине

Кремль принял к сведению слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о позиции Еревана по украинскому конфликту, сообщил журналистам 2 июня пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков

2023-06-02T15:57

2023-06-02T15:57

2023-06-02T16:04

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Армянский премьер ранее заявил, что в Ереване обеспокоены мнением Запада, согласно которому Армению признают союзником РФ в украинском конфликте.При этом Песков отметил, что Москва, будет продолжать развитие добрососедских отношений с Ереваном.Также Пашинян подчеркнул, что Армения опасается ограничительных мер со стороны Запада за сотрудничество с Россией.По его словам, Ереван не хочет навредить Москве, но и не может позволить самому себе попасть под санкции. При этом премьер отметил, что там, где есть такая возможность, Армения с радостью идет навстречу России.Ранее премьер-министр Армении сказал, что в украинском конфликте Армения не является союзником России. По его словам, ситуация вызывает у армянской стороны беспокойство, потому что влияет на отношения республики с другими странами.

https://ukraina.ru/20230514/1046187960.html

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новости, армения, украина, конфликт, запад