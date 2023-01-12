https://ukraina.ru/20230112/1042581826.html
Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео
Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру объяснил важность освобождения Соледара, рассказал о роли ЧВК "Вагнер" в боях... Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
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иван скориков
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Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру объяснил важность освобождения Соледара, рассказал о роли ЧВК "Вагнер" в боях за город, а также о последствиях для Украины: 01:10 – Взятие Соледара – только начало: что дальше? 03:40 – Чего ожидать от противника в связи с освобождением Соледара? 06:05 – Как не повторить трагедию в Макеевке? Выводы; 09:15 – Чем обусловлены успехи ЧВК "Вагнер" в Донбассе? 17:50 – Военные планы Польши и роль Белоруссии в СВО. Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы. "Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Видео, Иван Скориков, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Соледар, Макеевка, Киев, Пленные, Армия, Пригожин, Белоруссия