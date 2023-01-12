Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230112/1042581826.html
Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео
Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео - 12.01.2023 Украина.ру
Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру объяснил важность освобождения Соледара, рассказал о роли ЧВК "Вагнер" в боях... Украина.ру, 12.01.2023
2023-01-12T15:03
2023-01-12T15:03
видео
иван скориков
россия
украина
сво
всу
донбасс
соледар
макеевка
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042581163_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_406d9099921ca0e3e682cbe795b6e248.jpg
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру объяснил важность освобождения Соледара, рассказал о роли ЧВК "Вагнер" в боях за город, а также о последствиях для Украины: 01:10 – Взятие Соледара – только начало: что дальше? 03:40 – Чего ожидать от противника в связи с освобождением Соледара? 06:05 – Как не повторить трагедию в Макеевке? Выводы; 09:15 – Чем обусловлены успехи ЧВК "Вагнер" в Донбассе? 17:50 – Военные планы Польши и роль Белоруссии в СВО. Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы. "Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
соледар
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/0c/1042581163_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_984e1295d34443656ea61ff78ff796b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, иван скориков, россия, украина, сво, всу, донбасс, соледар, макеевка, киев, пленные, армия, пригожин, белоруссия, видео
Видео, Иван Скориков, Россия, Украина, СВО, ВСУ, Донбасс, Соледар, Макеевка, Киев, Пленные, Армия, Пригожин, Белоруссия

Это только начало: что будет после взятия Соледара и чего ожидать от Украины - Скориков. Видео

15:03 12.01.2023
 
Читать в
Заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков в студии Украина.ру объяснил важность освобождения Соледара, рассказал о роли ЧВК "Вагнер" в боях за город, а также о последствиях для Украины:
01:10 – Взятие Соледара – только начало: что дальше?
03:40 – Чего ожидать от противника в связи с освобождением Соледара?
06:05 – Как не повторить трагедию в Макеевке? Выводы;
09:15 – Чем обусловлены успехи ЧВК "Вагнер" в Донбассе?
17:50 – Военные планы Польши и роль Белоруссии в СВО.
Ранее основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин сообщил об освобождении Соледара, говорится в телеграм-канале его пресс-службы. "Еще раз хочу подтвердить полное освобождение и зачистку территории Соледара от подразделений украинской армии", — отметил он. По словам бизнесмена, из города вывели мирных жителей. Пригожин уточнил, что российские бойцы уничтожили 500 украинских военных, не пожелавших сдаться в плен.
 
ВидеоИван СкориковРоссияУкраинаСВОВСУДонбассСоледарМакеевкаКиевПленныеАрмияПригожинБелоруссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала