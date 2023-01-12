https://ukraina.ru/20230112/1042565440.html

Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М "Прорыв", которые на Западе называют "монстром"

Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М "Прорыв", которые на Западе называют "монстром" - 12.01.2023 Украина.ру

Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М "Прорыв", которые на Западе называют "монстром"

Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода"

2023-01-12T11:47

2023-01-12T11:47

2023-01-12T12:36

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В УВЗ добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно так же, как и другие цехи механосборочного производства. Коллектив предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности, заверили в пресс-службе.Т-90М на сегодняшний день - один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.Американское издание The National Interest ранее назвало Т-90М "монстром" и отметило, что с каждым днем танк становится все смертоноснее, так как в модернизированной версии появились некоторые улучшения.

https://ukraina.ru/20230110/1042513149.html

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новости, россия, танки