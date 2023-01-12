Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М "Прорыв", которые на Западе называют "монстром"
11:47 12.01.2023 (обновлено: 12:36 12.01.2023)
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСовместная репетиция парада Победы на полигоне Алабино
Минобороны РФ получило новую партию танков Т-90М "Прорыв", сообщили в пресс-службе "Уралвагонзавода"
"Уралвагонзавод" (в составе концерна УВЗ входит в "Ростех") успешно завершил очередной контракт на поставку танков Т-90М "Прорыв". Партия бронетехники уже отправлена в адрес Министерства обороны России", - сказали в компании.
В УВЗ добавили, что подразделение, где расположен танковый конвейер, работает круглосуточно так же, как и другие цехи механосборочного производства. Коллектив предприятия делает все возможное для успешного выполнения задач государственной важности, заверили в пресс-службе.
Т-90М на сегодняшний день - один из самых современных танков в мире. Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.
Американское издание The National Interest ранее назвало Т-90М "монстром" и отметило, что с каждым днем танк становится все смертоноснее, так как в модернизированной версии появились некоторые улучшения.
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