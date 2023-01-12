https://ukraina.ru/20230112/1042558964.html
Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, передает агентство MTI
2023-01-12T08:27
2023-01-12T08:27
2023-01-12T08:58
нато
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оружие
новости
венгрия
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"В этом вопросе (конфликта на Украине - ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", - сказала Новак.Президент призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
https://ukraina.ru/20230110/1042510232.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нато, украина, оружие, новости, венгрия
НАТО, Украина, оружие, Новости, Венгрия
Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
08:27 12.01.2023 (обновлено: 08:58 12.01.2023)
Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, передает агентство MTI
"В этом вопросе (конфликта на Украине - ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", - сказала Новак.
Президент призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.