Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине - 12.01.2023 Украина.ру
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Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине - 12.01.2023 Украина.ру
Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине
Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, передает агентство MTI
2023-01-12T08:27
2023-01-12T08:58
нато
украина
оружие
новости
венгрия
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"В этом вопросе (конфликта на Украине - ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", - сказала Новак.Президент призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
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нато, украина, оружие, новости, венгрия
НАТО, Украина, оружие, Новости, Венгрия

Президент Венгрии дала НАТО совет по Украине

08:27 12.01.2023 (обновлено: 08:58 12.01.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.01.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
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Президент Венгрии Каталин Новак 11 января на встрече с иностранными послами, работающими в стране, предостерегла НАТО от втягивания в конфликт на Украине, передает агентство MTI
"В этом вопросе (конфликта на Украине - ред.) нужно быть прагматичным, но нужно думать и о выживании Европы. Организации Североатлантического договора необходимо оставаться в стороне от войны, нельзя позволять поддаваться эмоциям и из-за этого ввязываться в конфликт", - сказала Новак.
Президент призвала дипломатов работать в духе взаимного уважения к культурам друг друга и прагматизма.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
нато ес - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 16:42
НАТО и ЕС подписали документ о стратегическом сближенииГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 10 января в штаб-квартире Североатлантического альянса подписали совместную декларацию о сотрудничестве двух блоков
 
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