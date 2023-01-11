https://ukraina.ru/20230111/1042516090.html

СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны

СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны - 11.01.2023 Украина.ру

СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны

Турция в конце ноября 2022 года отправила Украине кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС

2023-01-11T07:58

2023-01-11T07:58

2023-01-11T07:58

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украина

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Отправляемые боеприпасы DPICM были изготовлены во времена холодной войны, предназначены для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя" и их поставки начались в ноябре.В издании отметили, что боеприпасы DPICM, которые можно применять при стрельбе из обычных артиллерийских орудий, наносят в 10 раз больший урон, чем стандартные боеприпасы, которые США поставляют Украине. Каждый такой снаряд содержит 88 поражающих частей. При этом в случае, если некоторые из них не разорвутся сразу после выстрела, они могут в течение многих лет представлять опасность, в особенности для гражданского населения. Расчистка поля боя после их применения по этой причине предполагает сложные мероприятия по разминированию. Именно по этой причине американские законы в настоящий момент запрещают экспорт таких боеприпасов, поскольку они считаются опасными.

https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html

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новости, украина, турция