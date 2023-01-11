https://ukraina.ru/20230111/1042516090.html
СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны
СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны - 11.01.2023 Украина.ру
СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны
Турция в конце ноября 2022 года отправила Украине кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС
2023-01-11T07:58
2023-01-11T07:58
2023-01-11T07:58
новости
украина
турция
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/101815/51/1018155102_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_3b69722ba55d528522d432310de8c3f2.jpg
Отправляемые боеприпасы DPICM были изготовлены во времена холодной войны, предназначены для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя" и их поставки начались в ноябре.В издании отметили, что боеприпасы DPICM, которые можно применять при стрельбе из обычных артиллерийских орудий, наносят в 10 раз больший урон, чем стандартные боеприпасы, которые США поставляют Украине. Каждый такой снаряд содержит 88 поражающих частей. При этом в случае, если некоторые из них не разорвутся сразу после выстрела, они могут в течение многих лет представлять опасность, в особенности для гражданского населения. Расчистка поля боя после их применения по этой причине предполагает сложные мероприятия по разминированию. Именно по этой причине американские законы в настоящий момент запрещают экспорт таких боеприпасов, поскольку они считаются опасными.
https://ukraina.ru/20230111/1042359550.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, турция
СМИ: Турция еще в 2022 году начала поставлять Украине кассетные боеприпасы времен холодной войны
Турция в конце ноября 2022 года отправила Украине кассетные боеприпасы, предназначенные для уничтожения бронетехники, и пыталась скрыть эти поставки, сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на представителей США и ЕС
"Турция с конца 2022 года начала отправлять на Украину разработанные США кассетные бомбы, используемые в артиллерии", - говорится в публикации.
Отправляемые боеприпасы DPICM были изготовлены во времена холодной войны, предназначены для "уничтожения российских танков и военнослужащих на поле боя" и их поставки начались в ноябре.
"После того, как США отказали (Украине) в доступе к кассетным боеприпасам, Турция оказалась единственным местом, где они смогли их достать", - приводит журнал слова одного из собеседников.
В издании отметили, что боеприпасы DPICM, которые можно применять при стрельбе из обычных артиллерийских орудий, наносят в 10 раз больший урон, чем стандартные боеприпасы, которые США поставляют Украине. Каждый такой снаряд содержит 88 поражающих частей. При этом в случае, если некоторые из них не разорвутся сразу после выстрела, они могут в течение многих лет представлять опасность, в особенности для гражданского населения. Расчистка поля боя после их применения по этой причине предполагает сложные мероприятия по разминированию. Именно по этой причине американские законы в настоящий момент запрещают экспорт таких боеприпасов, поскольку они считаются опасными.