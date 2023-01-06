https://ukraina.ru/20230106/1042381782.html

"Тормозок" и "брасматик": что это такое и почему так говорят в Донбассе

"Тормозок" и "брасматик": что это такое и почему так говорят в Донбассе - 06.01.2023 Украина.ру

"Тормозок" и "брасматик": что это такое и почему так говорят в Донбассе

Донбасс прославили труд шахтеров, хлебосольство и красота женщин – и местный говор, отражающий жизненные реалии. Как в речи местных жителей появились слова "тормозок" и "брасматик"?

2023-01-06T16:02

2023-01-06T16:02

2023-01-06T16:02

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донбасс

язык

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Даже если вы впервые слышите эти слова, вам точно знакомо то, что они обозначают. Это понятия из повседневной жизни, а не что-то специфическое из жизни шахтеров. Тормозком называют перекус, который берут с собой на работу или в дорогу, а брасматиком – тушь для ресниц.Но изначально "тормозок" означал именно обед шахтера, который для него собирала жена. И сегодня так его называют русскоязычные шахтеры на всем пространстве бывшего СССР. Обедать в столовой шахтёру некогда – в шахте проводят не меньше 8 часов подряд. Поэтому и берут в забой сытный перекус, который можно съесть прямо на рабочем месте.Есть две версии, почему именно "тормозок". Некоторые считают, что это от слова "термосок" – потому что в советское время, как вспоминают интернет-пользователи, на некоторых шахтах перед сменой выдавали горячую еду в специальных пищевых термосах.В состав такого термоса обычно входят судки – еще одно слово, которое можно услышать о взятой с собой еде. Судки, то есть отдельные вставки в термос, содержат разные блюда, например суп и мясо с гарниром. Изначально судки – это емкости с сосудами для специй, небольшие миски с соусами либо порционные кастрюли для переноски горячих кушаний в столовой. Ранее в скрепленных между собой судках разносили еду из вагона-ресторана по всем вагонам поезда дальнего следования. А сегодня судками называют любые емкости с едой, вплоть до пластиковых пищевых контейнеров.Но все-таки более вероятно происхождение шахтерского тормозка от слова "тормознуть" – тормози работу, доставай тормозок. Кроме того, вначале тормозки представляли собой свертки с едой, а не термосы и тем более не современные пищевые контейнеры.Самый простой тормозок из прошлого – обычные бутерброды с салом или колбасой, завёрнутые в газету. Но если обед собирает жена шахтёра, она кладёт всё самое вкусное из холодильника.В тормозок могут входить хлеб, сало, котлеты, несколько картофелин, варёные яйца, лук, соль, свежие или солёные огурцы. На сладкое выпечка, конфеты или фрукты – яблоко или груша. Кроме того, в шахту берут с собой воду или термос с горячим чаем. Помимо домашнего тормозка, шахтёр может взять перекус в "тормозковой" непосредственно на предприятии, где работает.Постепенно именно слово "тормозок" широко распространилось в региональных говорах, прежде всего оставаясь приметой профессионального жаргона шахтёров. Но есть и несколько других слов, которые употребляют в том же значении.Например, в южном Кузбассе и в Казахстане шахтёры могут называть обед "забутовка" – от слова "забутить", т. е. заполнить забутовочным материалом пространство между крепью (сооружением для предотвращения обвала в шахте) и вмещающими горную выработку породами. Видимо, так говорят по сходству с заполнением пищей желудка.В Красноярском крае о перекусе могут сказать "припарок", в Сланцах – "шабашка" (от "шабаш" – перерыв в работе). В Ленинске-Кузнецком тормозок называют еще "кусок" или "прогресс", в городе даже существует сеть магазинов с таким названием. В Белоруссии прижилось название "ссобойка" – так стали называть и завтрак, который родители дают ребёнку с собой в школу. Иногда о рабочем перекусе еще говорят "паёк", "сухомятка".Постепенно тормозком стали называть еду на работе или в дороге не только шахтёры, но прежде всего это слово всё-таки относится к профессиональному сленгу.Если шахтёру для нормального самочувствия нужен тормозок, то в арсенале красавицы не обойтись без брасматика. Но, как и в случае с тормозком, впервые услышав слово "брасматик", догадаться о его значении невозможно. Так называют тушь и на востоке Украины, и в Крыму, и в Сибири, и на Дальнем Востоке. Откуда же пошло это название?Здесь тоже два варианта, но суть у них общая: слово образовано от англо- или франкоязычного пояснения на упаковке туши. Ещё брасматик по звучанию напоминает о басме, но в действительности родственной связи у этих слов нет.Раньше средствами для наведения красоты пользовались не меньше, чем сейчас, но сделать макияж было гораздо сложнее. Тяжёлая индустрия развивалась высокими темпами, а индустрия красоты отставала.Например, первая тушь была сухой, её размачивали и набирали на щеточку. Многие помнят тушь "Ленинградскую". Оказывается, её и по сей день производит петербургская фабрика "Грим". Сегодня кто-то отзывается о ней без восторга, как о пережитке прошлого, а кто-то утверждает, что при умелом использовании она может дать фору современным маркам туши.Неудивительно, что она щипала глаза – в составе мыло и сажа. В подобную сухую тушь приходилось плевать, чтобы нанести её на ресницы, а затем их разделяли иголкой, чтобы не склеивались. Зато, если макияж удавался, получались роскошные кукольные ресницы. Разве что дождь мог вмиг разрушить всё впечатление.Можно вспомнить, как красились женщины в фильмах "Служебный роман" и "Иван Васильевич меняет профессию" – любовница режиссера Якина использовала именно такую тушь.Позднее, во второй половине ХХ века, на Западе появилась тушь современного типа – жидкая, с подкручивающей щеточкой. Неизвестно, какая именно марка такой туши первой попала в СССР. Кто-то вспоминает английскую надпись на упаковке Brush Mate ("кисточка-помощник"), а кто-то французскую brosse automatique – "автоматическая щеточка".Сокращенно это выглядело так: Bross'Matic. Так её и стали называть в части регионов страны советские модницы. И это выглядит наиболее вероятной версией происхождения слова "брасматик". Из французских средств для ресниц в Советском Союзе были популярны туши "Ланком" и "Луи-Филипп", также старались раздобыть итальянскую Pupа, пользовались и косметикой из ГДР, Польши и Болгарии.Хотя первая такая тушь была создана не во Франции, а в Америке. Её изобретатель – Макс Фактор – младший (Фрэнк Фактор), потомок инноватора в области косметики и создателя известной марки, эмигранта из Российской империи польско-еврейского происхождения Максимилиана Факторовича – Макса Фактора – старшего. В 1958 году его фирма выпустила тушь Mascara Wand – первую тушь с щеточкой в тюбике взамен раздельной твёрдой туши c щёточкой. Кроме того, он изобрёл пудру телесного оттенка и стойкую губную помаду.Поэтому в ходу была и прямая калька с английского, название туши "маскара".Сейчас слово "брасматик", прежний синоним инновационной туши с выкручивающейся из тюбика щеточкой, считается устаревшим – современная тушь вся именно такая. Но всё равно не хочется, чтобы забылся и вышел из обихода этот забавно звучащий регионализм.

https://ukraina.ru/20230102/1042314933.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, донбасс, язык, шахтеры, донецк