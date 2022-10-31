Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти - 31.10.2022 Украина.ру
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Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти - 31.10.2022 Украина.ру
Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
В Черновицкой области поврежден объект энергетики, местные СМИ 31 октября сообщают, что кадры сняты возле Днестровской ГЭС
2022-10-31T11:06
2022-10-31T11:06
новости
гэс
черновицкая область
обстрелы
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"В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры в результате ракетного обстрела. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов. Дождитесь официальной информации", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Руслан Запарнюк.Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки его призыву, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией.Ранее ни разу не были нанесены удары по этом региону.Также сообщается о прилете в районе ДнепроГЭС в Запорожье, по предварительной информации повреждена подстанция в районе плотины.
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новости, гэс, черновицкая область, обстрелы
Новости, ГЭС, Черновицкая область, обстрелы

Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти

11:06 31.10.2022
 
© Public domain / Bloody77Днестровская ГЭС
Днестровская ГЭС
© Public domain / Bloody77
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В Черновицкой области поврежден объект энергетики, местные СМИ 31 октября сообщают, что кадры сняты возле Днестровской ГЭС
"В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры в результате ракетного обстрела. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов. Дождитесь официальной информации", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Руслан Запарнюк.
Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки его призыву, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией.
Ранее ни разу не были нанесены удары по этом региону.
Также сообщается о прилете в районе ДнепроГЭС в Запорожье, по предварительной информации повреждена подстанция в районе плотины.
Днепровская ГЭС - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
10:50
СМИ сообщают о взрыве в районе ДнепроГЭСНад Запорожьем поднимается столб дыма, глава областной администрации Александр Старух подтвердил удар по объекту инфраструктуры. Об этом он написал 31 октября в своем Telegram-канале
 
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11:06Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
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