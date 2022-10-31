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Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти - 31.10.2022 Украина.ру
Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
В Черновицкой области поврежден объект энергетики, местные СМИ 31 октября сообщают, что кадры сняты возле Днестровской ГЭС
2022-10-31T11:06
2022-10-31T11:06
2022-10-31T11:06
новости
гэс
черновицкая область
обстрелы
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"В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры в результате ракетного обстрела. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов. Дождитесь официальной информации", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Руслан Запарнюк.Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки его призыву, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией.Ранее ни разу не были нанесены удары по этом региону.Также сообщается о прилете в районе ДнепроГЭС в Запорожье, по предварительной информации повреждена подстанция в районе плотины.
https://ukraina.ru/20221031/1040317548.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, гэс, черновицкая область, обстрелы
Новости, ГЭС, Черновицкая область, обстрелы
Впервые нанесены удары по Черновицкой области – власти
В Черновицкой области поврежден объект энергетики, местные СМИ 31 октября сообщают, что кадры сняты возле Днестровской ГЭС
"В Черновицкой области есть повреждения критической инфраструктуры в результате ракетного обстрела. Ни в коем случае не фотографируйте места взрывов. Дождитесь официальной информации", - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Руслан Запарнюк.
Однако, на кадрах, опубликованных в сети вопреки его призыву, местные жители указывают, что прилеты были в районе Днестровской ГЭС, возле границы с Молдавией.
Ранее ни разу не были нанесены удары по этом региону.
Также сообщается о прилете в районе ДнепроГЭС в Запорожье, по предварительной информации повреждена подстанция в районе плотины.