В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута" - 18.10.2022 Украина.ру
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В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"
В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута" - 18.10.2022 Украина.ру
В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"
Новая модификация 2С25М российской САУ "Спрут" получила снаряды с дистанционным подрывом. Об этом РИА Новости сообщил 17 октября индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев
2022-10-18T09:26
2022-10-18T09:26
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Снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнём самоходного орудия.Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Например, время подрыва снаряда, рассчитанное системой для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства – программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ – время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.Государственные испытания новой модификации разработанной в 1980-х самоходной противотанковой пушки "Спрут" завершились в этом году.
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новости, оружие, ростех, сау, боеприпасы, армия
Новости, оружие, Ростех, САУ, боеприпасы, Армия

В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"

09:26 18.10.2022
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкФорум "Армия-2020". Экспозиция
Форум Армия-2020. Экспозиция - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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Новая модификация 2С25М российской САУ "Спрут" получила снаряды с дистанционным подрывом. Об этом РИА Новости сообщил 17 октября индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев

"В отличие от предшественника, новая версия машины получила возможность вести огонь осколочно-фугасными боеприпасами с дистанционным подрывом, что значительно повысило эффективность борьбы с легкими укреплениями и живой силой противника", - сказал он.

Снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнём самоходного орудия.
Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.
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Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Например, время подрыва снаряда, рассчитанное системой для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства – программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ – время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.
Государственные испытания новой модификации разработанной в 1980-х самоходной противотанковой пушки "Спрут" завершились в этом году.
 
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