https://ukraina.ru/20221018/1039835273.html

В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"

В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута" - 18.10.2022 Украина.ру

В "Ростехе" рассказали об "умных" снарядах для "Спрута"

Новая модификация 2С25М российской САУ "Спрут" получила снаряды с дистанционным подрывом. Об этом РИА Новости сообщил 17 октября индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев

2022-10-18T09:26

2022-10-18T09:26

2022-10-18T09:26

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Снаряды с дистанционным подрывом взрываются в необходимой точке траектории, рассчитанной системой управления огнём самоходного орудия.Это, например, позволяет эффективно поражать живую силу противника, укрывшуюся в траншее – снаряд взрывается в тот момент, когда достигает в полете точки ровно над траншеей. В результате солдаты противника оказываются открыты для поражающих факторов в виде осколков, фугасного действия и ударной волны.Есть разные принципы управляемого подрыва снарядов. Например, время подрыва снаряда, рассчитанное системой для конкретной цели, вводится в боеприпас с помощью специального устройства – программатора, который обычно расположен на конце ствола орудия. Другой способ – время подрыва снаряда передается по лазерному лучу через специальный датчик на дне боеприпаса.Государственные испытания новой модификации разработанной в 1980-х самоходной противотанковой пушки "Спрут" завершились в этом году.

https://ukraina.ru/20220824/1038025773.html

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новости, оружие, ростех, сау, боеприпасы, армия