Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой - 18.10.2022 Украина.ру
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Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой
Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой - 18.10.2022 Украина.ру
Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой
Группа украинских военных, призванных для участия в боевых действиях, попали в плен меньше через сутки после прибытия на фронт, сообщили РИА Новости военнопленные
2022-10-18T08:40
2022-10-18T08:40
новости
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плен
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По его словам, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".Николай Дяченко из города Сумы, которому 47 лет тоже успел повоевать меньше суток.О некачественной подготовке мобилизованных рассказал еще один пленный - 40-летний Николай Швец из Черкасской области.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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новости, всу, плен, украина
Новости, ВСУ, плен, Украина

Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой

08:40 18.10.2022
 
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия CAESAR
ВСУ артиллерия CAESAR
© Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Группа украинских военных, призванных для участия в боевых действиях, попали в плен меньше через сутки после прибытия на фронт, сообщили РИА Новости военнопленные
"Нас привезли в три часа ночи, и уже в 15.00 дня уже зашли ваши российские войска, и у нас не было варианта бежать, и некуда было бежать", — рассказал 23-летний Иван Ряхлицкий из Черкасской области.
По его словам, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".
Николай Дяченко из города Сумы, которому 47 лет тоже успел повоевать меньше суток.
"Закинули, сказали сидеть, наблюдать, смотреть. Где-то в десять (часов. — Прим. ред.) в этот же день начался сильный танковый обстрел. И минометы. Мы сидели в укрытии все. После того как обстрел закончился, сразу увидели тень наверху. Никто даже не пытался сопротивляться. Тем более они сразу сказали: ребята, сдавайтесь и будете жить", — отметил Дяченко, добавив, что на фронте он провел примерно полдня.
О некачественной подготовке мобилизованных рассказал еще один пленный - 40-летний Николай Швец из Черкасской области.
"Где-то десять дней пробыли. Три или четыре раза ездили на полигон. И то там не каждый день. Туалеты строили даже. Были такие занятия", — пояснил он.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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