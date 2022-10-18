https://ukraina.ru/20221018/1039834355.html

Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой

Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой - 18.10.2022 Украина.ру

Украинские военные рассказали, что попали в плен, пробыв полдня на передовой

Группа украинских военных, призванных для участия в боевых действиях, попали в плен меньше через сутки после прибытия на фронт, сообщили РИА Новости военнопленные

2022-10-18T08:40

2022-10-18T08:40

2022-10-18T08:40

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По его словам, подготовка мобилизованных поверхностная — просто "побегали по полигону".Николай Дяченко из города Сумы, которому 47 лет тоже успел повоевать меньше суток.О некачественной подготовке мобилизованных рассказал еще один пленный - 40-летний Николай Швец из Черкасской области.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, плен, украина