https://ukraina.ru/20221016/1039775209.html

Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ

Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ - 16.10.2022 Украина.ру

Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ

Ссылаясь на представителя совета национальной безопасности США, издание Axios передает, что в администрации президента Байдена "глубоко разочарованы" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам

2022-10-16T09:14

2022-10-16T09:14

2022-10-16T09:14

новости

владимир путин

палестина

переговоры

сша

белый дом

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Как пишет Axios, Махмуд Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало "ярость" в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.При этом в Вашингтоне считают, что Путин не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.

https://ukraina.ru/20210518/1031404614.html

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новости, владимир путин, палестина, переговоры, сша, белый дом