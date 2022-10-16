https://ukraina.ru/20221016/1039775209.html
Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ
Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ - 16.10.2022 Украина.ру
Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ
Ссылаясь на представителя совета национальной безопасности США, издание Axios передает, что в администрации президента Байдена "глубоко разочарованы" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам
2022-10-16T09:14
2022-10-16T09:14
2022-10-16T09:14
новости
владимир путин
палестина
переговоры
сша
белый дом
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Как пишет Axios, Махмуд Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало "ярость" в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.При этом в Вашингтоне считают, что Путин не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.
https://ukraina.ru/20210518/1031404614.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир путин, палестина, переговоры, сша, белый дом
Новости, Владимир Путин, Палестина, переговоры, США, Белый дом
Белый дом "разочарован" словами Аббаса на встрече с Путиным - СМИ
Ссылаясь на представителя совета национальной безопасности США, издание Axios передает, что в администрации президента Байдена "глубоко разочарованы" высказываниями лидера Палестины Махмуда Аббаса в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным об утрате доверия к Соединенным Штатам
Как пишет Axios, Махмуд Аббас в ходе встречи с Путиным в Астане также указал на неспособность США быть посредником в переговорах Палестины и Израиля.
Как утверждается, высказывание палестинского лидера вызвало "ярость" в администрации Байдена, которая проинформировала об этом советника Аббаса.
При этом в Вашингтоне считают, что Путин не тот партнер, который необходим для урегулирования конфликта Палестины с Израилем.
Переговоры Путина и Аббаса состоялась 13 октября на полях саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Лидеры двух стран обсудили развитие экономических и гуманитарных связей. При этом Путин подчеркнул принципиальный характер позиции России по палестино-израильскому урегулированию.