https://ukraina.ru/20221010/1039554377.html

Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии

Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии - 10.10.2022 Украина.ру

Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества. Об этом он пишет 10 октября в телеграм-канале

2022-10-10T10:45

2022-10-10T10:45

2022-10-10T10:45

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Власти Львова сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В части города отключили электроснабжение, треть светофоров не работают, на перекрестки городских улиц выведут регулировщиков. Городские власти запустили резервные электрогенераторы на насосных станциях чтобы восстановить водоснабжение.

https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html

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новости, львов, тэц, водоснабжение, украина