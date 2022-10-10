https://ukraina.ru/20221010/1039554377.html
Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии
Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии - 10.10.2022 Украина.ру
Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества. Об этом он пишет 10 октября в телеграм-канале
2022-10-10T10:45
2022-10-10T10:45
2022-10-10T10:45
новости
львов
тэц
водоснабжение
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Власти Львова сообщили о взрыве на объекте критической инфраструктуры. В части города отключили электроснабжение, треть светофоров не работают, на перекрестки городских улиц выведут регулировщиков. Городские власти запустили резервные электрогенераторы на насосных станциях чтобы восстановить водоснабжение.
https://ukraina.ru/20221010/1039553082.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, львов, тэц, водоснабжение, украина
Новости, Львов, ТЭЦ, водоснабжение, Украина
Во Львове остановили работу ТЭЦ из-за отсутствия электроэнергии
Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о взрыве на объекте критической инфраструктуры. Часть города осталась без электричества. Об этом он пишет 10 октября в телеграм-канале