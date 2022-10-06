https://ukraina.ru/20221006/1039427434.html

Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов

Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов - 06.10.2022 Украина.ру

Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов

Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов, о которых заявил Пентагон, сказал посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала

2022-10-06T08:13

2022-10-06T08:13

2022-10-06T08:13

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пентагон

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По его словам, американские политики сильно заблуждаются, считая, что готовность Кремля защищать страну не распространяется на Крым.5 октября Антонов заявил, что накачка Киева оружием закрепляет США в статусе участника конфликта. Он отметил, что российская сторона воспринимает это как непосредственную угрозу стратегическим интересам страны.Ранее в Пентагоне сообщали, что Украина может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения большинства российских целей, в том числе Крыма.

https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html

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новости, крым, россия, пентагон