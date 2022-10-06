https://ukraina.ru/20221006/1039427434.html
Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов
Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов - 06.10.2022 Украина.ру
Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов
Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов, о которых заявил Пентагон, сказал посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала
2022-10-06T08:13
2022-10-06T08:13
2022-10-06T08:13
новости
крым
россия
пентагон
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По его словам, американские политики сильно заблуждаются, считая, что готовность Кремля защищать страну не распространяется на Крым.5 октября Антонов заявил, что накачка Киева оружием закрепляет США в статусе участника конфликта. Он отметил, что российская сторона воспринимает это как непосредственную угрозу стратегическим интересам страны.Ранее в Пентагоне сообщали, что Украина может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения большинства российских целей, в том числе Крыма.
https://ukraina.ru/20221006/1039413115.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, крым, россия, пентагон
Посол РФ в США Антонов: Россия будет непреклонно защищать Крым и новые территории в случае ударов
Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть страны в случае возможных ударов, о которых заявил Пентагон, сказал посол России в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала
"Твердо убежден, что мы будем защищать наш Крым и новые территории как неотъемлемую часть нашей страны. В этом наши действия будут непреклонны", - сказал Антонов.
По его словам, американские политики сильно заблуждаются, считая, что готовность Кремля защищать страну не распространяется на Крым.
5 октября Антонов заявил, что накачка Киева оружием закрепляет США в статусе участника конфликта. Он отметил, что российская сторона воспринимает это как непосредственную угрозу стратегическим интересам страны.
Ранее в Пентагоне сообщали, что Украина может использовать американские реактивные системы залпового огня HIMARS для поражения большинства российских целей, в том числе Крыма.