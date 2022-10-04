https://ukraina.ru/20221004/1039346788.html

НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами

НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами - 04.10.2022 Украина.ру

НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами

Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко

2022-10-04T07:48

2022-10-04T07:48

2022-10-04T07:49

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По его словам, в Кременной боевые действия не идут.Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".

https://ukraina.ru/20221003/1039343696.html

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2022

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