НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами - 04.10.2022 Украина.ру
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НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами - 04.10.2022 Украина.ру
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
2022-10-04T07:48
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новости
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По его словам, в Кременной боевые действия не идут.Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".
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новости, лнр
Новости, ЛНР

НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами

07:48 04.10.2022 (обновлено: 07:49 04.10.2022)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСоюзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск
Союзные силы России и ЛНР освободили Лисичанск - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
"В Кременной обстановка спокойная, стабильная, город полностью под контролем подразделений Народной милиции. Союзные войска заняли позиции и держат оборону вдоль линии соприкосновения на границах Луганской Народной Республики", — сообщил он.
По его словам, в Кременной боевые действия не идут.
Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".
Вооруженные силы РФ подбили танк Т-72 ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 19:00
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