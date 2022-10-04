https://ukraina.ru/20221004/1039346788.html
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами - 04.10.2022 Украина.ру
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко
2022-10-04T07:48
2022-10-04T07:48
2022-10-04T07:49
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По его словам, в Кременной боевые действия не идут.Ранее глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник сообщал, что в Кременной "очень громко, после ночных обстрелов союзные силы дают активную обратку".
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, лнр
НМ ЛНР: участок фронта в районе Кременной полностью контролируется союзными силами
07:48 04.10.2022 (обновлено: 07:49 04.10.2022)
Союзные силы полностью контролируют участок фронта в районе Кременной в Луганской Народной Республике, остановка там спокойная и стабильная, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко